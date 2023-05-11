https://sputnikarabic.ae/20230511/القوات-الأوكرانية-تقصف-وسط-مدينة-غورليفكا-في-جمهورية-دونيتسك-1076929109.html
القوات الأوكرانية تقصف وسط مدينة غورليفكا في جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية تقصف وسط مدينة غورليفكا في جمهورية دونيتسك
أفاد رئيس بلدية غورليفكا إيفان بريخودكو، اليوم الخميس، بأن القوات الأوكرانية قامت بقصف وسط المدينة وهناك عدد من المدنيين المصابين. 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T18:35+0000
2023-05-11T18:35+0000
2023-05-11T18:35+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/01/1059303778_0:101:3281:1947_1920x0_80_0_0_57aa623a4b7061308ea192db103f67dc.jpg
وكتب بريخودكو في قناته على تطبيق "تلغرام": "أطلق النازيون الجدد الأوكرانيون سبعة صواريخ من طراز MLRS BM-21 "غراد" على وسط غورلوفكا، وهناك العديد من المدنيين الجرحى".تقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترًا شمال دونيتسك، وهي موطن لمؤسسات ستيرول المعنية بالكيماويات وتعدين الفحم، وهي واحدة من أكبر المدن في جمهورية دونيتسك، قبل بدء النزاع في دونباس كان عدد سكان غورلوفكا أكثر من 250 ألف شخص.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230511/نجاة-رئيس-محكمة-زابوروجيه-من-محاولة-اغتيال-1076927315.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/01/1059303778_276:0:3005:2047_1920x0_80_0_0_d70c66a3ad8a09a4bd8a6d573075fbfa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تقصف وسط مدينة غورليفكا في جمهورية دونيتسك
تابعنا عبر
أفاد رئيس بلدية غورليفكا إيفان بريخودكو، اليوم الخميس، بأن القوات الأوكرانية قامت بقصف وسط المدينة وهناك عدد من المدنيين المصابين.
وكتب بريخودكو في قناته على تطبيق "تلغرام": "أطلق النازيون الجدد الأوكرانيون سبعة صواريخ من طراز MLRS BM-21 "غراد" على وسط غورلوفكا، وهناك العديد من المدنيين الجرحى".
تقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترًا شمال دونيتسك، وهي موطن لمؤسسات ستيرول المعنية بالكيماويات وتعدين الفحم، وهي واحدة من أكبر المدن في جمهورية دونيتسك، قبل بدء النزاع في دونباس كان عدد سكان غورلوفكا أكثر من 250 ألف شخص.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية
في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.