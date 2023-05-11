https://sputnikarabic.ae/20230511/بغداد-وطهران-توقعان-مذكرة-تفاهم-لتعزيز-التعاون-في-المجال-النفطي-1076897887.html

بغداد وطهران توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال النفط

بغداد وطهران توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال النفط

وقعت بغداد وطهران مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما في مجال الصناعات البتروكيماوية وفي المجالات النفطية بصورة عامة. 11.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-11T06:30+0000

2023-05-11T06:30+0000

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مثلت الدولتين وزارتا النفط العراقية والإيرانية وجرى التوقيع بحضور رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الخميس.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي إن السوداني استقبل وزير النفط الإيراني جواد أوجي، يوم الأربعاء، مشيرا إلى أنه تم بحث أوجه التعاون بين الدولتين وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة الطرفين.ولفت البيان إلى أن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني ونظيره الإيراني جواد أوجي، وقعا الاتفاق برعاية السوداني.وشمل الاتفاق تنظيم أوجه التعاون فيما يتعلق بالاستثمارات في الحقول النفطية المشتركة بين البلدين، التي توجد في المناطق الحدودية.كما شمل الاتفاق أوجه التعاون في مجالات استخراج النفط الخام وتكريره والتقنيات المستخدمة في التعامل مع الغاز المصاحب لتلك العملية، إضافة إلى التعاون في مجال الصناعات البتروكيماوية وتدريب العاملين في هذا المجال.

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