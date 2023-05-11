https://sputnikarabic.ae/20230511/سمكة-بيرانا-تهاجم-8-سائحين-في-البرازيل-وتتركهم-بأقدام-دامية-فيديو--1076918962.html

سمكة "بيرانا" تهاجم 8 سائحين في البرازيل وتتركهم "بأقدام دامية"... فيديو

سمكة "بيرانا" تهاجم 8 سائحين في البرازيل وتتركهم "بأقدام دامية"... فيديو

أفادت مجلة علمية، بأن ثمانية أشخاص أصيبوا في هجوم من قبل أسماك الـ"بيرانا" الضارية في منطقة تقع في شمال ماناوس في البرازيل. 11.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-11T13:30+0000

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وذكرت المجلة أن الأسماك مزقت أرجل المستجمين بأسنانهم الحادة، ما دفعهم للخروج من الماء إلى شاطئ سياحي في تاروما أكو، وهي منطقة في شمال شرق ماناوس، عاصمة ولاية أمازوناس.ويعتقد الخبراء أن سبب الهيجان اللاذع من قبل أسماك "بيرانا" كان حالة من "الهوية الخاطئة".وأشارت المجلة إلى أن هذا السلوك لا يحدث إلا في ظروف استثنائية، على سبيل المثال، عندما يكون عدد كبير من الأسماك محاصرًا في برك صغيرة أو يتم تجويعه لفترة طويلة.ونوّهت المجلة إلى أن معظم الأسماك الضارية المفترسة غير ضارة.قال العلماء: "بعض أنواع عائلة سمكة البيرانا تأكل الفاكهة والحشرات والمواد النباتية فقط، وبعضها يتخصص في أكل قشور السمك وقضم زعانف الأسماك الأخرى".وتابع العلماء: "قد تهاجم الأسماك أو الحيوانات الحية الأخرى، لكنها ستأكل اللحم الميت متى كان متاحًا"، بحسب مجلة "لايف ساينس" العلمية.تمتلك سمكة البيرانا أقوى عضة مسجلة في الأسماك العظمية بقوة مثل سمك القرش الأبيض العظيم، وفقًا لدراسة نشرت عام 2012.

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