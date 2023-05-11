عربي
https://sputnikarabic.ae/20230511/ماذا-يحدث-في-السودان-تغطية-متواصلة-للاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075946533.html
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو
قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد. 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T05:15+0000
2023-05-10T20:57+0000
اتفاق السودان
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
الفترة الانتقالية في السودان
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/15/1050208445_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a41a78890dc46c1637f7cc8653c11000.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/15/1050208445_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0a4f2d3b3f2379ddf844a7a1cc84e4af.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو

05:15 GMT 11.05.2023
تابعنا عبرTelegram
يتبع
قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
© Ruptly
قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
05:40 GMT 11.05.2023
أرسلت الإمارات 3 طائرات تحمل 116 طنا من الإمدادات الإغاثية الغذائية والطبية للشعب السوداني.
05:24 GMT 11.05.2023
اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة في أحياء واسعة بمدينة الخرطوم بحري حتي وقت متأخر من ليلة البارحة.
04:11 GMT 11.05.2023
وصلت مطار بورتسودان الدولي، اليوم الخميس، الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة تحمل على متنها 10 أطنان من السلال الغذائية والمواد الإيوائية والطبية ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي.
20:47 GMT 10.05.2023
الجيش السوداني يتهم قوات الدعم السريع بممارسة أعمال النهب بما في ذلك لبنوك وممتلكات خاصة وعامة في الخرطوم
20:46 GMT 10.05.2023
الجيش السوداني يعلن مقتل المئات من "الدعم السريع" خلال اشتباكات شمال الخرطوم
20:19 GMT 10.05.2023
الرجل الثاني بالدعم السريع: يؤسفنا القتال مع إخوتنا في القوات المسلحة
19:52 GMT 10.05.2023
دخان يتصاعد من حي وسط الخرطوم، السودان 16 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
مصر وبريطانيا تبحثان وقف إطلاق النار في السودان
أمس, 19:41 GMT
13:14 GMT 10.05.2023
قوات الدعم السريع تتحدث عن "انتصارات كبيرة" على الجيش والسيطرة على كبري الحلفايا
11:41 GMT 10.05.2023
خروج 60 مستشفى من أصل 88 في العاصمة الخرطوم من الخدمة
11:24 GMT 10.05.2023
توقف كامل لشبكات الاتصال والانترنت في عدد من المدن السودانية.
10:19 GMT 10.05.2023
القوات المسلحة تعمل وتخطط لإبعاد الدعم السريع من مدينة بحري وكبري الحلفايا، وقوات الدعم السريع تهاجم وتدافع علي البقاء في بحري.
09:34 GMT 10.05.2023
قوات الدعم السريع: أسقطنا صباح اليوم الأربعاء طائرة "ابابيل" بالقرب من كبري الحلفايا شمال بحري.
07:52 GMT 10.05.2023
اشتباكات بالأسلحة بين القوات المسلحة والدعم السريع حول محيط كبري الحلفايا وشمال منطقة بحري.
06:17 GMT 10.05.2023
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن "الدور المصري في السودان معاون، وميسر من أجل صالح كل الأطراف السودانية".
06:02 GMT 10.05.2023
رد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على تصريحات قائد الدعم السريع في السودان حول قصف الطيران المصري لقواته، إن "هناك نوع من عدم التدقيق تحت ضوء ضغوط المشهد السوداني".
05:28 GMT 10.05.2023
أعلنت السلطات في ولاية النيل الأبيض، حظرا للتجوال بعد مقتل 16 شخصا -على الأقل- في اشتباكات قبلية بين الهوسا والنوبة.
20:52 GMT 09.05.2023
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
بلينكن: واشنطن متمسكة بإعادة السودان إلى مسار الديمقراطية
9 مايو, 20:36 GMT
20:15 GMT 09.05.2023
20:15 GMT 09.05.2023
20:14 GMT 09.05.2023
طائرتا إغاثة سعوديتان تصلان السودان، تحمل كل منهما على متنها 10 أطنان من السلال الغذائية والمواد الإيوائية والطبية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала