https://sputnikarabic.ae/20230511/القوات-الروسية-تدمر-مستودعات-ذخيرة-للواءين-54-و67-الميكانيكيين-الأوكرانيين-1076915135.html
القوات الروسية تدمر مستودعات ذخيرة للواءين "54" و"67" الميكانيكيين الأوكرانيين
القوات الروسية تدمر مستودعات ذخيرة للواءين "54" و"67" الميكانيكيين الأوكرانيين
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية دمرت مستودعات ذخيرة لكل من اللواءين الأوكرانيين الميكانيكيين "54" و"67"، وحيدت عددا كبيرا من الجنود... 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T12:23+0000
2023-05-11T12:23+0000
2023-05-11T12:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 67 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة نيسكوشنوي في مقاطعة خاركوف".وتابع البيان: "في منطقة إيفانوفكا في مقاطعة خاركوف، قامت القوات الروسية بإحباط أعمال تخريبة واستطلاع أوكرانية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه، خلال اليوم، 125 جنديًا أوكرانيًا، وأربع مركبات، وقذيفة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "أكاتسيا".وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أنه "تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 54 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع البيان: "على اتجاة دونيستك، تم القضاء على 230 جنديا ومرتزقا أوكرانيا، وتدمير 8 مركبات عسكرية".
https://sputnikarabic.ae/20230511/المدفعية-الروسية-تدك-مستودعا-أوكرانيا-لصواريخ-أولخا-وتدمره-بمن-فيه---1076910376.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تدمر مستودعات ذخيرة للواءين "54" و"67" الميكانيكيين الأوكرانيين
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية دمرت مستودعات ذخيرة لكل من اللواءين الأوكرانيين الميكانيكيين "54" و"67"، وحيدت عددا كبيرا من الجنود الأوكرانيين في عدد من المناطق.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 67 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة نيسكوشنوي في مقاطعة خاركوف".
وتابع البيان: "في منطقة إيفانوفكا في مقاطعة خاركوف، قامت القوات الروسية بإحباط أعمال تخريبة واستطلاع أوكرانية".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه، خلال اليوم، 125 جنديًا أوكرانيًا، وأربع مركبات، وقذيفة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "أكاتسيا".
وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أنه "تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 54 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتابع البيان: "على اتجاة دونيستك، تم القضاء على 230 جنديا ومرتزقا أوكرانيا، وتدمير 8 مركبات عسكرية".