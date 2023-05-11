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Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230511/تصوير-مشاهد-لـمقبرة-مدرعات-للناتو-في-أرتيوموفسك-فيديو-1076901339.html
تصوير مشاهد لـ"مقبرة مدرعات للناتو" في أرتيوموفسك... فيديو
تصوير مشاهد لـ"مقبرة مدرعات للناتو" في أرتيوموفسك... فيديو
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مشهد يوثق احتراق وتفحم معدات متنوعة جلبت إلى أرتيوموفسك من دول تابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، لكن كان مصيرها بتحولها إلى... 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T08:13+0000
2023-05-11T08:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد التي نشرتها صحيفة "روسكي أروجي" سيارة "هامفي" أمريكية الصنع مدمرة، وسيارة "سيناتور" كندية الصنع، بالإضافة إلى سيارة "كيربي" تركية الصنع.ونوهت الصحيفة إلى أن القوات الروسية تقدمت في المدينة بشكل كبير صباح اليوم، وأن القوات الأوكرانية تسيطر على منطقة صغيرة لا تتعدى مساحتها 742 مترا.أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، أن القوات الروسية استهدفت 3 ألوية نوعية أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية وضواحي أرتيوموفسك.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تعرضت وحدات ألوية الهجوم الآلي 67، واللواء 80، واللواء 5 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية لضربات جوية تكتيكية ولنيران الجيش والمدفعية الروسية، في مناطق كراسنوي وستوبوشكي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، والضواحي الغربية لمدينة أرتيوموفسك".وتابع البيان: "على اتجاه دونيتسك، واصلت الكتائب الهجومية قتالها في الضواحي الشمالية الغربية والغربية لمدينة أرتيوموفسك، وتقوم القوات الروسية المجوقلة بتقييد حركة وحدات القوات المسلحة الأوكرانية".
https://sputnikarabic.ae/20230511/القوات-الروسية-تحيد-قناصين-أوكرانيين-بواسطة-صاروخ-مضاد-للدروع-فيديو-1076900636.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

تصوير مشاهد لـ"مقبرة مدرعات للناتو" في أرتيوموفسك... فيديو

08:13 GMT 11.05.2023
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورمعدات عسكرية أوكرانية محروقة في مصنع المعادن باسم لينين المحرر في ماريوبول، أوكرانيا 18 أبريل 2022
معدات عسكرية أوكرانية محروقة في مصنع المعادن باسم لينين المحرر في ماريوبول، أوكرانيا 18 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
© Sputnik . Sergey Averin
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انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مشهد يوثق احتراق وتفحم معدات متنوعة جلبت إلى أرتيوموفسك من دول تابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، لكن كان مصيرها بتحولها إلى "مقبرة مدرعات" في أحد أحياء المدينة.
وتظهر المشاهد التي نشرتها صحيفة "روسكي أروجي" سيارة "هامفي" أمريكية الصنع مدمرة، وسيارة "سيناتور" كندية الصنع، بالإضافة إلى سيارة "كيربي" تركية الصنع.

وفسرت الصحيفة الروسية تراكم المعدات العسكرية الأوكرانية المدمرة بين الأبنية إلى قيام القوات المسلحة الأوكرانية باستغلال المناطق السكنية بهدف تأمين وإخفاء القوات بين الأبنية المرتفعة، لكن ذلك لم يحمها في مواجهة القوات الروسية.

صاروخ مضاد للدبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحيد قناصين أوكرانيين بواسطة صاروخ مضاد للدروع... فيديو
08:06 GMT
ونوهت الصحيفة إلى أن القوات الروسية تقدمت في المدينة بشكل كبير صباح اليوم، وأن القوات الأوكرانية تسيطر على منطقة صغيرة لا تتعدى مساحتها 742 مترا.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، أن القوات الروسية استهدفت 3 ألوية نوعية أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية وضواحي أرتيوموفسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تعرضت وحدات ألوية الهجوم الآلي 67، واللواء 80، واللواء 5 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية لضربات جوية تكتيكية ولنيران الجيش والمدفعية الروسية، في مناطق كراسنوي وستوبوشكي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، والضواحي الغربية لمدينة أرتيوموفسك".
وتابع البيان: "على اتجاه دونيتسك، واصلت الكتائب الهجومية قتالها في الضواحي الشمالية الغربية والغربية لمدينة أرتيوموفسك، وتقوم القوات الروسية المجوقلة بتقييد حركة وحدات القوات المسلحة الأوكرانية".
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