https://sputnikarabic.ae/20230511/صحيفة-بكين-تعارض-لقاء-وزير-الدفاع-الصيني-بنظيره-الأمريكي-1076897615.html
صحيفة: بكين تعارض لقاء وزير الدفاع الصيني بنظيره الأمريكي
صحيفة: بكين تعارض لقاء وزير الدفاع الصيني بنظيره الأمريكي
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن الصين أخطرت الولايات المتحدة الأمريكية أنه من غير المرجح أن يجتمع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الصيني،... 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T06:03+0000
2023-05-11T06:03+0000
2023-05-11T06:03+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103497/81/1034978159_0:0:2944:1657_1920x0_80_0_0_3f8c86669344e3dbd16a4fecc97010f6.jpg
وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" نقلاً عن مصادر أنه سيكون من المستحيل تقريبًا أن توافق الصين على عقد اجتماع بينما تظل العقوبات سارية على وزير دفاعها.ووفقًا للمنشور، أبلغت واشنطن بكين بأن العقوبات لن تطبق على وزير الدفاع الصيني خلال الاجتماع. وأضافت المصادر: "لا أمل في أن ترفع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن العقوبات المفروضة على وزير الدفاع الصيني.ومن المقرر أن يعقد على هامش حوار "منتدى شانغريلا" لقاء أمني حكومي لوزراء الدفاع وقادة عسكريين آخرين من 28 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
https://sputnikarabic.ae/20230429/وزير-الدفاع-الإيراني-يعلن-استعداد-بلاده-لتوسيع-المناورات-المشتركة-مع-الصين-1076452385.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103497/81/1034978159_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_aad5c5482ad94ca5a6713fbdc4fd4cef.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
صحيفة: بكين تعارض لقاء وزير الدفاع الصيني بنظيره الأمريكي
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن الصين أخطرت الولايات المتحدة الأمريكية أنه من غير المرجح أن يجتمع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الصيني، لي شانغ فو، في سنغافورة نظرا لوجود عقوبات على الأخير.
وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" نقلاً عن مصادر أنه سيكون من المستحيل تقريبًا أن توافق الصين على عقد اجتماع بينما تظل العقوبات سارية على وزير دفاعها.
ووفقًا للمنشور، أبلغت واشنطن بكين بأن العقوبات لن تطبق على وزير الدفاع الصيني خلال الاجتماع.
وأضافت
المصادر: "لا أمل في أن ترفع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن العقوبات المفروضة على وزير الدفاع الصيني.
ومن المقرر أن يعقد على هامش حوار "منتدى شانغريلا" لقاء أمني حكومي لوزراء الدفاع وقادة عسكريين آخرين من 28 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.