https://sputnikarabic.ae/20230511/الدفاع-الروسية-تكشف-زيف-مزاعم-إسقاط-صاروخ-كينجال-وتؤكد-هذه-مجرد-أمنيات----1076922922.html
الدفاع الروسية تكشف زيف مزاعم إسقاط صاروخ "كينجال" وتؤكد: هذه مجرد "أمنيات"
الدفاع الروسية تكشف زيف مزاعم إسقاط صاروخ "كينجال" وتؤكد: هذه مجرد "أمنيات"
قال مصدر رفيع المستوى في وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن منظومة صواريخ "باتريوت" الأمريكية المضادة للطائرات لم تتمكن من إسقاط صاروخ "كينجال" الروسي،... 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T14:53+0000
2023-05-11T14:53+0000
2023-05-11T14:53+0000
سلاح روسيا
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأضاف المتحدث: "الحقيقة هي أن سرعة طيران صاروخ "كينجال" تتجاوز الحد الأقصى لأنماط القتال لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات التي قدمها الغرب لنظام كييف، بما في ذلك باتريوت".ويشير المصدر إلى أنه ، في المرحلة الأخيرة من التحليق، يقوم "كينجال" بمناورة مضادة للصواريخ ونهج عمودي إزاء الهدف، مما يستبعد إمكانية اعتراض أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات".وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، إن أوكرانيا أسقطت صاروخًا روسيًا من طراز "كينجال" بمساعدة نظام الدفاع الصاروخي "باتريوت" الذي تم نقله إليها.وتم الكشف عن صاروخ "كينجال" (الخنجر) الفرط صوتي لأول مرة خلال الخطاب الرئاسي أمام الجمعية الفيدرالية في مارس/ آذار 2018، حيث كانت خصائصه لا تزال مبهمة.ويتميز الصاروخ بقدرته على الوصول إلى سرعة 10-12 ضعف سرعة الصوت، ويبلغ الحد الأقصى لمدى التدمير كيلومترين عند إطلاقه من قاذفة "ميغ 31" وثلاثة كيلومترات من "تو 22 إم 3، كما أنه من المخطط تكييف طائرات تو 160 وسو57 لحمل هذا الصاروخ.
https://sputnikarabic.ae/20230511/الدفاع-الروسية-مقتل-أكثر-من-110-عسكريين-أوكرانيين-خلال-الـ24-الساعة-الماضية-1076916214.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
سلاح روسيا, روسيا, أخبار أوكرانيا
سلاح روسيا, روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية تكشف زيف مزاعم إسقاط صاروخ "كينجال" وتؤكد: هذه مجرد "أمنيات"
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قال مصدر رفيع المستوى في وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن منظومة صواريخ "باتريوت" الأمريكية المضادة للطائرات لم تتمكن من إسقاط صاروخ "كينجال" الروسي، لأنها غير قادرة على اعتراض الأهداف بهذه السرعة.
وأضاف المتحدث: "الحقيقة هي أن سرعة طيران صاروخ "كينجال
" تتجاوز الحد الأقصى لأنماط القتال لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات التي قدمها الغرب لنظام كييف، بما في ذلك باتريوت".
ويشير المصدر إلى أنه ، في المرحلة الأخيرة من التحليق، يقوم "كينجال" بمناورة مضادة للصواريخ ونهج عمودي إزاء الهدف، مما يستبعد إمكانية اعتراض أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات".
ووصف التصريحات المتعلقة بإسقاط صاروخ سرعته تفوق سرعة الصوت بأنها خدعة، وقال إنها "أمنيات".
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، إن أوكرانيا أسقطت صاروخًا روسيًا من طراز "كينجال
" بمساعدة نظام الدفاع الصاروخي "باتريوت" الذي تم نقله إليها.
وتم الكشف عن صاروخ "كينجال" (الخنجر) الفرط صوتي لأول مرة خلال الخطاب الرئاسي أمام الجمعية الفيدرالية في مارس/ آذار 2018، حيث كانت خصائصه لا تزال مبهمة.
ويتميز الصاروخ بقدرته على الوصول إلى سرعة 10-12 ضعف سرعة الصوت، ويبلغ الحد الأقصى لمدى التدمير كيلومترين عند إطلاقه من قاذفة "ميغ 31" وثلاثة كيلومترات من "تو 22 إم 3، كما أنه من المخطط تكييف طائرات تو 160 وسو57 لحمل هذا الصاروخ.