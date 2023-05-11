https://sputnikarabic.ae/20230511/اليمن-توقيع-الميثاق-الوطني-الجنوبي-الدوافع-والأهداف؟--1076918794.html

اليمن... توقيع الميثاق الوطني الجنوبي... الدوافع والأهداف؟

اليمن... توقيع الميثاق الوطني الجنوبي... الدوافع والأهداف؟

شهد الجنوب اليمني حراكا سياسيا كبيرا خلال الأيام الماضية، تزامنا مع ذكرى تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي، إذ وقعت العديد من القوى السياسية الجنوبية والمجلس ما... 11.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-11T13:16+0000

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اليمن... توقيع الميثاق الوطني الجنوبي.. الدوافع والأهداف؟ اليمن... توقيع الميثاق الوطني الجنوبي.. الدوافع والأهداف؟

جاء ذلك خلال مؤتمر دعا إليه المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسيطر على عدن وعدة محافظات ويطالب بانفصال جنوبي اليمن عن شماله، بسبب ما قال إنها معاناة محافظات الجنوب من تهميش وإقصاء سياسي واقتصادي، وهو ما تنفيه الحكومات اليمنية المتعاقبة.ودعا المؤتمر "للوصول إلى توافق سياسي ورؤية موحدة داعمة لعودة الأوضاع إلى ما قبل تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990 والمشاركة في صناعة ملامح دولة الجنوب وإدارة المرحلة القادمة"، وفقا للمجلس الانتقالي الجنوبي.وأضاف أنه ينتظر التوافق الجنوبي على الميثاق الوطني، مشددا على أنه يجب على الجنوبيين أن يبذلوا المزيد من الجهد لتعزيز اللحمة الوطنية والتوافق مع كل القوى السياسية بغض النظر عن حجم وتأثير تلك القوى في الشارع الجنوبي، ولا يزال الباب مفتوحا أمام من لم يشارك خلال الأشهر الماضية، يمكنه اللحاق بالركب الجنوبي.وأشار في هذا الصدد إلى أن "المجلس الانتقالي الجنوبي"، قام بدور وظيفي خلال السنوات الماضية لصالح أبوظبي في المحافظات الجنوبية خصوصا، وفي اليمن بشكل عام أو حتى خارج اليمن.وأعرب عن اعتقاده في أن "ما حدث لا يمكن أن يعول عليه أو أنه سيصب في مصلحة اليمن أو حتى يمكن أن يحل مشكلات الواقع المعيشي والأمني الهش في جنوب اليمن".ولفت إلى أن ما حدث سيصب في مصلحة الإمارات بدرجة أساسية وسيعزز من الصراع في المحافظات الجنوبية ما بين السعودية والإمارات.للمزيد تابعوا لقاء سبوتنيك.إعداد وتقديم: عبد الله حميد

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