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https://sputnikarabic.ae/20230511/حالة-غريبة-لانفجار-بئر-مياه-في-وجه-مزارع-بوابل-من-النيران-فيديو---1076913321.html
حالة غريبة لانفجار بئر مياه في وجه مزارع بوابل من النيران... فيديو
حالة غريبة لانفجار بئر مياه في وجه مزارع بوابل من النيران... فيديو
تدفق الماء من باطن الأرض بقوة في بئر حفرها مزارع في منطقة بوعثمان في تونس، و بدأت النيران تشتعل في المياه. 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T11:52+0000
2023-05-11T11:52+0000
مجتمع
تونس
نادي الفيديو
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فوجئ المزارع باندلاع نيران هائلة في بئر للمياه الجوفية حفرها في أرضه لري حقله، بعد منع السلطات من استعمال المياه الصالحة للشرب في الزراعة، وسط أزمة مياه تواجه تونس جرّاء الجفاف.وأرسلت السلطات التونسية فرق إلى المكان للتحقق من الحادثة الغريبة. وأكدت السلطات أن ما تم تسجيله لم يسبق أن حصل من قبل.وأعلنت السلطات التونسية غلق البئر من أجل إجراء التحاليل اللازمة والتحقق من وجود غازات من عدمه.
تونس
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تونس, نادي الفيديو
تونس, نادي الفيديو

حالة غريبة لانفجار بئر مياه في وجه مزارع بوابل من النيران... فيديو

11:52 GMT 11.05.2023
© Photo / imgur / شاهد ماذا حصل عند إلقاء زجاجة مليئة بالبنزين في بئر عميق
شاهد ماذا حصل عند إلقاء زجاجة مليئة بالبنزين في بئر عميق - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
© Photo / imgur /
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تدفق الماء من باطن الأرض بقوة في بئر حفرها مزارع في منطقة بوعثمان في تونس، و بدأت النيران تشتعل في المياه.
فوجئ المزارع باندلاع نيران هائلة في بئر للمياه الجوفية حفرها في أرضه لري حقله، بعد منع السلطات من استعمال المياه الصالحة للشرب في الزراعة، وسط أزمة مياه تواجه تونس جرّاء الجفاف.
وأرسلت السلطات التونسية فرق إلى المكان للتحقق من الحادثة الغريبة. وأكدت السلطات أن ما تم تسجيله لم يسبق أن حصل من قبل.
وأعلنت السلطات التونسية غلق البئر من أجل إجراء التحاليل اللازمة والتحقق من وجود غازات من عدمه.
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