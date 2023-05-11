https://sputnikarabic.ae/20230511/بغداد-وطهران-توقعان-مذكرة-تفاهم-لتعزيز-التعاون-في-المجال-النفطي-1076897887.html
بغداد وطهران توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال النفط
بغداد وطهران توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال النفط
وقعت بغداد وطهران مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما في مجال الصناعات البتروكيماوية وفي المجالات النفطية بصورة عامة. 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T06:30+0000
2023-05-11T06:30+0000
2023-05-11T06:34+0000
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مثلت الدولتين وزارتا النفط العراقية والإيرانية وجرى التوقيع بحضور رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الخميس.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي إن السوداني استقبل وزير النفط الإيراني جواد أوجي، يوم الأربعاء، مشيرا إلى أنه تم بحث أوجه التعاون بين الدولتين وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة الطرفين.ولفت البيان إلى أن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني ونظيره الإيراني جواد أوجي، وقعا الاتفاق برعاية السوداني.وشمل الاتفاق تنظيم أوجه التعاون فيما يتعلق بالاستثمارات في الحقول النفطية المشتركة بين البلدين، التي توجد في المناطق الحدودية.كما شمل الاتفاق أوجه التعاون في مجالات استخراج النفط الخام وتكريره والتقنيات المستخدمة في التعامل مع الغاز المصاحب لتلك العملية، إضافة إلى التعاون في مجال الصناعات البتروكيماوية وتدريب العاملين في هذا المجال.
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران
بغداد وطهران توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال النفط
06:30 GMT 11.05.2023 (تم التحديث: 06:34 GMT 11.05.2023) تابعنا عبر
وقعت بغداد وطهران مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما في مجال الصناعات البتروكيماوية وفي المجالات النفطية بصورة عامة.
مثلت الدولتين وزارتا النفط العراقية والإيرانية وجرى التوقيع بحضور رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الخميس.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي إن السوداني استقبل وزير النفط الإيراني
جواد أوجي، يوم الأربعاء، مشيرا إلى أنه تم بحث أوجه التعاون بين الدولتين وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة الطرفين.
ولفت البيان إلى أن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني ونظيره الإيراني جواد أوجي، وقعا الاتفاق برعاية السوداني.
وشمل الاتفاق تنظيم أوجه التعاون فيما يتعلق بالاستثمارات في الحقول النفطية
المشتركة بين البلدين، التي توجد في المناطق الحدودية.
كما شمل الاتفاق أوجه التعاون في مجالات استخراج النفط الخام وتكريره والتقنيات المستخدمة في التعامل مع الغاز المصاحب لتلك العملية، إضافة إلى التعاون في مجال الصناعات البتروكيماوية وتدريب العاملين في هذا المجال.