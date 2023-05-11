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Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230511/زيلينسكي-أوكرانيا-تحتاج-إلى-مزيد-من-الوقت-لشن-هجوم-مضاد-1076903363.html
زيلينسكي: أوكرانيا تحتاج إلى مزيد من الوقت لشن هجوم مضاد
زيلينسكي: أوكرانيا تحتاج إلى مزيد من الوقت لشن هجوم مضاد
كتبت وسائل إعلام أجنبية، اليوم الخميس، بأن أوكرانيا تحتاج إلى مزيد من الوقت لشن هجوم مضاد. 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T09:01+0000
2023-05-11T09:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وصرح فلاديمير زيلينسكي: "قوات الدفاع الأوكرانية تحتاج إلى مزيد من الوقت والمزيد من المعدات العسكرية القادمة من الشركاء من أجل شن هجوم مضاد وتنفيذه بأقل الخسائر".ووفقًا لزيلينسكي، الذي أجرى مقابلة مع عدد من وسائل الإعلام الأجنبية، يمكن لأوكرانيا أن تشن هجومًا الآن، لكنها "ستفقد الكثير من الضحايا". وهذا الوضع "غير مقبول".ونقلت صحيفة "Sky News" عن زيلينسكي، قوله: "الألوية القتالية الأوكرانية جاهزة، لكنها لا تزال تنتظر "بعض الأشياء"، بما في ذلك المركبات المدرعة".وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميغال، إن "الهجوم المضاد الأوكراني يمكن أن يبدأ في الصيف".وذكرت وسائل إعلام غربية، في وقت سابق، أن الحلفاء الأوروبيين لا يتوقعون انفراجة كبيرة إثر الهجوم المضاد المحتمل من قبل القوات الأوكرانية.ويشكك بعض حلفاء أوكرانيا الأوروبيون بشكل متزايد في أن القوات المسلحة الأوكرانية ستكون قادرة على تحقيق اختراق حاسم هذا العام، لأن القوات الروسية قد اتخذت بالفعل مواقع متقدمة قبل الهجوم المحتمل.
https://sputnikarabic.ae/20230511/مسؤول-روسي-يكشف-معلومات-عن-خطط-كييف-السرية-منذ-سنوات-1076902084.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

زيلينسكي: أوكرانيا تحتاج إلى مزيد من الوقت لشن هجوم مضاد

09:01 GMT 11.05.2023 (تم التحديث: 09:14 GMT 11.05.2023)
© Photo / Ukrainian Presidential press serviceالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
© Photo / Ukrainian Presidential press service
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كتبت وسائل إعلام أجنبية، اليوم الخميس، بأن أوكرانيا تحتاج إلى مزيد من الوقت لشن هجوم مضاد.
وصرح فلاديمير زيلينسكي: "قوات الدفاع الأوكرانية تحتاج إلى مزيد من الوقت والمزيد من المعدات العسكرية القادمة من الشركاء من أجل شن هجوم مضاد وتنفيذه بأقل الخسائر".
ووفقًا لزيلينسكي، الذي أجرى مقابلة مع عدد من وسائل الإعلام الأجنبية، يمكن لأوكرانيا أن تشن هجومًا الآن، لكنها "ستفقد الكثير من الضحايا". وهذا الوضع "غير مقبول".
ونقلت صحيفة "Sky News" عن زيلينسكي، قوله: "الألوية القتالية الأوكرانية جاهزة، لكنها لا تزال تنتظر "بعض الأشياء"، بما في ذلك المركبات المدرعة".
وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميغال، إن "الهجوم المضاد الأوكراني يمكن أن يبدأ في الصيف".
جنود أوكرانيون يصطفون خلال حدث تذكاري بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في كييف، 24 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسؤول روسي يكشف معلومات عن خطط كييف السرية منذ سنوات
08:26 GMT
وذكرت وسائل إعلام غربية، في وقت سابق، أن الحلفاء الأوروبيين لا يتوقعون انفراجة كبيرة إثر الهجوم المضاد المحتمل من قبل القوات الأوكرانية.
ويشكك بعض حلفاء أوكرانيا الأوروبيون بشكل متزايد في أن القوات المسلحة الأوكرانية ستكون قادرة على تحقيق اختراق حاسم هذا العام، لأن القوات الروسية قد اتخذت بالفعل مواقع متقدمة قبل الهجوم المحتمل.
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