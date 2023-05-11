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صحيفة: بكين تعارض لقاء وزير الدفاع الصيني بنظيره الأمريكي
صحيفة: بكين تعارض لقاء وزير الدفاع الصيني بنظيره الأمريكي
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن الصين أخطرت الولايات المتحدة الأمريكية أنه من غير المرجح أن يجتمع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الصيني،... 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T06:03+0000
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العالم
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وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" نقلاً عن مصادر أنه سيكون من المستحيل تقريبًا أن توافق الصين على عقد اجتماع بينما تظل العقوبات سارية على وزير دفاعها.ووفقًا للمنشور، أبلغت واشنطن بكين بأن العقوبات لن تطبق على وزير الدفاع الصيني خلال الاجتماع. وأضافت المصادر: "لا أمل في أن ترفع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن العقوبات المفروضة على وزير الدفاع الصيني.ومن المقرر أن يعقد على هامش حوار "منتدى شانغريلا" لقاء أمني حكومي لوزراء الدفاع وقادة عسكريين آخرين من 28 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
https://sputnikarabic.ae/20230429/وزير-الدفاع-الإيراني-يعلن-استعداد-بلاده-لتوسيع-المناورات-المشتركة-مع-الصين-1076452385.html
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صحيفة: بكين تعارض لقاء وزير الدفاع الصيني بنظيره الأمريكي

06:03 GMT 11.05.2023
© GRIGORIY SISOEV /  / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الصيني وي فينغ خه
وزير الدفاع الصيني وي فينغ خه - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
© GRIGORIY SISOEV /
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كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن الصين أخطرت الولايات المتحدة الأمريكية أنه من غير المرجح أن يجتمع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الصيني، لي شانغ فو، في سنغافورة نظرا لوجود عقوبات على الأخير.
وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" نقلاً عن مصادر أنه سيكون من المستحيل تقريبًا أن توافق الصين على عقد اجتماع بينما تظل العقوبات سارية على وزير دفاعها.
ووفقًا للمنشور، أبلغت واشنطن بكين بأن العقوبات لن تطبق على وزير الدفاع الصيني خلال الاجتماع.
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وأضافت المصادر: "لا أمل في أن ترفع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن العقوبات المفروضة على وزير الدفاع الصيني.
ومن المقرر أن يعقد على هامش حوار "منتدى شانغريلا" لقاء أمني حكومي لوزراء الدفاع وقادة عسكريين آخرين من 28 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
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