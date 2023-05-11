https://sputnikarabic.ae/20230511/السفارة-السعودية-في-القاهرة-تعلن-البدء-بإتاحة-التأشيرة-الإلكترونية-لدخول-المملكة-1076916058.html
السفارة السعودية في القاهرة تعلن البدء بإتاحة التأشيرة الإلكترونية
السفارة السعودية في القاهرة تعلن البدء بإتاحة التأشيرة الإلكترونية
بدأت السفارة السعودية في القاهرة، اليوم الخميس، تدشين التأشيرة الإلكترونية، لإلغاء لاصق التأشيرة الورقية التي كانت تضع على جواز السفر. 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T12:48+0000
2023-05-11T12:48+0000
2023-05-11T12:49+0000
مجتمع
السعودية
أخبار السعودية اليوم
مصر
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/05/1061883456_0:0:1396:785_1920x0_80_0_0_c407a20b9051fd0e25f0a2e3ab107e76.jpg
وسبق وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، الخميس الماضي، أنها "أطلقت مبادرة جديدة بإلغاء لاصق التأشيرة على جواز سفر المستفيد والتحول إلى التأشيرة الإلكترونية وقراءة بياناتها عبر رمز الاستجابة السريعة (QR)".وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "هذا القرار يأتي في إطار استكمال إجراءات أتمتة ورفع جودة الخدمات القنصلية المقدمة من الوزارة بتطوير آلية منح تأشيرات العمل والإقامة والزيارة".وذكرت الخارجية السعودية، أنه "تم تفعيل هذا الإجراء باعتباره مرحلة أولى في عددٍ من بعثات المملكة"، مشيرة أن "تفعيل هذا الإجراء شمل 7 دول هم الإمارات، الأردن، مصر، بنغلاديش، الهند، إندونيسيا والفلبين".وكانت وزارة الخارجية السعودية، أطلقت نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، خدمة إصدار "تأشيرة المرور للزيارة للقادمين جوا إلكترونيا"، وهي متعددة الأغراض وهدفها تسهيل الدخول إلى أراضي المملكة.وتسمح التأشيرة للعابرين والراغبين في دخول المملكة العربية السعودية بأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي، إلى جانب التنقل وحضور الفعاليات السياحية.
https://sputnikarabic.ae/20230504/السعودية-تطلق-خدمة-التأشيرة-الإلكترونية-في-7-دول--1076680689.html
السعودية
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/05/1061883456_57:0:1297:930_1920x0_80_0_0_dad2f6fb9a053d16685195a415251355.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, مصر, أخبار مصر الآن
السعودية, أخبار السعودية اليوم, مصر, أخبار مصر الآن
السفارة السعودية في القاهرة تعلن البدء بإتاحة التأشيرة الإلكترونية
12:48 GMT 11.05.2023 (تم التحديث: 12:49 GMT 11.05.2023) تابعنا عبر
بدأت السفارة السعودية في القاهرة، اليوم الخميس، تدشين التأشيرة الإلكترونية، لإلغاء لاصق التأشيرة الورقية التي كانت تضع على جواز السفر.
وسبق وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، الخميس الماضي، أنها "أطلقت مبادرة جديدة بإلغاء لاصق التأشيرة على جواز سفر المستفيد والتحول إلى التأشيرة الإلكترونية وقراءة بياناتها عبر رمز الاستجابة السريعة (QR)".
وقالت الوزارة، في بيان لها
، إن "هذا القرار يأتي في إطار استكمال إجراءات أتمتة ورفع جودة الخدمات القنصلية المقدمة من الوزارة بتطوير آلية منح تأشيرات العمل والإقامة والزيارة".
وذكرت الخارجية السعودية، أنه "تم تفعيل هذا الإجراء باعتباره مرحلة أولى في عددٍ من بعثات المملكة"، مشيرة أن "تفعيل هذا الإجراء شمل 7 دول هم الإمارات، الأردن، مصر، بنغلاديش، الهند، إندونيسيا والفلبين".
وكانت وزارة الخارجية السعودية، أطلقت نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، خدمة إصدار "تأشيرة المرور
للزيارة للقادمين جوا إلكترونيا"، وهي متعددة الأغراض وهدفها تسهيل الدخول إلى أراضي المملكة.
وتسمح التأشيرة للعابرين والراغبين في دخول المملكة العربية السعودية بأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي، إلى جانب التنقل وحضور الفعاليات السياحية.