https://sputnikarabic.ae/20230511/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-يبحث-مع-نظيره-الإسرائيلي-التطورات-في-غزة-1076896555.html
مستشار الأمن القومي الأمريكي يبحث مع نظيره الإسرائيلي التطورات في غزة
مستشار الأمن القومي الأمريكي يبحث مع نظيره الإسرائيلي التطورات في غزة
بحث مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، مع نظيره الإسرائيلي تساحي هنغبي، تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والرد الفلسطيني. 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T03:33+0000
2023-05-11T03:33+0000
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رام الله- سبوتنيك. وجدد ساليفان، خلال اتصال هاتفي مع هنغبي، التأكيد على دعم الإدارة الصارم لأمن إسرائيل، وكذلك حقها في الدفاع عن شعبها من الهجمات الصاروخية، مشيرا إلى الجهود الإقليمية المستمرة للتوسط لوقف إطلاق النار، كما شدد على الحاجة إلى تهدئة التوترات ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.يأتي ذلك بعدما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، مقتل أحد قادة تنظيم الجهاد الإسلامي في قطاع غزة وسط سلسلة غارات شنتها إسرائيل على القطاع.وقال أدرعي في بيان: "في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الشاباك تم القضاء على المدعو علي غالي مسؤول الوحدة الصاروخية للجهاد الإسلامي في قطاع غزة".وأوضح أدرعي أن غالي كان شخصية بارزة في منظمة الجهاد الإسلامي، وكان مسؤولا عن لعب دور مهم في توجيه وتنفيذ عمليات إطلاق الصواريخ صوب إسرائيل بما في ذلك في الرشقات الصاروخية الأخيرة.وأضاف المتحدث الإسرائيلي أن غالي وجه وشارك في عمليات إطلاق الصواريخ خلال عمليتي حارس الأسوار والفجر الصادق.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، في بيان، أن قواته تقصف أهدافا لمنظمة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20230510/الجيش-الإسرائيلي-نقصف-الآن-أهدافا-لمنظمة-الجهاد-الإسلامي-في-غزة-1076895516.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
مستشار الأمن القومي الأمريكي يبحث مع نظيره الإسرائيلي التطورات في غزة
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بحث مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، مع نظيره الإسرائيلي تساحي هنغبي، تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والرد الفلسطيني.
رام الله- سبوتنيك. وجدد ساليفان، خلال اتصال هاتفي مع هنغبي، التأكيد على دعم الإدارة الصارم لأمن إسرائيل، وكذلك حقها في الدفاع عن شعبها من الهجمات الصاروخية
، مشيرا إلى الجهود الإقليمية المستمرة للتوسط لوقف إطلاق النار، كما شدد على الحاجة إلى تهدئة التوترات ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.
يأتي ذلك بعدما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، مقتل أحد قادة تنظيم الجهاد الإسلامي في قطاع غزة وسط سلسلة غارات شنتها إسرائيل على القطاع.
وقال أدرعي في بيان: "في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الشاباك تم القضاء على المدعو علي غالي مسؤول الوحدة الصاروخية للجهاد الإسلامي في قطاع غزة
".
وأوضح أدرعي أن غالي كان شخصية بارزة في منظمة الجهاد الإسلامي، وكان مسؤولا عن لعب دور مهم في توجيه وتنفيذ عمليات إطلاق الصواريخ صوب إسرائيل بما في ذلك في الرشقات الصاروخية الأخيرة.
وأضاف المتحدث الإسرائيلي أن غالي وجه وشارك في عمليات إطلاق الصواريخ خلال عمليتي حارس الأسوار والفجر الصادق.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، في بيان، أن قواته تقصف أهدافا لمنظمة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.