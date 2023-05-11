https://sputnikarabic.ae/20230511/ضابط-أمريكي-يكشف-خداع-مصنعي-هيمارس-لواشنطن-ويحدد-3-أسباب-لفشلها-1076923266.html
ضابط أمريكي يكشف خداع مصنعي "هيمارس" لواشنطن ويحدد 3 أسباب لفشلها
ضابط أمريكي يكشف خداع مصنعي "هيمارس" لواشنطن ويحدد 3 أسباب لفشلها
أكد الضابط السابق في الجيش الأمريكي ستانيسلاف كرابيفنيك، أن الشركات الأمريكية المصنعة للأسلحة خدعت الحكومة الأمريكية حول قدرات بعض أسلحتها. 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T15:02+0000
2023-05-11T15:02+0000
2023-05-11T15:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وبحسب الضابط الأمريكي، فقد وقعت الحكومة الأمريكية رهينة لخداع الشركات المصنعة للأسلحة، بما فيها الشركة المصنعة لمنظومات منظومات "هيمارس" الصاروخية.وكشف كرابيفنيك عن ثلاثة أسباب لفشل هذه المنظومات في مواجهة الأسلحة الروسية، وهي:شاهد أيضا: تصوير مشاهد لـ"مقبرة مدرعات للناتو" في أرتيوموفسك... فيديوشاهد أيضا: القوات الروسية تحيد قناصين أوكرانيين بواسطة صاروخ مضاد للدروع... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230511/ميركوري-تدخل-الخدمة-لدى-سلاح-البحرية-الروسي--1076921813.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
ضابط أمريكي يكشف خداع مصنعي "هيمارس" لواشنطن ويحدد 3 أسباب لفشلها
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أكد الضابط السابق في الجيش الأمريكي ستانيسلاف كرابيفنيك، أن الشركات الأمريكية المصنعة للأسلحة خدعت الحكومة الأمريكية حول قدرات بعض أسلحتها.
وبحسب الضابط الأمريكي، فقد وقعت الحكومة الأمريكية رهينة لخداع الشركات المصنعة للأسلحة، بما فيها الشركة المصنعة لمنظومات منظومات "هيمارس" الصاروخية.
وبيّن الضابط السابق أن منظومات "هيمارس" استخدمت سابقا في حروب هامشية ولم تواجه أقوى جيوش العالم، لكن هذه المنظومات لطالما فشلت في تحقيق أهدافها، بحسب "روسيسكايا غازيتا".
وكشف كرابيفنيك عن ثلاثة أسباب لفشل هذه المنظومات في مواجهة الأسلحة الروسية، وهي:
أولا: القوات الروسية استطاعت تدمير عدد من هذه المنظومات بالإضافة إلى مستودعات صواريخها ومعداتها.
ثانيا: اتباع القوات الروسية استراتيجية نشر المعدات بعيدا عن مراكز القيادة، الأمر الذي يحد من فعالية وكفاءة عمل هذه المنظومات ويعقد مهمتها.
ثالثا: استطاع الجيش الروسي تطوير وسائل لتدمير صواريخ "هيمارس" عن طريق استخدام أسلحة الحرب الإلكترونية الحديثة التي عملت على طمس قدرة هذا السلاح الأمريكي.
يذكر أن الجيش الروسي كان قد دمر عددا كبيرا من صواريخ ومنظومات "هيمارس" الأمريكية، وانتشرت الكثير من الفيديوهات لتدمير هذه المنظومات عن طريق المسيّرة الروسية "لانتسيت".