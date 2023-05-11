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https://sputnikarabic.ae/20230511/الخارجية-الروسية-وقف-العنف-في-السودان-يجب-أن-يكون-مقدمة-لعملية-سياسية-شاملة-1076929314.html
الخارجية الروسية: وقف العنف في السودان يجب أن يكون مقدمة لعملية سياسية شاملة
الخارجية الروسية: وقف العنف في السودان يجب أن يكون مقدمة لعملية سياسية شاملة
أعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، خلال استقباله اليوم الخميس، سفير جمهورية السودان لدى موسكو... 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T18:49+0000
2023-05-11T18:49+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الخارجية الروسية في بيان، إنه "جرى تبادل معمق لوجهات النظر حول الوضع في السودان، على ضوء الاشتباكات المسلحة المستمرة بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع".كما تم تقديم الشكر لوزارة الخارجية السودانية على المساعدة في ضمان إجلاء أكثر من 200 من مواطني روسيا ودول أخرى طلبت المساعدة في عودتهم إلى وطنهم، وذلك عبر طائرات النقل العسكري للقوات الجوفضائية الروسية.يذكر أنه منذ منتصف أبريل/ نيسان، تدور اشتباكات في السودان، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي.وتستضيف جدة ممثلين عن طرفي الصراع في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، لإجراء محادثات يأمل المجتمع الدولي أن تضع حدا للمعارك المستمرة منذ 3 أسابيع.وجاءت المحادثات في جدة في إطار مبادرة سعودية أمريكية، تسعى لإنهاء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، الذي حول أجزاء من العاصمة الخرطوم إلى مناطق حرب، وتسبب في مقتل المئات وفرار عشرات الآلاف.
https://sputnikarabic.ae/20230511/الصحة-العالمية-أنباء-عن-تفشي-الملاريا-وحمى-الضنك-والحصبة-في-السودان-1076926205.html
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روسيا, الخارجية الروسية, ميخائيل بوغدانوف, أخبار السودان اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
روسيا, الخارجية الروسية, ميخائيل بوغدانوف, أخبار السودان اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية

الخارجية الروسية: وقف العنف في السودان يجب أن يكون مقدمة لعملية سياسية شاملة

18:49 GMT 11.05.2023
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
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أعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، خلال استقباله اليوم الخميس، سفير جمهورية السودان لدى موسكو محمد سراج، عن أمل بلاده في تحقيق وقف إطلاق نار مستدام في السودان.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الخارجية الروسية في بيان، إنه "جرى تبادل معمق لوجهات النظر حول الوضع في السودان، على ضوء الاشتباكات المسلحة المستمرة بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع".
وخلال اللقاء، أعرب الجانب الروسي عن أمله في أن "تؤدي المفاوضات التي بدأت في المملكة العربية السعودية إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، كمقدمة ضرورية لتأسيس عملية سياسية شاملة بين السودانيين".
كما تم تقديم الشكر لوزارة الخارجية السودانية على المساعدة في ضمان إجلاء أكثر من 200 من مواطني روسيا ودول أخرى طلبت المساعدة في عودتهم إلى وطنهم، وذلك عبر طائرات النقل العسكري للقوات الجوفضائية الروسية.
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يذكر أنه منذ منتصف أبريل/ نيسان، تدور اشتباكات في السودان، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي.
وتستضيف جدة ممثلين عن طرفي الصراع في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، لإجراء محادثات يأمل المجتمع الدولي أن تضع حدا للمعارك المستمرة منذ 3 أسابيع.
وجاءت المحادثات في جدة في إطار مبادرة سعودية أمريكية، تسعى لإنهاء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، الذي حول أجزاء من العاصمة الخرطوم إلى مناطق حرب، وتسبب في مقتل المئات وفرار عشرات الآلاف.
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