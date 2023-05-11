https://sputnikarabic.ae/20230511/على-هامش-زيارته-للقاهرة-وزير-الدفاع-العراقي-يزور-المصانع-الحربية-المصرية-صور-1076910601.html

على هامش زيارته للقاهرة... وزير الدفاع العراقي يزور المصانع الحربية المصرية.. صور

على هامش زيارته للقاهرة... وزير الدفاع العراقي يزور المصانع الحربية المصرية.. صور

أجرى وزير الدفاع العراقي، ثابت محمد العباسي، مع وفد من قادة الجيش العراقي زيارة إلى مصانع القوات المسلحة المصرية، أمس الأربعاء. 11.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-11T10:29+0000

2023-05-11T10:29+0000

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ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع العراقية، على "تويتر"، مساء أمس الأربعاء، تغريدة جديدة، أكدت من خلالها أن الوزير ثابت العباسي قد اطلع على العجلات والآليات والمعدات الهندسية والعسكرية وصناعة أبراج المراقبة في المصانع الحربية المصرية.وأشاد وزير الدفاع العراقي بالتطور الكبير في المصانع الحربية المصرية من خلال الخبرات الكبيرة التي توجد فيه، مضيفًا أن "هناك خبرات متميزة لدى الجيش المصري ومن الممكن الاستفادة منها في تطوير قابليات وقدرات الجيش العراقي".وأكد وزير الدفاع العراقي، ثابت محمد العباسي، أن الجيش العراقي يمتلك خبرات تضاهي الخبرات المصرية العسكرية، وأن بلاده بصدد الإعداد لإيجاد خطوط لتصنيع المعدات العسكرية في العراق.يشار إلى أن الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، قد استقبل ثابت محمد سعيد العباسي، وزير الدفاع العراقي والوفد المرافق له، الذي يزور القاهرة، حاليا، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.تناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، ومدى انعكاساتها على الأمن والاستقرار في المنطقة في ظل الظروف والتحديات الراهنة، داعيًا إلى زيادة أوجه التعاون بين البلدين في العديد من المجالات.وأكد الوزير المصري اعتزازه بعلاقات الشراكة التي تربط الجيشين المصري والعراقي، مجددًا الحرص على تعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات العسكرية.

https://sputnikarabic.ae/20230507/وزير-الدفاع-العراقي-نعمل-على-تطوير-القوات-الجوية-وتزويدها-بأحدث-الطائرات-1076749465.html

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