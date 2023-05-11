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https://sputnikarabic.ae/20230511/السفارة-السعودية-في-القاهرة-تعلن-البدء-بإتاحة-التأشيرة-الإلكترونية-لدخول-المملكة-1076916058.html
السفارة السعودية في القاهرة تعلن البدء بإتاحة التأشيرة الإلكترونية
السفارة السعودية في القاهرة تعلن البدء بإتاحة التأشيرة الإلكترونية
بدأت السفارة السعودية في القاهرة، اليوم الخميس، تدشين التأشيرة الإلكترونية، لإلغاء لاصق التأشيرة الورقية التي كانت تضع على جواز السفر. 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T12:48+0000
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وسبق وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، الخميس الماضي، أنها "أطلقت مبادرة جديدة بإلغاء لاصق التأشيرة على جواز سفر المستفيد والتحول إلى التأشيرة الإلكترونية وقراءة بياناتها عبر رمز الاستجابة السريعة (QR)".وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "هذا القرار يأتي في إطار استكمال إجراءات أتمتة ورفع جودة الخدمات القنصلية المقدمة من الوزارة بتطوير آلية منح تأشيرات العمل والإقامة والزيارة".وذكرت الخارجية السعودية، أنه "تم تفعيل هذا الإجراء باعتباره مرحلة أولى في عددٍ من بعثات المملكة"، مشيرة أن "تفعيل هذا الإجراء شمل 7 دول هم الإمارات، الأردن، مصر، بنغلاديش، الهند، إندونيسيا والفلبين".وكانت وزارة الخارجية السعودية، أطلقت نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، خدمة إصدار "تأشيرة المرور للزيارة للقادمين جوا إلكترونيا"، وهي متعددة الأغراض وهدفها تسهيل الدخول إلى أراضي المملكة.وتسمح التأشيرة للعابرين والراغبين في دخول المملكة العربية السعودية بأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي، إلى جانب التنقل وحضور الفعاليات السياحية.
https://sputnikarabic.ae/20230504/السعودية-تطلق-خدمة-التأشيرة-الإلكترونية-في-7-دول--1076680689.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, مصر, أخبار مصر الآن

السفارة السعودية في القاهرة تعلن البدء بإتاحة التأشيرة الإلكترونية

12:48 GMT 11.05.2023 (تم التحديث: 12:49 GMT 11.05.2023)
© AFP 2023 / -مطار الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية
مطار الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
© AFP 2023 / -
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بدأت السفارة السعودية في القاهرة، اليوم الخميس، تدشين التأشيرة الإلكترونية، لإلغاء لاصق التأشيرة الورقية التي كانت تضع على جواز السفر.
وسبق وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، الخميس الماضي، أنها "أطلقت مبادرة جديدة بإلغاء لاصق التأشيرة على جواز سفر المستفيد والتحول إلى التأشيرة الإلكترونية وقراءة بياناتها عبر رمز الاستجابة السريعة (QR)".
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "هذا القرار يأتي في إطار استكمال إجراءات أتمتة ورفع جودة الخدمات القنصلية المقدمة من الوزارة بتطوير آلية منح تأشيرات العمل والإقامة والزيارة".
وذكرت الخارجية السعودية، أنه "تم تفعيل هذا الإجراء باعتباره مرحلة أولى في عددٍ من بعثات المملكة"، مشيرة أن "تفعيل هذا الإجراء شمل 7 دول هم الإمارات، الأردن، مصر، بنغلاديش، الهند، إندونيسيا والفلبين".
الخطوط الجوية السعودية، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، جدة، المملكة العربية السعودية يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
السعودية تطلق خدمة التأشيرة الإلكترونية في 7 دول
4 مايو, 20:47 GMT
وكانت وزارة الخارجية السعودية، أطلقت نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، خدمة إصدار "تأشيرة المرور للزيارة للقادمين جوا إلكترونيا"، وهي متعددة الأغراض وهدفها تسهيل الدخول إلى أراضي المملكة.
وتسمح التأشيرة للعابرين والراغبين في دخول المملكة العربية السعودية بأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي، إلى جانب التنقل وحضور الفعاليات السياحية.
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