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Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230511/القوات-الروسية-تحيد-قناصين-أوكرانيين-بواسطة-صاروخ-مضاد-للدروع-فيديو-1076900636.html
القوات الروسية تحيد قناصين أوكرانيين بواسطة صاروخ مضاد للدروع... فيديو
القوات الروسية تحيد قناصين أوكرانيين بواسطة صاروخ مضاد للدروع... فيديو
نشر المدون العسكري الروسي، أندريه فيلاتوف، مقطع فيديو لعملية تحييد قناصين أوكرانيين عبر استخدام صاروخ موجه نحوهم. 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T08:06+0000
2023-05-11T08:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وبحسب المدون العسكري، تم اكتشاف العدو ليلاً بمساعدة جهاز تصوير حراري، حيث تمت تصفية الجنود التابعين للجيش الأوكراني من قبل لواء تابع لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم استخدام صواريخ مضادة للدبابات للقضاء على القناصين الأوكرانيين، وذلك بسبب فعاليتها الدقيقة ضد الأهداف البعيدة، بحسب صحيفة "روسكي أورجي" الروسية التي نشرت مقطع الفيديو.والجدير بالذكر أن غالبًا ما تستخدم الأنظمة المضادة للدبابات كوسيلة لضرب الأهداف البعيدة نظرا لتفوقها على بنادق القنص.وكان رئيس المكتب الصحفي لمجموعة القوات الروسية "الجنوب"، فاديم أستافيف، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، أن المجموعة أحبطت محاولة أوكرانية لإجراء تناوب لقواتها في المواقع الأمامية باتجاه مارينسكي، وذلك عن طريق ضربات المدفعية والدبابات.وأوضح أستافيف في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن"القوات الخاصة التابعة لقوات الجنوب كشفت محاولة تناوب للقوات الأوكرانية باتجاه مارينسكي".ولفت مارينسكي إلى أنه تم تكبيد القوات الأوكرانية خسائر كبيرة في القوى البشرية، فضلا عن ذلك دمر مقاتلو القوات الخاصة عربة مدرعة للقوات الأوكرانية مع طاقمها في نقطة محصنة في أفدييفكا.
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روسيا

القوات الروسية تحيد قناصين أوكرانيين بواسطة صاروخ مضاد للدروع... فيديو

08:06 GMT 11.05.2023 (تم التحديث: 08:16 GMT 11.05.2023)
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورصاروخ مضاد للدبابات
صاروخ مضاد للدبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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نشر المدون العسكري الروسي، أندريه فيلاتوف، مقطع فيديو لعملية تحييد قناصين أوكرانيين عبر استخدام صاروخ موجه نحوهم.
وبحسب المدون العسكري، تم اكتشاف العدو ليلاً بمساعدة جهاز تصوير حراري، حيث تمت تصفية الجنود التابعين للجيش الأوكراني من قبل لواء تابع لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتم استخدام صواريخ مضادة للدبابات للقضاء على القناصين الأوكرانيين، وذلك بسبب فعاليتها الدقيقة ضد الأهداف البعيدة، بحسب صحيفة "روسكي أورجي" الروسية التي نشرت مقطع الفيديو.
والجدير بالذكر أن غالبًا ما تستخدم الأنظمة المضادة للدبابات كوسيلة لضرب الأهداف البعيدة نظرا لتفوقها على بنادق القنص.
وكان رئيس المكتب الصحفي لمجموعة القوات الروسية "الجنوب"، فاديم أستافيف، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، أن المجموعة أحبطت محاولة أوكرانية لإجراء تناوب لقواتها في المواقع الأمامية باتجاه مارينسكي، وذلك عن طريق ضربات المدفعية والدبابات.
وأوضح أستافيف في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن"القوات الخاصة التابعة لقوات الجنوب كشفت محاولة تناوب للقوات الأوكرانية باتجاه مارينسكي".
ولفت مارينسكي إلى أنه تم تكبيد القوات الأوكرانية خسائر كبيرة في القوى البشرية، فضلا عن ذلك دمر مقاتلو القوات الخاصة عربة مدرعة للقوات الأوكرانية مع طاقمها في نقطة محصنة في أفدييفكا.
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