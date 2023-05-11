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Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230511/مسيرة-أوكرانية-تهاجم-مستودع-نفط-في-مقاطعة-بريانسك-الروسية-1076901891.html
مسيرة أوكرانية تهاجم مستودع نفط في مقاطعة بريانسك الروسية
مسيرة أوكرانية تهاجم مستودع نفط في مقاطعة بريانسك الروسية
قال حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، اليوم الخميس، إن طائرة دون طيار أوكرانية هاجمت مستودع نفط في مقاطعة بريانسك. 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T08:30+0000
2023-05-11T08:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب بوغماز، في قناته على"تلغرام": "هاجمت مسيرة أوكرانية مستودع كلينتسوفسكي النفطي، التابع لشركة بريانسك للمواد النفطية، المملوكة لشركة "روس نفط"، ولا يوجد ضحايا.وأضاف بوغماز أن "أضرارا لحقت بالقاعدة الخراسانية وخزان المنتجات البترولية. والقوات التشغيلة تعمل في الموقع الآن".وأفاد بوغماز بأن "هذا ليس الهجوم الأول الأوكراني، اليوم، على المنطقة. وفي الليل، ضربت أيضًا القوات المسلحة الأوكرانية المبنى الإداري في مدينة ستارودوب بطائرة دون طيار، ولم يصب أحد في الحادث.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، وتستكمل تحرير المناطق الأربع، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية أخيرًا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، في يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وإزالة التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230511/القوات-الروسية-تحيد-قناصين-أوكرانيين-بواسطة-صاروخ-مضاد-للدروع-فيديو-1076900636.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

مسيرة أوكرانية تهاجم مستودع نفط في مقاطعة بريانسك الروسية

08:30 GMT 11.05.2023
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورانفجار مستودع نفط في ماكييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية جراء قصفه من القوات المسلحة الأوكرانية، 4 مايو 2022
انفجار مستودع نفط في ماكييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية جراء قصفه من القوات المسلحة الأوكرانية، 4 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
© Sputnik . Alexey Kudenko
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قال حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، اليوم الخميس، إن طائرة دون طيار أوكرانية هاجمت مستودع نفط في مقاطعة بريانسك.
وكتب بوغماز، في قناته على"تلغرام": "هاجمت مسيرة أوكرانية مستودع كلينتسوفسكي النفطي، التابع لشركة بريانسك للمواد النفطية، المملوكة لشركة "روس نفط"، ولا يوجد ضحايا.
وأضاف بوغماز أن "أضرارا لحقت بالقاعدة الخراسانية وخزان المنتجات البترولية. والقوات التشغيلة تعمل في الموقع الآن".
وأفاد بوغماز بأن "هذا ليس الهجوم الأول الأوكراني، اليوم، على المنطقة. وفي الليل، ضربت أيضًا القوات المسلحة الأوكرانية المبنى الإداري في مدينة ستارودوب بطائرة دون طيار، ولم يصب أحد في الحادث.
صاروخ مضاد للدبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحيد قناصين أوكرانيين بواسطة صاروخ مضاد للدروع... فيديو
08:06 GMT
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، وتستكمل تحرير المناطق الأربع، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية أخيرًا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، في يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وإزالة التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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