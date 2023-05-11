https://sputnikarabic.ae/20230511/مصادر-تتحدث-عن-خلاف-بين-زيلينسكي-وقائد-القوات-الأوكرانية-تسبب-مشكلة-مع-الناتو-1076920829.html
مصادر تتحدث عن خلاف بين زيلينسكي وقائد القوات الأوكرانية تسبب مشكلة مع "الناتو"
مصادر تتحدث عن خلاف بين زيلينسكي وقائد القوات الأوكرانية تسبب مشكلة مع "الناتو"
قال أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، إن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، قد يرفض المشاركة في اجتماع للجنة... 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T14:05+0000
2023-05-11T14:05+0000
2023-05-11T14:05+0000
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وقال سوسكين، على قناته في "يوتيوب": "القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، من الممكن أن يرفض الانضمام إلى اجتماع اللجنة العسكرية للناتو بسبب خلافات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي".وأشار سوسكين إلى أن "رفض المشاركة في اللجنة العسكرية يعني أن عمليات معقدة للغاية تجري داخل البلاد، وقد تنشأ خلافات جدية وخطيرة بين رئيس الدولة وقيادة الجيش".وأضاف: "هذا حدث غير مسبوق. سيكون له عواقب وخيمة".وفي وقت سابق، أعلن رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، الأدميرال روباو، رفض القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية المشاركة في الاجتماع التنظيمي على مستوى قادة هيئة الأركان العامة، حتى عبر تقنية الفيديو. لهذا السبب، كانت هناك تكهنات في وسائل الإعلام ربما يتم تصفيته على خط المواجهة. وفي وقت لاحق، نفت نائبة وزير الدفاع الأوكراني آنا ماليار هذه المعلومات.
https://sputnikarabic.ae/20230511/الكرملين-مصادرة-الولايات-المتحدة-لأموال-مواطنين-روس-سرقة-لا-يمكن-أن-تترك-دون-رد--1076912074.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
مصادر تتحدث عن خلاف بين زيلينسكي وقائد القوات الأوكرانية تسبب مشكلة مع "الناتو"
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قال أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، إن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، قد يرفض المشاركة في اجتماع للجنة العسكرية للناتو.
وقال سوسكين، على قناته في "يوتيوب": "القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، من الممكن أن يرفض الانضمام إلى اجتماع اللجنة العسكرية للناتو بسبب خلافات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي".
وأشار سوسكين إلى أن "رفض المشاركة في اللجنة العسكرية يعني أن عمليات معقدة للغاية تجري داخل البلاد، وقد تنشأ خلافات جدية وخطيرة بين رئيس الدولة وقيادة الجيش".
وأضاف: "هذا حدث غير مسبوق. سيكون له عواقب وخيمة".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، الأدميرال روباو، رفض القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية المشاركة في الاجتماع التنظيمي على مستوى قادة هيئة الأركان العامة، حتى عبر تقنية الفيديو. لهذا السبب، كانت هناك تكهنات في وسائل الإعلام ربما يتم تصفيته على خط المواجهة. وفي وقت لاحق، نفت نائبة وزير الدفاع الأوكراني
آنا ماليار هذه المعلومات.