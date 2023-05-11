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Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230511/القوات-الأوكرانية-تقصف-بلدة-أوزريانوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-بصواريخ-غراد-1076897025.html
القوات الأوكرانية تقصف بلدة أوزريانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بصواريخ "غراد"
القوات الأوكرانية تقصف بلدة أوزريانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بصواريخ "غراد"
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن القوات الأوكرانية أطلقت، اليوم... 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T05:06+0000
2023-05-11T05:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان المكتب عبر "تلغرام": "في الصباح الباكر، تم تسجيل إطلاق نار من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية باتجاه التجمع السكني في نيليبوفكا وأوزريانوفكا، حيث تم إطلاق 10 صواريخ".كما أشار بيان المكتب إلى أنه تم استهداف بلدة ميخائيلوفكا بـ5 قذائف من عيار 152 ملم.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا العام الماضي.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230510/القوات-الأوكرانية-تقصف-جمهورية-دونيتسك-33-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1076895376.html
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القوات الأوكرانية تقصف بلدة أوزريانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بصواريخ "غراد"

05:06 GMT 11.05.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن القوات الأوكرانية أطلقت، اليوم الخميس، 10 صواريخ "غراد" على بلدة أوزريانوفكا في الجمهورية.
وجاء في بيان المكتب عبر "تلغرام": "في الصباح الباكر، تم تسجيل إطلاق نار من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية باتجاه التجمع السكني في نيليبوفكا وأوزريانوفكا، حيث تم إطلاق 10 صواريخ".
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 33 مرة خلال اليوم الماضي
أمس, 22:28 GMT
كما أشار بيان المكتب إلى أنه تم استهداف بلدة ميخائيلوفكا بـ5 قذائف من عيار 152 ملم.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا العام الماضي.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:10 GMT
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