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القوات الروسية تسقط طائرة "سو 25" و12 مسيرة أوكرانية
Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230511/القوات-الروسية-تدمر-مستودعات-ذخيرة-للواءين-54-و67-الميكانيكيين-الأوكرانيين-1076915135.html
القوات الروسية تدمر مستودعات ذخيرة للواءين "54" و"67" الميكانيكيين الأوكرانيين
القوات الروسية تدمر مستودعات ذخيرة للواءين "54" و"67" الميكانيكيين الأوكرانيين
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية دمرت مستودعات ذخيرة لكل من اللواءين الأوكرانيين الميكانيكيين "54" و"67"، وحيدت عددا كبيرا من الجنود... 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T12:23+0000
2023-05-11T12:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 67 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة نيسكوشنوي في مقاطعة خاركوف".وتابع البيان: "في منطقة إيفانوفكا في مقاطعة خاركوف، قامت القوات الروسية بإحباط أعمال تخريبة واستطلاع أوكرانية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه، خلال اليوم، 125 جنديًا أوكرانيًا، وأربع مركبات، وقذيفة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "أكاتسيا".وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أنه "تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 54 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع البيان: "على اتجاة دونيستك، تم القضاء على 230 جنديا ومرتزقا أوكرانيا، وتدمير 8 مركبات عسكرية".
https://sputnikarabic.ae/20230511/المدفعية-الروسية-تدك-مستودعا-أوكرانيا-لصواريخ-أولخا-وتدمره-بمن-فيه---1076910376.html
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روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تدمر مستودعات ذخيرة للواءين "54" و"67" الميكانيكيين الأوكرانيين

12:23 GMT 11.05.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود من أطقم قذائف الهاون التابعة لقوات لوغانسك الشعبية يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية نيجني، جمهورية لوغانسك الشعبية 24 مايو 2022
جنود من أطقم قذائف الهاون التابعة لقوات لوغانسك الشعبية يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية نيجني، جمهورية لوغانسك الشعبية 24 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية دمرت مستودعات ذخيرة لكل من اللواءين الأوكرانيين الميكانيكيين "54" و"67"، وحيدت عددا كبيرا من الجنود الأوكرانيين في عدد من المناطق.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 67 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة نيسكوشنوي في مقاطعة خاركوف".
وتابع البيان: "في منطقة إيفانوفكا في مقاطعة خاركوف، قامت القوات الروسية بإحباط أعمال تخريبة واستطلاع أوكرانية".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه، خلال اليوم، 125 جنديًا أوكرانيًا، وأربع مركبات، وقذيفة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "أكاتسيا".
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تدك مستودعا أوكرانيا لصواريخ "أولخا" وتدمره بمن فيه
10:23 GMT
وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أنه "تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 54 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتابع البيان: "على اتجاة دونيستك، تم القضاء على 230 جنديا ومرتزقا أوكرانيا، وتدمير 8 مركبات عسكرية".
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