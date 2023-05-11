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Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230511/جنوب-أفريقيا-ترد-على-اتهامات-أمريكية-لها-بتقديم-دعم-عسكري-لروسيا-1076928747.html
جنوب أفريقيا ترد على اتهامات أمريكية لها بتقديم دعم عسكري لروسيا
جنوب أفريقيا ترد على اتهامات أمريكية لها بتقديم دعم عسكري لروسيا
ردت جنوب أفريقيا على ادعاء السفير الأمريكي لديها، أنها تقدم دعما عسكريا لروسيا، معتبرة هذا الادعاء "مخيبا للآمال". 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T18:12+0000
2023-05-11T18:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وكان السفير الأمريكي روبين بريغتي، قال اليوم الخميس في لقاء مع وسائل إعلام محلية، إن واشنطن "واثقة" من أنه تم تحميل أسلحة وذخيرة على سفينة شحن روسية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس". وشدد السفير على أن واشنطن تحضّ "جنوب أفريقيا على (البدء) بتطبيق سياسة عدم الانحياز".وأضاف ماغوينيا: "تبني السفير موقفا علنيا يأتي بنتائج عكسية، ويعد أمرا مخيبا للآمال".وتقول جنوب أفريقيا إنها تسعى للبقاء على الحياد، وتعتبر أن الحوار هو الوسيلة لوضع حد للنزاع.
https://sputnikarabic.ae/20230327/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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العالم, أخبار العالم الآن, جنوب أفريقيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, جنوب أفريقيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا اليوم

جنوب أفريقيا ترد على اتهامات أمريكية لها بتقديم دعم عسكري لروسيا

18:12 GMT 11.05.2023 (تم التحديث: 18:37 GMT 11.05.2023)
© AFP 2023 / RAJESH JANTILALجيش جنوب أفريقيا
جيش جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
© AFP 2023 / RAJESH JANTILAL
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ردت جنوب أفريقيا على ادعاء السفير الأمريكي لديها، أنها تقدم دعما عسكريا لروسيا، معتبرة هذا الادعاء "مخيبا للآمال".
وكان السفير الأمريكي روبين بريغتي، قال اليوم الخميس في لقاء مع وسائل إعلام محلية، إن واشنطن "واثقة" من أنه تم تحميل أسلحة وذخيرة على سفينة شحن روسية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".
وأضاف "من بين الأمور التي لاحظناها كان رسو سفينة الشحن في قاعدة سايمنز تاون البحرية بين السادس من كانون الأول/ديسمبر 2022 والثامن منه، ونحن واثقون من أنها حمّلت أسلحة وذخائر لتعود بعد ذلك إلى روسيا".
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
27 مارس, 14:29 GMT
وشدد السفير على أن واشنطن تحضّ "جنوب أفريقيا على (البدء) بتطبيق سياسة عدم الانحياز".

من جهتها، نددت جنوب أفريقيا، بتصريحات السفير، وقال فنسنت ماغوينيا المتحدث باسم الرئيس سيريل رامافوزا، في بيان، إن "تصريحات السفير تقوض روح التعاون والشراكة" بين البلدين.

وأضاف ماغوينيا: "تبني السفير موقفا علنيا يأتي بنتائج عكسية، ويعد أمرا مخيبا للآمال".
وتقول جنوب أفريقيا إنها تسعى للبقاء على الحياد، وتعتبر أن الحوار هو الوسيلة لوضع حد للنزاع.
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