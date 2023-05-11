https://sputnikarabic.ae/20230511/تقرير-المغرب-يسجل-مستوى-جفاف-قياسيا-لم-يصله-منذ-40-عاما-1076926041.html
تقرير: المغرب يسجل مستوى جفاف قياسيا لم يصله منذ 40 عاما
تقرير: المغرب يسجل مستوى جفاف قياسيا لم يصله منذ 40 عاما
قال تقرير رسمي مغربي إن الملمكة المغربية وصلت إلى مستوى من الجفاف خلال الموسم الماضي 2022 لم تصل إليه منذ 40 عاما. 11.05.2023, سبوتنيك عربي
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ووفقا للتقرير الذي نشره موقع "هسبريس" المغربي، فإن "الموسم الفلاحي الذي يمتد من 01 شتنبر (سبتمبر) 2021 إلى 31 غشت (أغسطس) 2022، هو الموسم الأكثر جفافاً خلال الأربعين سنة الماضية".ورصد التقرير المعنون بـ "حالة المناخ لسنة 2022"، والذي أصدرته المديرية العامة للأرصاد الجوية، وجود "عجز سنوي في الأمطار بلغ نحو 46%، كما أن السنة الماضية هي رابع سنة جافة على التوالي في المغرب".ووأوضح أن السنة الماضية سجلت "تساقطات مطرية تقدر بـ102 ملم فقط مقابل 187 ملم كمعدل طبيعي، ونحو 207.5 ملم ككمية أمطار على مستوى المناطق الزراعية مقابل 377 ملم كمعدل طبيعي".وحسب التقرير فقد "تم تسجيل نقص عام وحاد للتساقطات المطرية على صعيد الأحواض المائية، كما تجاوز مجموع التبخر الاحتمالي المعدل العادي في جل مناطق الغرب، ما عدا في بعض أقاليم اللوكوس".وأكد التقرير الحكومي أن "هطول الأمطار نتج عنه عجز يفوق 40% في 7 أحواض مائية من أصل 10 في المجموع".ويعاني المغرب من أزمة في المياه بسبب حالة الجفاف المتزايدة والناتجة عن قلة مياه الأمطار ودرجات الحرارة العالية التي تتعرض لها المملكة.طالع أيضا: خبراء: ندرة المياه تؤثر على وضع الاقتصاد في المغرب... وقطاع الزراعة يواجه صعوبة كبيرة
https://sputnikarabic.ae/20230501/وزير-التجهيز-والماء-المغربي-ينبغي-أن-نكون-واضحين-مع-مواطنينا-وضعنا-المائي-صعب-1076535551.html
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أخبار المغرب اليوم, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن
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تقرير: المغرب يسجل مستوى جفاف قياسيا لم يصله منذ 40 عاما
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قال تقرير رسمي مغربي إن الملمكة المغربية وصلت إلى مستوى من الجفاف خلال الموسم الماضي 2022 لم تصل إليه منذ 40 عاما.
ووفقا للتقرير
الذي نشره موقع "هسبريس" المغربي، فإن "الموسم الفلاحي الذي يمتد من 01 شتنبر (سبتمبر) 2021 إلى 31 غشت (أغسطس) 2022، هو الموسم الأكثر جفافاً خلال الأربعين سنة الماضية".
ورصد التقرير المعنون بـ "حالة المناخ لسنة 2022"، والذي أصدرته المديرية العامة للأرصاد
الجوية، وجود "عجز سنوي في الأمطار بلغ نحو 46%، كما أن السنة الماضية هي رابع سنة جافة على التوالي في المغرب".
ووأوضح أن السنة الماضية سجلت "تساقطات مطرية تقدر بـ102 ملم فقط مقابل 187 ملم كمعدل طبيعي، ونحو 207.5 ملم ككمية أمطار على مستوى المناطق الزراعية مقابل 377 ملم كمعدل طبيعي".
وقال التقرير: "إلى جانب ضعف التساقطات المطرية وارتفاع درجات الحرارة فقد كانت السنة الماضية متميزة بحرائق أتت بشكل غير مسبوق على 23 ألف هكتار من المساحة الغابوية، وتسببت في أضرار مادية وخسائر بشرية".
وحسب التقرير فقد "تم تسجيل نقص عام وحاد للتساقطات المطرية على صعيد الأحواض المائية، كما تجاوز مجموع التبخر الاحتمالي المعدل العادي في جل مناطق الغرب، ما عدا في بعض أقاليم اللوكوس".
وأكد التقرير الحكومي أن "هطول الأمطار نتج عنه عجز
يفوق 40% في 7 أحواض مائية من أصل 10 في المجموع".
ويعاني المغرب من أزمة في المياه بسبب حالة الجفاف المتزايدة والناتجة عن قلة مياه الأمطار ودرجات الحرارة العالية التي تتعرض لها المملكة.