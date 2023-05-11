https://sputnikarabic.ae/20230511/حالة-غريبة-لانفجار-بئر-مياه-في-وجه-مزارع-بوابل-من-النيران-فيديو---1076913321.html
حالة غريبة لانفجار بئر مياه في وجه مزارع بوابل من النيران... فيديو
حالة غريبة لانفجار بئر مياه في وجه مزارع بوابل من النيران... فيديو
تدفق الماء من باطن الأرض بقوة في بئر حفرها مزارع في منطقة بوعثمان في تونس، و بدأت النيران تشتعل في المياه. 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T11:52+0000
2023-05-11T11:52+0000
2023-05-11T11:52+0000
مجتمع
تونس
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104105/74/1041057472_0:8:1408:800_1920x0_80_0_0_985435c805b81b4e2f1956d970893eb4.png
فوجئ المزارع باندلاع نيران هائلة في بئر للمياه الجوفية حفرها في أرضه لري حقله، بعد منع السلطات من استعمال المياه الصالحة للشرب في الزراعة، وسط أزمة مياه تواجه تونس جرّاء الجفاف.وأرسلت السلطات التونسية فرق إلى المكان للتحقق من الحادثة الغريبة. وأكدت السلطات أن ما تم تسجيله لم يسبق أن حصل من قبل.وأعلنت السلطات التونسية غلق البئر من أجل إجراء التحاليل اللازمة والتحقق من وجود غازات من عدمه.
تونس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104105/74/1041057472_150:0:1217:800_1920x0_80_0_0_d2ce93ba02f346ea1113c9ee5da1133b.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تونس, نادي الفيديو
حالة غريبة لانفجار بئر مياه في وجه مزارع بوابل من النيران... فيديو
تابعنا عبر
تدفق الماء من باطن الأرض بقوة في بئر حفرها مزارع في منطقة بوعثمان في تونس، و بدأت النيران تشتعل في المياه.
فوجئ المزارع باندلاع نيران هائلة في بئر للمياه الجوفية حفرها في أرضه لري حقله، بعد منع السلطات من استعمال المياه الصالحة للشرب في الزراعة، وسط أزمة مياه تواجه تونس جرّاء الجفاف.
وأرسلت السلطات التونسية فرق إلى المكان للتحقق من الحادثة الغريبة. وأكدت السلطات أن ما تم تسجيله لم يسبق أن حصل من قبل.
وأعلنت السلطات التونسية غلق البئر من أجل إجراء التحاليل اللازمة والتحقق من وجود غازات من عدمه.