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Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230511/الدفاع-الروسية-قوات-تجمع-الجنوب-تحبط-محاولة-تناوب-للعدو-باتجاه-مارينسكي-1076896404.html
الدفاع الروسية: قوات تجمع "الجنوب" تحبط محاولة تناوب للعدو باتجاه مارينسكي
الدفاع الروسية: قوات تجمع "الجنوب" تحبط محاولة تناوب للعدو باتجاه مارينسكي
أعلن رئيس المكتب الصحفي لمجموعة القوات الروسية "الجنوب"، فاديم أستافيف، اليوم الخميس، أن المجموعة أحبطت محاولة أوكرانية لإجراء تناوب لقواتها في المواقع... 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T02:39+0000
2023-05-11T02:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الأخبار
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موسكو - سبوتنيك. وأوضح أستافيف في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن"القوات الخاصة التابعة لقوات الجنوب كشفت محاولة تناوب للقوات الأوكرانية باتجاه مارينسكي".ولفت مارينسكي إلى أنه تم تكبيد القوات الأوكرانية خسائر كبيرة في القوى البشرية، فضلا عن ذلك دمر مقاتلو القوات الخاصة عربة مدرعة للقوات الأوكرانية مع طاقمها في نقطة محصنة في أفدييفكا.وفي وقت سابق، قصفت القوات الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك 33 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت 182 قذيفة من عيارات مختلفة، حسبما أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الخميس.وأوضحت الممثلية في بيان أصدرته عبر صفحتها على "تلغرام": إنه "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أبلغت البعثة عن 33 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية".وأضاف البيان أن "العدو أطلق 4 قذائف مدفعية من عيار 155 ملم، على غورلوفسكي 23 قصفا مدفعيا من عيار 152 و122 و120 ملم، على ياسينوفاتسكي قذيفة واحدة من عيار 155 ملم، على فولنوفاخا5 قذائف مدفعية عيار 155 و152 ملم".
https://sputnikarabic.ae/20230510/تجدد-دوي-صفارات-الإنذار-بمقاطعتي-تشيرنيغيف-وسومي-في-أوكرانيا-1076895800.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار

الدفاع الروسية: قوات تجمع "الجنوب" تحبط محاولة تناوب للعدو باتجاه مارينسكي

02:39 GMT 11.05.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky / الانتقال إلى بنك الصورجنود روس خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
جنود روس خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية فوستوك 2022 في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky
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أعلن رئيس المكتب الصحفي لمجموعة القوات الروسية "الجنوب"، فاديم أستافيف، اليوم الخميس، أن المجموعة أحبطت محاولة أوكرانية لإجراء تناوب لقواتها في المواقع الأمامية باتجاه مارينسكي، وذلك عن طريق ضربات المدفعية والدبابات.
موسكو - سبوتنيك. وأوضح أستافيف في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن"القوات الخاصة التابعة لقوات الجنوب كشفت محاولة تناوب للقوات الأوكرانية باتجاه مارينسكي".
ولفت مارينسكي إلى أنه تم تكبيد القوات الأوكرانية خسائر كبيرة في القوى البشرية، فضلا عن ذلك دمر مقاتلو القوات الخاصة عربة مدرعة للقوات الأوكرانية مع طاقمها في نقطة محصنة في أفدييفكا.
تحطم مروحية في بروفاري بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تجدد دوي صفارات الإنذار بمقاطعتي تشيرنيغيف وسومي في أوكرانيا
أمس, 23:38 GMT
وفي وقت سابق، قصفت القوات الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك 33 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت 182 قذيفة من عيارات مختلفة، حسبما أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الخميس.
وأوضحت الممثلية في بيان أصدرته عبر صفحتها على "تلغرام": إنه "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أبلغت البعثة عن 33 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف البيان أن "العدو أطلق 4 قذائف مدفعية من عيار 155 ملم، على غورلوفسكي 23 قصفا مدفعيا من عيار 152 و122 و120 ملم، على ياسينوفاتسكي قذيفة واحدة من عيار 155 ملم، على فولنوفاخا5 قذائف مدفعية عيار 155 و152 ملم".
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:10 GMT
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