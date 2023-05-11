https://sputnikarabic.ae/20230511/الشروط-الروسية-لتمديد-صفقة-الحبوب-1076900953.html

الشروط الروسية لتمديد صفقة الحبوب

الشروط الروسية لتمديد صفقة الحبوب

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أمس الأربعاء، أن المفاوضات بشأن صفقة الحبوب ما زالت جارية، والموقف الروسي معروف. 11.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-11T08:13+0000

2023-05-11T08:13+0000

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صرح مصدر مطلع، اليوم الخميس، أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن فترة تمديد صفقة الحبوب، مشيرًا إلى أن تصريح وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، حول التمديد 60 يومًا هو توقعات أنقرة.في مايو/ أيار، ستعلق موسكو مشاركتها في الاتفاقية، إذا لم يتم إحراز تقدم بشأن النقاط الخمس. تعرف على الشروط الروسية لتمديد صفقة الحبوب من الرسم البياني التالي.وتتضمن صفقة الحبوب، التي وقّعتها روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، في 22 يوليو/ تموز 2022، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة مرافئ، بما في ذلك أوديسا، عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، حيث تولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول المسؤولية عن تنسيق حركة السفن.وتعتبر صفقة الحبوب جزءًا من حزمة اتفاقيات تتضمن عدم عرقلة الدول الغربية الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة. وأشارت موسكو إلى أن هذا الالتزام لم يتم الوفاء به بالكامل، وأن الدول الغربية ما زالت تعرقل وتقيد تصدير الحبوب الروسية إلى الدول المحتاجة لها.واعتبارا من 18 مارس/آذار 2023، مددت روسيا الاتفاق لمدة 60 يوما - حتى 18 مايو، بينما تصر أوكرانيا على تمديد الصفقة لمدة 120 يوما.

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