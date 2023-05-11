https://sputnikarabic.ae/20230511/المتحدث-باسم-الخارجية-الإيرانية-فلسطين-ستبقى-صامدة-1076901767.html
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: فلسطين ستبقى صامدة
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: فلسطين ستبقى صامدة
قال ناصر كنعاني، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن استشهاد بعض قادة المقاومة الفلسطينية لن يمنعها من الرد، مؤكدا أن "فلسطين ستبقى صامدة في وجه الكيان... 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T08:26+0000
2023-05-11T08:26+0000
2023-05-11T08:26+0000
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جاء ذلك في تدوينات على حسابه في "تويتر"، اليوم الخميس، قال فيها إن عدد النقاط التي استهدفها الاحتلال في غزة خلال يومين بلغ نحو 200 نقطة أغلبها أماكن سكنية.ولفت كنعاني إلى أن عمليات الاستهداف التي تم تنفيذها في غزة خلفت نحو 25 شهيدا، إضافة إلى عشرات الجرحى بينهم نساء وأطفال.وتابع: "الاحتلال يرتكب فظائع، لكن وحدة المقاومة وجاهزيتها ستحرم الاحتلال والسكان المغتصبون للأراضي المحتلة من الوصول إلى أي نتيجة".وأوضح متحدث الخارجية الإيرانية أن مصير الاحتلال هو الهزيمة، مشددا على أن صمود الفلسطينيين يضع على الدول العربية والإسلامية، مسؤولية أكبر من أجل دعمهم.وأعلن أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم الخميس، مقتل أحد قادة تنظيم الجهاد الإسلامي في قطاع غزة وسط سلسلة غارات شنتها إسرائيل على القطاع، بينما قالت مصادر فلسطينية، إن هناك جهودا مكثفة تبذلها مصر وقطر والأمم المتحدة لتحقيق التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في القطاع.
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, إيران
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, إيران
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: فلسطين ستبقى صامدة
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قال ناصر كنعاني، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن استشهاد بعض قادة المقاومة الفلسطينية لن يمنعها من الرد، مؤكدا أن "فلسطين ستبقى صامدة في وجه الكيان الصهيوني".
جاء ذلك في تدوينات على حسابه في "تويتر"، اليوم الخميس، قال فيها إن عدد النقاط التي استهدفها الاحتلال في غزة
خلال يومين بلغ نحو 200 نقطة أغلبها أماكن سكنية.
ولفت كنعاني إلى أن عمليات الاستهداف التي تم تنفيذها في غزة خلفت نحو 25 شهيدا، إضافة إلى عشرات الجرحى بينهم نساء وأطفال.
وتابع: "الاحتلال يرتكب فظائع
، لكن وحدة المقاومة وجاهزيتها ستحرم الاحتلال والسكان المغتصبون للأراضي المحتلة من الوصول إلى أي نتيجة".
وأوضح متحدث الخارجية الإيرانية أن مصير الاحتلال هو الهزيمة، مشددا على أن صمود الفلسطينيين يضع على الدول العربية والإسلامية، مسؤولية أكبر من أجل دعمهم.
وأعلن أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم الخميس، مقتل أحد قادة تنظيم الجهاد الإسلامي في قطاع غزة وسط سلسلة غارات شنتها إسرائيل على القطاع، بينما قالت مصادر فلسطينية، إن هناك جهودا مكثفة
تبذلها مصر وقطر والأمم المتحدة لتحقيق التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في القطاع.