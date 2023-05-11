https://sputnikarabic.ae/20230511/السعودية-تعرض-على-كوريا-الجنوبية-مشاريع-إنشاء-طرق-تبلغ-قيمتها-45-مليار-دولار-1076910165.html
السعودية تعرض على كوريا الجنوبية مشاريع إنشاء طرق تبلغ قيمتها 4.5 مليار دولار
السعودية تعرض على كوريا الجنوبية مشاريع إنشاء طرق تبلغ قيمتها 4.5 مليار دولار
قالت تقارير إعلامية إن المملكة العربية السعودية عرضت على كوريا الجنوبية مشاريع لإنشاء طرق تبلغ قيمتها 4.5 مليار دولار. 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T10:14+0000
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ووفقا لوكالة يونهاب الكورية، فقد قدمت المملكة للشركات الكورية عدة مشاريع للطرق بقيمة 4.5 مليار دولار، مثل مشروع طريق عسير - جازان السريع.وأوضحت الوكالة الكورية أن تلك العروض جاءت خلال عرض التجول الذي أقيم في العاصمة الكورية الجنوبية، سيئول، من أجل الترويج للقدرة التنافسية للشركات الكورية الجنوبية في المملكة العربية السعودية.ونقلت الوكالة عن وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح بن ناصر الجاسر قوله إن "المشاريع التي تم تقديمها خلال حدث اليوم، ليست سوى عدد قليل. سيكون هناك المزيد من الفرص للاستثمار. وستتاح للشركات الكورية العديد من الفرص، لأن لديها خبرات في المشاركة في المشاريع في السعودية".يشار إلى أن وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح بن ناصر الجاسر كان قد وصل إلى كوريا الجنوبية، الاثنين الماضي، على رأس وفد رفيع يضم 38 مسؤولا من الوزارة وصندوق الثروة السيادية والهيئة العامة للموانئ والهيئة العامة للطيران المدني والخطوط الحديدية السعودية.طالع أيضا: زيادة حجم التجارة بين السعودية وكوريا الجنوبية بـ45% خلال 2021
https://sputnikarabic.ae/20230502/وزير-النقل-السعودي-يزور-سيئول-لتوقيع-مذكرتي-تفاهم-مع-كوريا-الجنوبية-1076571035.html
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أخبار العالم الآن, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, كوريا الجنوبية, العالم
أخبار العالم الآن, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, كوريا الجنوبية, العالم
السعودية تعرض على كوريا الجنوبية مشاريع إنشاء طرق تبلغ قيمتها 4.5 مليار دولار
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قالت تقارير إعلامية إن المملكة العربية السعودية عرضت على كوريا الجنوبية مشاريع لإنشاء طرق تبلغ قيمتها 4.5 مليار دولار.
ووفقا لوكالة
يونهاب الكورية، فقد قدمت المملكة للشركات الكورية عدة مشاريع للطرق بقيمة 4.5 مليار دولار، مثل مشروع طريق عسير - جازان السريع.
وأوضحت الوكالة الكورية أن تلك العروض جاءت خلال عرض التجول الذي أقيم في العاصمة الكورية الجنوبية، سيئول، من أجل الترويج للقدرة التنافسية للشركات الكورية الجنوبية
في المملكة العربية السعودية.
ونقلت الوكالة عن وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح بن ناصر الجاسر قوله إن "المشاريع التي تم تقديمها خلال حدث اليوم، ليست سوى عدد قليل. سيكون هناك المزيد من الفرص للاستثمار. وستتاح للشركات الكورية العديد من الفرص، لأن لديها خبرات في المشاركة في المشاريع في السعودية".
وأشارت الوكالة الكورية إلى أن السعودية قدمت كذلك "مشاريع كبرى في مجالات المطارات والنقل البحري والطرق السريعة والسكك الحديدية والمجمعات اللوجستية والمناطق الاقتصادية الخاصة"، لافتة إلى أن إجمالي قيمة هذه المشروعات "بلغ أكثر من 12 تريليون وون".
يشار إلى أن وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح بن ناصر الجاسر كان قد وصل إلى كوريا الجنوبية، الاثنين الماضي، على رأس وفد رفيع يضم 38 مسؤولا من الوزارة وصندوق الثروة السيادية والهيئة العامة للموانئ والهيئة العامة للطيران المدني والخطوط الحديدية السعودية.