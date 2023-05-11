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https://sputnikarabic.ae/20230511/كيف-تربعت-الإمارات-على-عرش-المنطقة-بإنجازات-يشهد-لها-التاريخ؟-1076903013.html
كيف تربعت الإمارات على عرش المنطقة بإنجازات يشهد لها التاريخ؟
كيف تربعت الإمارات على عرش المنطقة بإنجازات يشهد لها التاريخ؟
ضربت الإمارات العربية مثالا يحتذى به في التحول الحضاري، حيث حققت في غضون نحو خمسين عاما إنجازات في مختلف المجالات وضعت بها قدما على طريق الدول المتقدمة، لتمنح... 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T08:40+0000
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

كيف تربعت الإمارات على عرش المنطقة بإنجازات يشهد لها التاريخ؟

08:40 GMT 11.05.2023
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ضربت الإمارات العربية مثالا يحتذى به في التحول الحضاري، حيث حققت في غضون نحو خمسين عاما إنجازات في مختلف المجالات وضعت بها قدما على طريق الدول المتقدمة، لتمنح الأمل لشعبها في مستقبل أكثر ازدهارا.
كيف تربعت الإمارات على عرش المنطقة بإنجازات يشهد لها التاريخ؟ - سبوتنيك عربي
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