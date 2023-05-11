https://sputnikarabic.ae/20230511/العراق-مقتل-ضابط-و3-إرهابيين-بينهم-انتحاري-إثر-اشتباك-في-سامراء-1076898757.html
العراق.. مقتل ضابط و3 إرهابيين بينهم انتحاري إثر اشتباك في سامراء
العراق.. مقتل ضابط و3 إرهابيين بينهم انتحاري إثر اشتباك في سامراء
أعلنت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الخميس، مقتل ضابط و3 إرهابيين أحدهم كان يرتدي حزاما ناسفا. 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T07:29+0000
2023-05-11T07:29+0000
2023-05-11T07:29+0000
العراق
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وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، بحسب وكالة الأنباء العراقية، إن "القطعات الأمنية ضمن قاطع قيادة عمليات سامراء تمكنت من إحباط محاولة تعرض على إحدى نقاط الشرطة الاتحادية في ناحية المعتصم".وأضاف البيان أنه "تم الشروع بعملية لتفتيش المنطقة القريبة من هذا الحادث الذي أدى إلى استشهاد أحد الضباط الذي قام بإسناد وتعزيز النقطة".وتابع: "استطاعت قواتنا الأمنية من قتل 3 إرهابيين أحدهم انتحاري يرتدي حزام ناسف وضبط اسلحتهم ونواظيرهم الليلية".وأكد البيان استمرار عمليات البحث ضمن هذا القاطع.ونهاية العام الماضي، أطلقت عملية أمنية مشتركة بين الجيش والشرطة جنوب محافظة سامراء، من أجل منع أي اختراق أمني للإرهابيين.وأعلن العراق في 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.ولا تزال القوات الأمنية العراقية تلاحق فلول التنظيم التي تحاول تنفيذ عمليات إرهابية في مناطق مختلفة من البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230205/الشرطة-العراقية-تلقي-القبض-على-10-عناصر-من-البيشمركة-شمالي-البلاد-1073132368.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الأخبار
العراق.. مقتل ضابط و3 إرهابيين بينهم انتحاري إثر اشتباك في سامراء
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أعلنت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الخميس، مقتل ضابط و3 إرهابيين أحدهم كان يرتدي حزاما ناسفا.
وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، بحسب وكالة
الأنباء العراقية، إن "القطعات الأمنية ضمن قاطع قيادة عمليات سامراء تمكنت من إحباط محاولة تعرض على إحدى نقاط الشرطة الاتحادية في ناحية المعتصم".
وأضاف البيان أنه "تم الشروع بعملية لتفتيش المنطقة القريبة من هذا الحادث
الذي أدى إلى استشهاد أحد الضباط الذي قام بإسناد وتعزيز النقطة".
وتابع: "استطاعت قواتنا الأمنية من قتل 3 إرهابيين أحدهم انتحاري يرتدي حزام ناسف وضبط اسلحتهم ونواظيرهم الليلية".
وأكد البيان استمرار عمليات البحث ضمن هذا القاطع.
ونهاية العام الماضي، أطلقت عملية أمنية مشتركة
بين الجيش والشرطة جنوب محافظة سامراء، من أجل منع أي اختراق أمني للإرهابيين.
وأعلن العراق في 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.
ولا تزال القوات الأمنية العراقية تلاحق فلول التنظيم التي تحاول تنفيذ عمليات إرهابية في مناطق مختلفة من البلاد.