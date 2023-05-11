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Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230511/خبير-عدم-تمديد-مبادرة-الحبوب-ستكون-نتائجه-كارثية-1076920937.html
خبير: عدم تمديد مبادرة الحبوب ستكون نتائجه كارثية
خبير: عدم تمديد مبادرة الحبوب ستكون نتائجه كارثية
نناقش في هذه الحلقة: كييف تهدد الاتحاد الأوروبي إذا أوقف إمدادها بالأسلحة؛ اجتماع في إسطنبول بشأن مبادرة الحبوب؛ عودة سوريا إلى الجامعة العربية؛ العلاقات... 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T14:10+0000
2023-05-11T14:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حصاد الأسبوع
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خبير: نتائج عدم تمديد مبادرة الحبوب ستكون كارثية
خبير: نتائج عدم تمديد مبادرة الحبوب ستكون كارثية
أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء اجتماع رفيع المستوى في إسطنبول بشكله الرباعي (روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة) لمناقشة تمديد مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب.عن هذا الموضوع، قال لـ "حصاد الأسبوع"، الخبير في الشؤون الإقليمية فراس رضوان أوغلو:خبير: أوروبا والناتو دفعا أوكرانيا للحربصرح رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الصراع في أوكرانيا سيتوقف فور توقف الغرب عن تقديم الدعم العسكري لكييف وهو ما ردت عليه الأخيرة بأن ذلك سيعني انتقال الأزمة إلى أوروبا.حول هذا الموضوع، قال مدير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، جاسم محمد:التفاصيل في الملف الصوتي....
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نغم كباس
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نغم كباس
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حصاد الأسبوع, аудио
حصاد الأسبوع, аудио

خبير: عدم تمديد مبادرة الحبوب ستكون نتائجه كارثية

14:10 GMT 11.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير: نتائج عدم تمديد مبادرة الحبوب ستكون كارثية
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نغم كباس - سبوتنيك عربي
نغم كباس
كل المواضيع
- سبوتنيك عربي
محمد جمعة
كل المواضيع
نناقش في هذه الحلقة: كييف تهدد الاتحاد الأوروبي إذا أوقف إمدادها بالأسلحة؛ اجتماع في إسطنبول بشأن مبادرة الحبوب؛ عودة سوريا إلى الجامعة العربية؛ العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وروسيا؛ الإمارات تنضم لشنغهاي؛ احتفالات عيد النصر.
أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء اجتماع رفيع المستوى في إسطنبول بشكله الرباعي (روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة) لمناقشة تمديد مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب.
عن هذا الموضوع، قال لـ "حصاد الأسبوع"، الخبير في الشؤون الإقليمية فراس رضوان أوغلو:
"أتوقع أن هذا الاجتماع سيكون فيه إشارات إيجابية وتركيا لا بد أن تنجح كما نجحت في السابق لأن هذه القضية إنسانية أما بالنسبة لأوكرانيا فستصغي للضغوطات التركية والأممية لأنها لا تستطيع أن تتملص وتبتعد عن واجباتها بهذا الخصوص وفي حال لم يتوصل الفرقاء إلى اتفاق ستكون النتائج كارثية".

خبير: أوروبا والناتو دفعا أوكرانيا للحرب

صرح رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الصراع في أوكرانيا سيتوقف فور توقف الغرب عن تقديم الدعم العسكري لكييف وهو ما ردت عليه الأخيرة بأن ذلك سيعني انتقال الأزمة إلى أوروبا.
حول هذا الموضوع، قال مدير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، جاسم محمد:

"أوروبا والناتو دفعا أوكرانيا للحرب ودعموها بالأسلحة التي شكلت فتيلا ووقودا لاستمرارها، فغيرت الدول من سياستها خاصة ألمانيا وتحولت الإمدادات من أسلحة تقليدية إلى نوعية ودبابات وصواريخ ومنظومات دفاع جوي وطائرات مسيرة".

التفاصيل في الملف الصوتي....
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