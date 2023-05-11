https://sputnikarabic.ae/20230511/عبد-اللهيان-اجتماع-موسكو-الرباعي-كان-إيجابيا-وخطوة-إلى-الأمام-1076897198.html

عبد اللهيان: اجتماع موسكو الرباعي كان إيجابيا وخطوة إلى الأمام

عبد اللهيان: اجتماع موسكو الرباعي كان إيجابيا وخطوة إلى الأمام

وصف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الاجتماع الرباعي الذي عقد في موسكو بأنه "كان إيجابيا". 11.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-11T05:30+0000

2023-05-11T05:30+0000

2023-05-11T05:30+0000

إيران

أخبار إيران

روسيا

أخبار تركيا اليوم

أخبار سوريا اليوم

العالم

العالم العربي

أخبار العالم العربي

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0a/1076866173_0:0:2817:1585_1920x0_80_0_0_8c43bbc77bf31cb412425f9a65b2c4e1.jpg

وقال الوزير، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إن "الاجتماع كان خطوة إلى الأمام، وتم فيه التقدم في تقريب وجهات النظر بين سوريا وتركيا".وأضاف عبد اللهيان، أنه استغل الفرصة لعقد اجتماعات منفصلة مع وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا لمناقشة تطوير العلاقات الثنائية في مجالات الاقتصاد والتجارة.وأكد أنه تمت متابعة تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الاجتماعات السابقة.وأشار عبد اللهيان إلى أن العلاقات الإيرانية التركية والعلاقات بين طهران وموسكو شهدت تقدما كبيرا خلال العام الماضي، وأن حجم العلاقات التجارية الإيرانية مع هذين البلدين يشهد حالة متزايدة ومتفائلة.وأوضح عبد اللهيان أن هذا التطور في العلاقات جاء نتيجة جهود السفارات والأجهزة المعنية في البلدين، لافتا إلى أن القطاع الخاص أصبح نشيطا للغاية وتم إنشاء منصات جيدة للقطاع الخاص في البلدين.وبشأن زيارة الرئيس الإيراني لسوريا، قال عبد اللهيان إنها ستشهد تخطيطا ووضع مقترحات لنشاط واسع للقطاعين الخاصين الإيراني والسوري.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الأربعاء، أن وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران، وافقوا على توجيه نوابهم لإعداد خارطة طريق لتعزيز العلاقات بين أنقرة ودمشق.وبحسب وزارة الخارجية الروسية، فإن "الوزراء ناقشوا بشكل موضوعي وصريح قضايا إعادة العلاقات السورية التركية في مختلف المجالات".وأضافت الوزارة: "اتفق المشاركون على تكليف نواب وزراء الخارجية بإعداد خارطة طريق للنهوض بالعلاقات بين تركيا وسوريا بالتنسيق مع عمل وزارات الدفاع والاستخبارات للدول الأربعة".وتابعت الوزارة: بالإضافة إلى ذلك، أكد المشاركون في الاجتماع التزامهم بسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، ومحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.وأشارت الوزارة إلى أنه "تم التأكيد على المطالبة بزيادة المساعدات الدولية لسوريا بما في ذلك من أجل العودة الطوعية والآمنة والكريمة للسوريين إلى وطنهم وإعادة الإعمار بعد الصراع".

https://sputnikarabic.ae/20230509/الخارجية-الروسية-تعلن-عن-عقد-اجتماع-رباعي-بشأن-صفقة-الحبوب--في-إسطنبول-1076814163.html

https://sputnikarabic.ae/20230510/إيران-اجتماع-موسكو-الرباعي-رسالة-قوية-مفادها-التركيز-على-الحل-السياسي-في-سوريا-1076847021.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار العالم الآن