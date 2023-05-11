https://sputnikarabic.ae/20230511/الدفاع-الروسية-مقتل-أكثر-من-110-عسكريين-أوكرانيين-خلال-الـ24-الساعة-الماضية-1076916214.html
ضربات روسية تدمر مستودع ذخيرة "اللواء 102" الإقليمي الأوكراني وتحيد 110 جنود
ضربات روسية تدمر مستودع ذخيرة "اللواء 102" الإقليمي الأوكراني وتحيد 110 جنود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مقتل أكثر من 110 جنود أوكرانيين على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه خلال الـ24 الساعة الماضية. 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T12:50+0000
2023-05-11T12:50+0000
2023-05-11T13:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان الوزارة: "خلال اليوم الماضي، قتل أكثر من 110 عسكريين أوكرانيين، وتم تدمير سبع مركبات في تلك المناطق (جنوب دونيتسك وزابوروجيه).ولفت البيان إلى أن الضربات الجوية والمدفعية على وحدات العدو شملت مدن أوغليدار وبريتشيستوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك في منطقة مالينوفكا وغوليوبول وكامينسكي في مقاطعة زابوروجيه.وأضافت الدفاع الروسية في بيانها: "دمرت قواتنا مستودع ذخيرة للواء الدفاع الإقليمي 102 قرب بلدة غوليوبول في مقاطعة زابوروجيه".
https://sputnikarabic.ae/20230511/القوات-الروسية-تدمر-مستودعات-ذخيرة-للواءين-54-و67-الميكانيكيين-الأوكرانيين-1076915135.html
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روسيا, رصد عسكري
ضربات روسية تدمر مستودع ذخيرة "اللواء 102" الإقليمي الأوكراني وتحيد 110 جنود
12:50 GMT 11.05.2023 (تم التحديث: 13:17 GMT 11.05.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مقتل أكثر من 110 جنود أوكرانيين على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه خلال الـ24 الساعة الماضية.
وجاء في بيان الوزارة: "خلال اليوم الماضي، قتل أكثر من 110 عسكريين أوكرانيين، وتم تدمير سبع مركبات في تلك المناطق (جنوب دونيتسك وزابوروجيه).
ولفت البيان إلى أن الضربات الجوية والمدفعية على وحدات العدو شملت مدن أوغليدار وبريتشيستوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك في منطقة مالينوفكا وغوليوبول وكامينسكي في مقاطعة زابوروجيه.
وأضافت الدفاع الروسية في بيانها: "دمرت قواتنا مستودع ذخيرة للواء الدفاع الإقليمي 102 قرب بلدة غوليوبول في مقاطعة زابوروجيه".