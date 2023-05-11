https://sputnikarabic.ae/20230511/انفجار-شاحنة-تحمل-خزانات-أكسجين-وسط-مدينة-ميلانو--1076910835.html
انفجار شاحنة تحمل خزانات أكسجين وسط مدينة ميلانو
انفجار شاحنة تحمل خزانات أكسجين وسط مدينة ميلانو
انفجرت شاحنة تحمل خزانات أكسجين في وسط مدينة ميلانو الإيطالية، اليوم الخميس، مما أدى إلى اندلاع حريق هائل بين الأبنية السكنية. 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T10:51+0000
2023-05-11T10:51+0000
2023-05-11T11:06+0000
ميلانو
العالم
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وأفادت وسائل إعلام بوقوع انفجار وسط مدينة ميلانو وتصاعد عمود من الدخان فوق المنازل، كما امتد الحريق إلى العديد من السيارات المتوقفة.ووصلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث، حيث يتم إجلاء سكان المنازل، كما تم إخلاء مدرسة قريبة من مكان الحادث.وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق الكبير في وسط المدينة، الذي نشأ بعد انفجار الشاحنة التي تحتوي على أسطوانات أكسجين.وأفادت قناة "راي" التلفزيونية بأن "أربعة أشخاص أصيبوا على الأقل في الانفجار".
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ميلانو, العالم
انفجار شاحنة تحمل خزانات أكسجين وسط مدينة ميلانو
10:51 GMT 11.05.2023 (تم التحديث: 11:06 GMT 11.05.2023) تابعنا عبر
انفجرت شاحنة تحمل خزانات أكسجين في وسط مدينة ميلانو الإيطالية، اليوم الخميس، مما أدى إلى اندلاع حريق هائل بين الأبنية السكنية.
وأفادت وسائل إعلام بوقوع انفجار وسط مدينة ميلانو وتصاعد عمود من الدخان فوق المنازل، كما امتد الحريق إلى العديد من السيارات المتوقفة.
ووصلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث، حيث يتم إجلاء سكان المنازل، كما تم إخلاء مدرسة قريبة من مكان الحادث.
وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق الكبير في وسط المدينة، الذي نشأ بعد انفجار الشاحنة التي تحتوي على أسطوانات أكسجين.
وأفادت قناة "راي" التلفزيونية بأن "أربعة أشخاص أصيبوا على الأقل في الانفجار".