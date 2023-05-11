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https://sputnikarabic.ae/20230511/كرات-نارية-محترقة-في-سماء-اليابان-تثير-ريبة-المواطنين-فيديو-1076920623.html
"كرات نارية" محترقة في سماء اليابان تثير ريبة المواطنين... فيديو
"كرات نارية" محترقة في سماء اليابان تثير ريبة المواطنين... فيديو
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي في اليابان بشكل واسع مقاطع فيديو وثقوا فيها أجساما غريبة مجهولة محترقة في سماء بلادهم. 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T13:58+0000
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وأفادت وسائل إعلام يابانية محلية برصد هذه الأجسام المجهولة في محافظة أوكيناوا اليابانية مساء أمس الأربعاء، من دون أن تضع تفسيرا لطبيعتها وماهيتها.وظهرت المجسمات على شكل كرات نارية غريبة الشكل ومحترقة وكانت مرئية بشكل واضح، الأمر الذي أتاح للمواطنين تصويرها باستخدام أجهزة الهاتف.ولم تقدم السلطات اليابانية حتى اللحظة أي تفسير لطبيعة هذه الأشياء، لكن المعلقين توقعوا أنها بقايا صواريخ أو نيازك مشتعلة بسبب دخولها الغلاف الجوي.
https://sputnikarabic.ae/20230511/حالة-غريبة-لانفجار-بئر-مياه-في-وجه-مزارع-بوابل-من-النيران-فيديو---1076913321.html
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

"كرات نارية" محترقة في سماء اليابان تثير ريبة المواطنين... فيديو

13:58 GMT 11.05.2023
© AP Photo / Paul Whiteنيزك
نيزك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
© AP Photo / Paul White
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تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي في اليابان بشكل واسع مقاطع فيديو وثقوا فيها أجساما غريبة مجهولة محترقة في سماء بلادهم.
وأفادت وسائل إعلام يابانية محلية برصد هذه الأجسام المجهولة في محافظة أوكيناوا اليابانية مساء أمس الأربعاء، من دون أن تضع تفسيرا لطبيعتها وماهيتها.
وظهرت المجسمات على شكل كرات نارية غريبة الشكل ومحترقة وكانت مرئية بشكل واضح، الأمر الذي أتاح للمواطنين تصويرها باستخدام أجهزة الهاتف.
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ولم تقدم السلطات اليابانية حتى اللحظة أي تفسير لطبيعة هذه الأشياء، لكن المعلقين توقعوا أنها بقايا صواريخ أو نيازك مشتعلة بسبب دخولها الغلاف الجوي.
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