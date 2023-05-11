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انفجار شاحنة تحمل خزانات أكسجين وسط مدينة ميلانو
انفجار شاحنة تحمل خزانات أكسجين وسط مدينة ميلانو
انفجرت شاحنة تحمل خزانات أكسجين في وسط مدينة ميلانو الإيطالية، اليوم الخميس، مما أدى إلى اندلاع حريق هائل بين الأبنية السكنية. 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T10:51+0000
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ميلانو
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وأفادت وسائل إعلام بوقوع انفجار وسط مدينة ميلانو وتصاعد عمود من الدخان فوق المنازل، كما امتد الحريق إلى العديد من السيارات المتوقفة.ووصلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث، حيث يتم إجلاء سكان المنازل، كما تم إخلاء مدرسة قريبة من مكان الحادث.وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق الكبير في وسط المدينة، الذي نشأ بعد انفجار الشاحنة التي تحتوي على أسطوانات أكسجين.وأفادت قناة "راي" التلفزيونية بأن "أربعة أشخاص أصيبوا على الأقل في الانفجار".
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ميلانو, العالم
ميلانو, العالم

انفجار شاحنة تحمل خزانات أكسجين وسط مدينة ميلانو

10:51 GMT 11.05.2023 (تم التحديث: 11:06 GMT 11.05.2023)
© Photo / CHINA STRINGER NETWORK / تصاعد الدخان بعد انفجار في مصنع كيماويات في الصين
تصاعد الدخان بعد انفجار في مصنع كيماويات في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
© Photo / CHINA STRINGER NETWORK /
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انفجرت شاحنة تحمل خزانات أكسجين في وسط مدينة ميلانو الإيطالية، اليوم الخميس، مما أدى إلى اندلاع حريق هائل بين الأبنية السكنية.
وأفادت وسائل إعلام بوقوع انفجار وسط مدينة ميلانو وتصاعد عمود من الدخان فوق المنازل، كما امتد الحريق إلى العديد من السيارات المتوقفة.
ووصلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث، حيث يتم إجلاء سكان المنازل، كما تم إخلاء مدرسة قريبة من مكان الحادث.
وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق الكبير في وسط المدينة، الذي نشأ بعد انفجار الشاحنة التي تحتوي على أسطوانات أكسجين.
وأفادت قناة "راي" التلفزيونية بأن "أربعة أشخاص أصيبوا على الأقل في الانفجار".
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