https://sputnikarabic.ae/20230511/بيان-مصري-أردني-فرنسي-ألماني-بشأن-التصعيد-الفلسطيني-الإسرائيلي-1076924219.html
بيان مصري أردني فرنسي ألماني بشأن التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي
بيان مصري أردني فرنسي ألماني بشأن التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي
دعت مصر والأردن وألمانيا وفرنسا، اليوم الخميس، إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار ينهي العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ويوقف إطلاق صواريخ الفصائل الفلسطينية... 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T15:20+0000
2023-05-11T15:20+0000
2023-05-11T15:20+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكر بيان مشترك للدول الأربع، أن "وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن، اجتمعوا اليوم في برلين، في إطار مجموعة ميونخ".وخلال اللقاء، أعرب الوزراء عن قلقهم البالغ من تصاعد أعمال العنف وتدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، والتطورات في غزة ومحيطها والتي أوقعت ضحايا في صفوف المدنيين.وتواصل القوات الإسرائيلية قصفها على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، منذ فجر يوم الثلاثاء.ذكر الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، إن الفصائل الفلسطينية أطلقت 469 صاروخا من قطاع غزة، اجتازت 333 منها الأراضي الإسرائيلية.يأتي ذلك في ظل استمرار قصفه للقطاع ورد الفصائل برشقات صاروخية، وسط حديث عن جهود للهدنة لم تفض عن نتائج حتى الآن.واليوم الخميس، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن عدد قتلى الفلسطينيين نتيجة القصف الإسرائيلي وصل لـ 24 قتيلا وأكثر من 60 مصابا بينهم نساء وأطفال.
https://sputnikarabic.ae/20230511/شكري-مصر-بذلت-جهودا-مضنية-لتهدئة-الأوضاع-في-غزة-لكنها-لم-تؤت-ثمارها-1076916618.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار الأردن, أخبار ألمانيا, أخبار فلسطين اليوم, أخبار فرنسا , إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
مصر, أخبار الأردن, أخبار ألمانيا, أخبار فلسطين اليوم, أخبار فرنسا , إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
بيان مصري أردني فرنسي ألماني بشأن التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي
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دعت مصر والأردن وألمانيا وفرنسا، اليوم الخميس، إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار ينهي العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ويوقف إطلاق صواريخ الفصائل الفلسطينية تجاه إسرائيل خلال جولة التصعيد الحالية.
القاهرة - سبوتنيك. وذكر بيان مشترك للدول الأربع، أن "وزراء خارجية مصر
وفرنسا وألمانيا والأردن، اجتمعوا اليوم في برلين، في إطار مجموعة ميونخ".
وخلال اللقاء، أعرب الوزراء عن قلقهم البالغ من تصاعد أعمال العنف وتدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، والتطورات في غزة ومحيطها والتي أوقعت ضحايا في صفوف المدنيين.
ودعا الوزراء إلى "الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار ينهي العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة؛ وإطلاق صواريخ عشوائية ضد إسرائيل".
وتواصل القوات الإسرائيلية قصفها على قطاع غزة
لليوم الثالث على التوالي، منذ فجر يوم الثلاثاء.
ذكر الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، إن الفصائل الفلسطينية أطلقت 469 صاروخا من قطاع غزة، اجتازت 333 منها الأراضي الإسرائيلية.
يأتي ذلك في ظل استمرار قصفه للقطاع ورد الفصائل برشقات صاروخية، وسط حديث عن جهود للهدنة لم تفض عن نتائج حتى الآن.
واليوم الخميس، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن عدد قتلى الفلسطينيين
نتيجة القصف الإسرائيلي وصل لـ 24 قتيلا وأكثر من 60 مصابا بينهم نساء وأطفال.