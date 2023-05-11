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https://sputnikarabic.ae/20230511/فرنسا-والإمارات-تبحثان-تعزيز-آفاق-الشراكة-الاستراتيجية-بينهما-1076929666.html
فرنسا والإمارات تبحثان تعزيز آفاق الشراكة الاستراتيجية بينهما
فرنسا والإمارات تبحثان تعزيز آفاق الشراكة الاستراتيجية بينهما
بحث الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، اليوم الخميس، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر الأليزيه بباريس، مختلف مسارات "الشراكة الاستراتيجية" التي تجمع... 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T19:39+0000
2023-05-11T19:40+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار فرنسا
الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
إيمانويل ماكرون
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الأخبار
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وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، ناقش بن زايد وماكرون خلال اللقاء مستوى تطور الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات خاصة الثقافية والبيئية وتغير المناخ وعلوم الفضاء والطاقة المتجددة.وبحثا أيضا الاستثمار والاقتصاد والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها من الجوانب التي تتوافق مع جهود البلدين وأهدافهما نحو تحقيق التنمية المستدامة.وتبادلا وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية، مؤكدين أن تعزيز السلام والاستقرار والتعاون على المستويين الإقليمي والدولي يعد هدفا مشتركا لدولة الإمارات وفرنسا.كما تطرقت المحادثات إلى مؤتمر المناخ "كوب 28" الذي تستضيفه الإمارات نهاية العام الجاري.وأكد الرئيسان أن العمل المناخي أحد أهم جوانب العمل المشترك وأن مواجهة التغير المناخي تمثل أولوية رئيسية للبلدين.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار فرنسا , الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, إيمانويل ماكرون, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار فرنسا , الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, إيمانويل ماكرون, العالم, العالم العربي, الأخبار

فرنسا والإمارات تبحثان تعزيز آفاق الشراكة الاستراتيجية بينهما

19:39 GMT 11.05.2023 (تم التحديث: 19:40 GMT 11.05.2023)
© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACEالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مع نظيره الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في قصر الإليزيه، فرنسا، 18 يوليو/ تموز 2022
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مع نظيره الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في قصر الإليزيه، فرنسا، 18 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACE
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بحث الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، اليوم الخميس، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر الأليزيه بباريس، مختلف مسارات "الشراكة الاستراتيجية" التي تجمع البلدين، وفرص توسيع آفاقها في جميع مجالاتها.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، ناقش بن زايد وماكرون خلال اللقاء مستوى تطور الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات خاصة الثقافية والبيئية وتغير المناخ وعلوم الفضاء والطاقة المتجددة.
وبحثا أيضا الاستثمار والاقتصاد والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها من الجوانب التي تتوافق مع جهود البلدين وأهدافهما نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وتبادلا وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية، مؤكدين أن تعزيز السلام والاستقرار والتعاون على المستويين الإقليمي والدولي يعد هدفا مشتركا لدولة الإمارات وفرنسا.
كما تطرقت المحادثات إلى مؤتمر المناخ "كوب 28" الذي تستضيفه الإمارات نهاية العام الجاري.
وأكد الرئيسان أن العمل المناخي أحد أهم جوانب العمل المشترك وأن مواجهة التغير المناخي تمثل أولوية رئيسية للبلدين.
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