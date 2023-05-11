https://sputnikarabic.ae/20230511/الكرملين-مصادرة-الولايات-المتحدة-لأموال-مواطنين-روس-سرقة-لا-يمكن-أن-تترك-دون-رد--1076912074.html
الكرملين: مصادرة أمريكا لأموال مواطنين روس سرقة لا يمكن أن تترك دون رد
الكرملين: مصادرة أمريكا لأموال مواطنين روس سرقة لا يمكن أن تترك دون رد
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن نية الولايات المتحدة إعطاء كييف أموال مصادرة من مواطنين روس، هي سرقة لا يمكن تبريرها بأي... 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T11:30+0000
2023-05-11T11:30+0000
2023-05-11T11:56+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال بيسكوف للصحفيين: "أولا هذا بالطبع ضرر للأشخاص الذين كما يقال باللغة الروسية تم أخذ النقود منهم أو سرقتها منهم بشكل غير قانوني، وهذا ضرر مباشر فيما يتعلق بالولايات المتحدة، فمثل هذه القرارات، طبعاً، سترتد عليهم".وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق: "إن مصادرة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لأصول الروسي كونستانتين مالوفييف، هو سطو غير مبرر، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تعطي الأعمال التجارية الدولية درسًا واضحًا، في كيفية الخروج عن القانون".وصرحت زاخاروفا أنه من خلال التلاعب والحيل القانونية المشكوك فيهما، أنشأت السلطات الأمريكية سابقة لمصادرة الحسابات المالية والممتلكات من المواطنين الأجانب الخاضعين للعقوبات، بما يتعارض مع قوانينها ومبادئها الأساسية التي تضمن حرمة الملكية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20230510/الخارجية-الروسية-روسيا-ستلفت-انتباه-الأمم-المتحدة-إلى-الهجمات-الإرهابية-لأوكرانيا-1076885794.html
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روسيا, العالم
الكرملين: مصادرة أمريكا لأموال مواطنين روس سرقة لا يمكن أن تترك دون رد
11:30 GMT 11.05.2023 (تم التحديث: 11:56 GMT 11.05.2023) تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن نية الولايات المتحدة إعطاء كييف أموال مصادرة من مواطنين روس، هي سرقة لا يمكن تبريرها بأي غطاء قانوني، وحتما سينعكس هذا سلباً على ثقة المستثمرين في أمريكا.
وقال بيسكوف للصحفيين: "أولا هذا بالطبع ضرر للأشخاص الذين كما يقال باللغة الروسية تم أخذ النقود منهم أو سرقتها منهم بشكل غير قانوني، وهذا ضرر مباشر فيما يتعلق بالولايات المتحدة، فمثل هذه القرارات، طبعاً، سترتد عليهم".
وأضاف بيسكوف: "من الصعب تصور ما الذي يمكن أن يخدم هذا الأمر كأساس قانوني، لأن هذا ليس إلا اعتداء مباشر على حق الملكية المقدس في الولايات المتحدة الأمريكية وهذا يقوض ثقة المستثمرين وأصحاب الأصول المرتبطة بطريقة ما بأمريكا".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية
ماريا زاخاروفا، في وقت سابق: "إن مصادرة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لأصول الروسي كونستانتين مالوفييف، هو سطو غير مبرر، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تعطي الأعمال التجارية الدولية درسًا واضحًا، في كيفية الخروج عن القانون".
وقالت زاخاروفا في تعليق نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "إن قرار إدارة جو بايدن بالاستيلاء على أصول كونستانتين مالوفيف المحجوزة في أحد البنوك الأمريكية، وتحويلها إلى النظام الداعم للنازية في كييف، هو سطو غير مبرر بدوافع سياسية".
وصرحت زاخاروفا أنه من خلال التلاعب والحيل القانونية المشكوك فيهما، أنشأت السلطات الأمريكية سابقة لمصادرة الحسابات المالية والممتلكات من المواطنين الأجانب الخاضعين للعقوبات، بما يتعارض مع قوانينها ومبادئها الأساسية التي تضمن حرمة الملكية الخاصة.