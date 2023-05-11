https://sputnikarabic.ae/20230511/كرات-نارية-محترقة-في-سماء-اليابان-تثير-ريبة-المواطنين-فيديو-1076920623.html
"كرات نارية" محترقة في سماء اليابان تثير ريبة المواطنين... فيديو
"كرات نارية" محترقة في سماء اليابان تثير ريبة المواطنين... فيديو
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي في اليابان بشكل واسع مقاطع فيديو وثقوا فيها أجساما غريبة مجهولة محترقة في سماء بلادهم. 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T13:58+0000
2023-05-11T13:58+0000
2023-05-11T13:58+0000
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وأفادت وسائل إعلام يابانية محلية برصد هذه الأجسام المجهولة في محافظة أوكيناوا اليابانية مساء أمس الأربعاء، من دون أن تضع تفسيرا لطبيعتها وماهيتها.وظهرت المجسمات على شكل كرات نارية غريبة الشكل ومحترقة وكانت مرئية بشكل واضح، الأمر الذي أتاح للمواطنين تصويرها باستخدام أجهزة الهاتف.ولم تقدم السلطات اليابانية حتى اللحظة أي تفسير لطبيعة هذه الأشياء، لكن المعلقين توقعوا أنها بقايا صواريخ أو نيازك مشتعلة بسبب دخولها الغلاف الجوي.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
"كرات نارية" محترقة في سماء اليابان تثير ريبة المواطنين... فيديو
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تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي في اليابان بشكل واسع مقاطع فيديو وثقوا فيها أجساما غريبة مجهولة محترقة في سماء بلادهم.
وأفادت وسائل إعلام يابانية محلية برصد هذه الأجسام المجهولة في محافظة أوكيناوا اليابانية مساء أمس الأربعاء، من دون أن تضع تفسيرا لطبيعتها وماهيتها.
وظهرت المجسمات على شكل كرات نارية غريبة الشكل ومحترقة وكانت مرئية بشكل واضح، الأمر الذي أتاح للمواطنين تصويرها باستخدام أجهزة الهاتف.
ولم تقدم السلطات اليابانية حتى اللحظة أي تفسير لطبيعة هذه الأشياء، لكن المعلقين توقعوا أنها بقايا صواريخ أو نيازك مشتعلة بسبب دخولها الغلاف الجوي.