https://sputnikarabic.ae/20230511/مسؤول-أوكراني-يحذر-أوروبا-بالحرب-في-حال-اتخاذها-خطوة-غير-مسبوقة-1076909893.html
مسؤول أوكراني يحذر أوروبا من الحرب في حال اتخاذها خطوة غير مسبوقة
مسؤول أوكراني يحذر أوروبا من الحرب في حال اتخاذها خطوة غير مسبوقة
وجّه ميخائيل بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، تحذيرات للاتحاد الأوروبي من إمكانية اندلاع حرب شاملة في أوروبا في حال التوقف عن تقديم الدعم العسكري لكييف. 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T10:10+0000
2023-05-11T10:10+0000
2023-05-11T10:11+0000
العالم
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وجاءت تصريحات بودولياك ردا على مواقف مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي اعتبر أن الصراع في أوكرانيا يمكن أن يتوقف على الفور إذا توقف الغرب عن تقديم الدعم العسكري إلى كييف، وأن مثل هذا السلام ـ برأي بوريل ـ لا يناسب الحلفاء الغربيين.واعتبر بودولياك أنه "بمجرد توقف الدعم بالأسلحة سيعني ذلك تصعيدا حادا للحرب في أوروبا، وكان على بوريل أن يقول إنه إذا توقفت أوروبا عن تزويد أوكرانيا بالأسلحة، فستبدأ الحرب في بلدان أخرى، وعدد الهجمات الإرهابية في أوروبا سيزداد بشكل كبير، ولن يكون باستطاعتهم الجلوس في المطاعم وتناول الكرواسان بهدوء".
https://sputnikarabic.ae/20230511/خبير-أوكرانيا-مهددة-بأن-تفقد-حليفا-رئيسيا-جديدا-لها-في-أوروبا-1076904576.html
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العالم
مسؤول أوكراني يحذر أوروبا من الحرب في حال اتخاذها خطوة غير مسبوقة
10:10 GMT 11.05.2023 (تم التحديث: 10:11 GMT 11.05.2023) تابعنا عبر
وجّه ميخائيل بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، تحذيرات للاتحاد الأوروبي من إمكانية اندلاع حرب شاملة في أوروبا في حال التوقف عن تقديم الدعم العسكري لكييف.
وجاءت تصريحات بودولياك ردا على مواقف مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي اعتبر أن الصراع في أوكرانيا يمكن أن يتوقف على الفور إذا توقف الغرب عن تقديم الدعم العسكري إلى كييف، وأن مثل هذا السلام ـ برأي بوريل ـ لا يناسب الحلفاء الغربيين.
واعتبر بودولياك أنه "بمجرد توقف الدعم بالأسلحة سيعني ذلك تصعيدا حادا للحرب في أوروبا، وكان على بوريل أن يقول إنه إذا توقفت أوروبا عن تزويد أوكرانيا بالأسلحة، فستبدأ الحرب في بلدان أخرى، وعدد الهجمات الإرهابية في أوروبا سيزداد بشكل كبير، ولن يكون باستطاعتهم الجلوس في المطاعم وتناول الكرواسان بهدوء".