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Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230511/الدفاع-الروسية-مقتل-أكثر-من-110-عسكريين-أوكرانيين-خلال-الـ24-الساعة-الماضية-1076916214.html
ضربات روسية تدمر مستودع ذخيرة "اللواء 102" الإقليمي الأوكراني وتحيد 110 جنود
ضربات روسية تدمر مستودع ذخيرة "اللواء 102" الإقليمي الأوكراني وتحيد 110 جنود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مقتل أكثر من 110 جنود أوكرانيين على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه خلال الـ24 الساعة الماضية. 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T12:50+0000
2023-05-11T13:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان الوزارة: "خلال اليوم الماضي، قتل أكثر من 110 عسكريين أوكرانيين، وتم تدمير سبع مركبات في تلك المناطق (جنوب دونيتسك وزابوروجيه).ولفت البيان إلى أن الضربات الجوية والمدفعية على وحدات العدو شملت مدن أوغليدار وبريتشيستوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك في منطقة مالينوفكا وغوليوبول وكامينسكي في مقاطعة زابوروجيه.وأضافت الدفاع الروسية في بيانها: "دمرت قواتنا مستودع ذخيرة للواء الدفاع الإقليمي 102 قرب بلدة غوليوبول في مقاطعة زابوروجيه".
https://sputnikarabic.ae/20230511/القوات-الروسية-تدمر-مستودعات-ذخيرة-للواءين-54-و67-الميكانيكيين-الأوكرانيين-1076915135.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

ضربات روسية تدمر مستودع ذخيرة "اللواء 102" الإقليمي الأوكراني وتحيد 110 جنود

12:50 GMT 11.05.2023 (تم التحديث: 13:17 GMT 11.05.2023)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مقتل أكثر من 110 جنود أوكرانيين على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه خلال الـ24 الساعة الماضية.
وجاء في بيان الوزارة: "خلال اليوم الماضي، قتل أكثر من 110 عسكريين أوكرانيين، وتم تدمير سبع مركبات في تلك المناطق (جنوب دونيتسك وزابوروجيه).
جنود من أطقم قذائف الهاون التابعة لقوات لوغانسك الشعبية يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية نيجني، جمهورية لوغانسك الشعبية 24 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مستودعات ذخيرة للواءين "54" و"67" الميكانيكيين الأوكرانيين
12:23 GMT
ولفت البيان إلى أن الضربات الجوية والمدفعية على وحدات العدو شملت مدن أوغليدار وبريتشيستوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك في منطقة مالينوفكا وغوليوبول وكامينسكي في مقاطعة زابوروجيه.
وأضافت الدفاع الروسية في بيانها: "دمرت قواتنا مستودع ذخيرة للواء الدفاع الإقليمي 102 قرب بلدة غوليوبول في مقاطعة زابوروجيه".
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