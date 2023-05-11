https://sputnikarabic.ae/20230511/مجلس-الأمة-الجزائري-يدين-تدخل-البرلمان-الأوروبي-في-شؤون-بلاده-الداخلية-1076929835.html

مجلس الأمة الجزائري يدين تدخل البرلمان الأوروبي في شؤون بلاده الداخلية

مجلس الأمة الجزائري يدين تدخل البرلمان الأوروبي في شؤون بلاده الداخلية

أكد مجلس الأمة الجزائري، اليوم الخميس، رفضه واستهجانه لتدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر. 11.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-11T19:56+0000

2023-05-11T19:56+0000

2023-05-11T19:56+0000

العالم العربي

الجزائر

أخبار الاتحاد الأوروبي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101347/48/1013474853_0:629:1409:1421_1920x0_80_0_0_15f51e9eade49de4307500237aef2d28.jpg

وجاء في البيان الصادر عن البرلمان الجزائري عقب تصويت الاتحاد الأوروبي على قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر،حسب مزاعمه: "إن مكتب مجلس الأمة، برئاسة السيد صالح فوجيل، رئيس مجلس الأمة، يُعرب عن مطلق رفضه واستهجانه للسقوط المتكرّر لمؤسسة البرلمان الأوروبي، التي أطلّت علينا اليوم دونما خجل ببيانٍ مبتور فيه مغالطات فظيعة، متّكئة ومتلفّعة بمبادئ القانون الدولي، وهو في واقع الأمر لم يكن ذلك إلّا غطاءً، والمبادئ الأخلاقية إلّا ذريعة، ويعتبر هذا الانحلال والانزلاق الخطير تدخلاً متواتراً مردوداً عليه وتمادياً في التدخل في الشؤون الداخلية لدولة سيّدة، وتكالبٌ دفين تحرّكه أيادي عبثت ولا تزال بهذه المؤسسة، التي تكاد تُنزَع عنها أيّ مصداقية لدى شرفاء العالم".وتابع: "من هذا المنطلق فإنّ مكتب مجلس الأمة يدعو الاتحاد الأوروبي للتخلي عن مبدأ الكيل بمكيالين، وأن لا يُضمر حسيفةً وحقده الظاهر ضدّ الدول التي لا تنصاع وسياساته، ويحضّه على توخّي المزيد من المصداقية، وأن يُبدي حماسة كتلك التي أبداها في تضاريس جغرافية أخرى من العالم ضدّ كل أشكال القمع والعدوان الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني الأعزل".وفي وقت سابق من اليوم، اعتمد النواب الأوروبيون، خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي، قرارا يدعو مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد إلى إدانة الجزائر بشكل علني بخصوص القمع الممارس على حرية الإعلام.وقضت محكمة سيدي محمد في العاصمة الجزائرية مطلع نيسان/أبريل الماضي، بسجن الصحافي إحسان القاضي خمس سنوات، ثلاثة منها نافذة، بتهم عرض منشورات ونشرات للجمهور من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، والحصول على تمويل خارجي، على أن تعقد جلسة الاستئناف يوم 21 أيار/مايو.

https://sputnikarabic.ae/20230511/الجزائر-تدشن-منشآت-عسكرية-جديدة--1076912900.html

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, الجزائر, أخبار الاتحاد الأوروبي