https://sputnikarabic.ae/20230511/قيادي-في-حماس-شرط-الفصائل-للتهدئة-هو-تعهد-إسرائيلي-مكتوب-بوقف-سياسة-الاغتيالات-1076912415.html

قيادي في حماس: شرط الفصائل للتهدئة هو تعهد إسرائيلي مكتوب بوقف سياسة الاغتيالات

قيادي في حماس: شرط الفصائل للتهدئة هو تعهد إسرائيلي مكتوب بوقف سياسة الاغتيالات

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أحمد يوسف، إن إسرائيل غير معنية بوقف التصعيد في قطاع غزة، مؤكدًا أن الشرط الأساسي للفصائل الفلسطينية للتوصل... 11.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-11T11:51+0000

2023-05-11T11:51+0000

2023-05-11T11:51+0000

العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0b/1076904886_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2ea8c088ec4bf07fdc0958b5de5c3515.jpg

وأضاف، في تصريح لـ "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "لا بد أن يقتنع قادة الجهاد الإسلامي بأن إسرائيل ستلتزم باتفاق القاهرة، الذي انتهكته إسرائيل بهذا التصعيد"، مشيرًا إلى أن الشرط الأساسي للفصائل للتوصل لتهدئة هو توقف إسرائيل عن سياسة الاغتيالات، لأن هذه السياسة ستطال جميع قيادات الفصائل"، على حد قوله.وأوضح القيادي في حركة حماس أنه "إذا لم تصل جماعة الجهاد لقناعة بأن إسرائيل ستلتزم بهذا الشرط فسوف يستمر التصعيد، بل ستوسع دائرة المشاركة بالمواجهات بحضور أوسع لحماس مما هو قائم الآن"، بحسب تعبيره.وأوضح أن "الفصائل لم تقدم كل ما لديها، فما يزال في جعبة المقاومة الكثير من وسائل الرد على العدوان الإسرائيلي، إضافة إلى أنه يمكن تطوير أشكال المواجهة بطريقة توجع إسرائيل ونتنياهو".وأشار إلى أن "حكومة نتنياهو اليمينية تستثمر في استغلال الظروف وتوجه أكبر عدد من الضربات لقطاع غزة لخدمة أجندة نتنياهو وحكومته اليمينية".وأعرب يوسف عن اعتقاده أنه "رغم الحديث عن إمكانية توقيع اتفاق والتوصل إلى تسوية أو تهدئة، فإن الأمور ستظل في حالة احتقان، لأن سياسات إسرائيل اليمينية لم تعط أي فرصة لتهدئة طويلة الأمد".وتابع: "الحكومة اليمينية تريد الاستثمار في قضية القتل والدم الفلسطيني لأن هذا يعطي اليمين الإسرائيلي قوة دفع واستمرارية في الحكم".وأكد أن "التصعيد مستمر حتى لو تم التوصل إلى تهدئة لأنه بعد أسبوع، هناك تحريض كبير في موضوع مسيرة الأعلام، وهو عنوان تجاهر به أيضا القوى الصهيونية الدينية ولا يستطيع نتنياهو أن يوقف مثل هذه التحركات"، مضيفا: "لذلك فإن المواجهات ستستمر".وأعلن أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم الخميس، مقتل أحد قادة تنظيم الجهاد الإسلامي في قطاع غزة وسط سلسلة غارات شنتها إسرائيل على القطاع، بينما يقدر عدد القتلى الفلسطينيين بـ 25 قتيلا وأكثر من 60 مصابا بينهم نساء وأطفال.

https://sputnikarabic.ae/20230511/25-قتيلا-وعشرات-الجرحى-وتدمير-14-منزلا-منذ-بدء-القصف-الإسرائيلي-على-غزة--1076907418.html

https://sputnikarabic.ae/20230511/صحيفة-عبرية-إسرائيل-لم-توافق-على-تسليم-جثمان-خضر-عدنان-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1076912175.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل