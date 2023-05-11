عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20230511/الشروط-الروسية-لتمديد-صفقة-الحبوب-1076900953.html
الشروط الروسية لتمديد صفقة الحبوب
الشروط الروسية لتمديد صفقة الحبوب
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أمس الأربعاء، أن المفاوضات بشأن صفقة الحبوب ما زالت جارية، والموقف الروسي معروف. 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T08:13+0000
2023-05-11T08:34+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0b/1076900794_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5aee69f82b83c54f7a8907edb7fa201e.png
صرح مصدر مطلع، اليوم الخميس، أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن فترة تمديد صفقة الحبوب، مشيرًا إلى أن تصريح وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، حول التمديد 60 يومًا هو توقعات أنقرة.في مايو/ أيار، ستعلق موسكو مشاركتها في الاتفاقية، إذا لم يتم إحراز تقدم بشأن النقاط الخمس. تعرف على الشروط الروسية لتمديد صفقة الحبوب من الرسم البياني التالي.وتتضمن صفقة الحبوب، التي وقّعتها روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، في 22 يوليو/ تموز 2022، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة مرافئ، بما في ذلك أوديسا، عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، حيث تولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول المسؤولية عن تنسيق حركة السفن.وتعتبر صفقة الحبوب جزءًا من حزمة اتفاقيات تتضمن عدم عرقلة الدول الغربية الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة. وأشارت موسكو إلى أن هذا الالتزام لم يتم الوفاء به بالكامل، وأن الدول الغربية ما زالت تعرقل وتقيد تصدير الحبوب الروسية إلى الدول المحتاجة لها.واعتبارا من 18 مارس/آذار 2023، مددت روسيا الاتفاق لمدة 60 يوما - حتى 18 مايو، بينما تصر أوكرانيا على تمديد الصفقة لمدة 120 يوما.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0b/1076900794_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_c919a8b272e41ee03f826b7fa4d962c5.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
инфографика, انفوجرافيك, روسيا, أخبار أوكرانيا
инфографика, انفوجرافيك, روسيا, أخبار أوكرانيا

الشروط الروسية لتمديد صفقة الحبوب

08:13 GMT 11.05.2023 (تم التحديث: 08:34 GMT 11.05.2023)
تابعنا عبرTelegram
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أمس الأربعاء، أن المفاوضات بشأن صفقة الحبوب ما زالت جارية، والموقف الروسي معروف.
صرح مصدر مطلع، اليوم الخميس، أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن فترة تمديد صفقة الحبوب، مشيرًا إلى أن تصريح وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، حول التمديد 60 يومًا هو توقعات أنقرة.
في مايو/ أيار، ستعلق موسكو مشاركتها في الاتفاقية، إذا لم يتم إحراز تقدم بشأن النقاط الخمس. تعرف على الشروط الروسية لتمديد صفقة الحبوب من الرسم البياني التالي.
الشروط الروسية لتمديد صفقة الحبوب - سبوتنيك عربي
وتتضمن صفقة الحبوب، التي وقّعتها روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، في 22 يوليو/ تموز 2022، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة مرافئ، بما في ذلك أوديسا، عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، حيث تولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول المسؤولية عن تنسيق حركة السفن.
وتعتبر صفقة الحبوب جزءًا من حزمة اتفاقيات تتضمن عدم عرقلة الدول الغربية الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة. وأشارت موسكو إلى أن هذا الالتزام لم يتم الوفاء به بالكامل، وأن الدول الغربية ما زالت تعرقل وتقيد تصدير الحبوب الروسية إلى الدول المحتاجة لها.
واعتبارا من 18 مارس/آذار 2023، مددت روسيا الاتفاق لمدة 60 يوما - حتى 18 مايو، بينما تصر أوكرانيا على تمديد الصفقة لمدة 120 يوما.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:34 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала