تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو

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قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
05:40 GMT 11.05.2023
أرسلت الإمارات 3 طائرات تحمل 116 طنا من الإمدادات الإغاثية الغذائية والطبية للشعب السوداني.
05:24 GMT 11.05.2023
اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة في أحياء واسعة بمدينة الخرطوم بحري حتي وقت متأخر من ليلة البارحة.
04:11 GMT 11.05.2023
وصلت مطار بورتسودان الدولي، اليوم الخميس، الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة تحمل على متنها 10 أطنان من السلال الغذائية والمواد الإيوائية والطبية ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي.
20:47 GMT 10.05.2023
الجيش السوداني يتهم قوات الدعم السريع بممارسة أعمال النهب بما في ذلك لبنوك وممتلكات خاصة وعامة في الخرطوم
20:46 GMT 10.05.2023
الجيش السوداني يعلن مقتل المئات من "الدعم السريع" خلال اشتباكات شمال الخرطوم
20:19 GMT 10.05.2023
الرجل الثاني بالدعم السريع: يؤسفنا القتال مع إخوتنا في القوات المسلحة
19:52 GMT 10.05.2023
13:14 GMT 10.05.2023
قوات الدعم السريع تتحدث عن "انتصارات كبيرة" على الجيش والسيطرة على كبري الحلفايا
11:41 GMT 10.05.2023
خروج 60 مستشفى من أصل 88 في العاصمة الخرطوم من الخدمة
11:24 GMT 10.05.2023
توقف كامل لشبكات الاتصال والانترنت في عدد من المدن السودانية.
10:19 GMT 10.05.2023
القوات المسلحة تعمل وتخطط لإبعاد الدعم السريع من مدينة بحري وكبري الحلفايا، وقوات الدعم السريع تهاجم وتدافع علي البقاء في بحري.
09:34 GMT 10.05.2023
قوات الدعم السريع: أسقطنا صباح اليوم الأربعاء طائرة "ابابيل" بالقرب من كبري الحلفايا شمال بحري.
07:52 GMT 10.05.2023
اشتباكات بالأسلحة بين القوات المسلحة والدعم السريع حول محيط كبري الحلفايا وشمال منطقة بحري.
06:17 GMT 10.05.2023
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن "الدور المصري في السودان معاون، وميسر من أجل صالح كل الأطراف السودانية".
06:02 GMT 10.05.2023
رد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على تصريحات قائد الدعم السريع في السودان حول قصف الطيران المصري لقواته، إن "هناك نوع من عدم التدقيق تحت ضوء ضغوط المشهد السوداني".
05:28 GMT 10.05.2023
أعلنت السلطات في ولاية النيل الأبيض، حظرا للتجوال بعد مقتل 16 شخصا -على الأقل- في اشتباكات قبلية بين الهوسا والنوبة.
20:52 GMT 09.05.2023
20:15 GMT 09.05.2023
20:15 GMT 09.05.2023
20:14 GMT 09.05.2023
طائرتا إغاثة سعوديتان تصلان السودان، تحمل كل منهما على متنها 10 أطنان من السلال الغذائية والمواد الإيوائية والطبية