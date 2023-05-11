https://sputnikarabic.ae/20230511/فرنسا-والإمارات-تبحثان-تعزيز-آفاق-الشراكة-الاستراتيجية-بينهما-1076929666.html
فرنسا والإمارات تبحثان تعزيز آفاق الشراكة الاستراتيجية بينهما
فرنسا والإمارات تبحثان تعزيز آفاق الشراكة الاستراتيجية بينهما
بحث الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، اليوم الخميس، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر الأليزيه بباريس، مختلف مسارات "الشراكة الاستراتيجية" التي تجمع... 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T19:39+0000
2023-05-11T19:39+0000
2023-05-11T19:40+0000
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الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
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العالم العربي
الأخبار
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وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، ناقش بن زايد وماكرون خلال اللقاء مستوى تطور الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات خاصة الثقافية والبيئية وتغير المناخ وعلوم الفضاء والطاقة المتجددة.وبحثا أيضا الاستثمار والاقتصاد والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها من الجوانب التي تتوافق مع جهود البلدين وأهدافهما نحو تحقيق التنمية المستدامة.وتبادلا وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية، مؤكدين أن تعزيز السلام والاستقرار والتعاون على المستويين الإقليمي والدولي يعد هدفا مشتركا لدولة الإمارات وفرنسا.كما تطرقت المحادثات إلى مؤتمر المناخ "كوب 28" الذي تستضيفه الإمارات نهاية العام الجاري.وأكد الرئيسان أن العمل المناخي أحد أهم جوانب العمل المشترك وأن مواجهة التغير المناخي تمثل أولوية رئيسية للبلدين.
أخبار فرنسا
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2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/12/1065243246_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_b81486ded9df95773b67011b7e25d596.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار فرنسا , الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, إيمانويل ماكرون, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار فرنسا , الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, إيمانويل ماكرون, العالم, العالم العربي, الأخبار
فرنسا والإمارات تبحثان تعزيز آفاق الشراكة الاستراتيجية بينهما
19:39 GMT 11.05.2023 (تم التحديث: 19:40 GMT 11.05.2023) تابعنا عبر
بحث الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، اليوم الخميس، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر الأليزيه بباريس، مختلف مسارات "الشراكة الاستراتيجية" التي تجمع البلدين، وفرص توسيع آفاقها في جميع مجالاتها.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، ناقش بن زايد وماكرون
خلال اللقاء مستوى تطور الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات خاصة الثقافية والبيئية وتغير المناخ وعلوم الفضاء والطاقة المتجددة.
وبحثا أيضا الاستثمار والاقتصاد والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها من الجوانب التي تتوافق مع جهود البلدين وأهدافهما نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وتبادلا وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية، مؤكدين أن تعزيز السلام والاستقرار والتعاون على المستويين الإقليمي والدولي يعد هدفا مشتركا لدولة الإمارات
وفرنسا.
كما تطرقت المحادثات إلى مؤتمر المناخ "كوب 28"
الذي تستضيفه الإمارات نهاية العام الجاري.
وأكد الرئيسان أن العمل المناخي أحد أهم جوانب العمل المشترك وأن مواجهة التغير المناخي تمثل أولوية رئيسية للبلدين.