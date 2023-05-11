عربي
https://sputnikarabic.ae/20230511/مصادر-تتحدث-عن-خلاف-بين-زيلينسكي-وقائد-القوات-الأوكرانية-تسبب-مشكلة-مع-الناتو-1076920829.html
مصادر تتحدث عن خلاف بين زيلينسكي وقائد القوات الأوكرانية تسبب مشكلة مع "الناتو"
مصادر تتحدث عن خلاف بين زيلينسكي وقائد القوات الأوكرانية تسبب مشكلة مع "الناتو"
قال أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، إن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، قد يرفض المشاركة في اجتماع للجنة... 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T14:05+0000
2023-05-11T14:05+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068828311_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5dee12cabe9ab886d7101b6e9d467b25.jpg
وقال سوسكين، على قناته في "يوتيوب": "القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، من الممكن أن يرفض الانضمام إلى اجتماع اللجنة العسكرية للناتو بسبب خلافات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي".وأشار سوسكين إلى أن "رفض المشاركة في اللجنة العسكرية يعني أن عمليات معقدة للغاية تجري داخل البلاد، وقد تنشأ خلافات جدية وخطيرة بين رئيس الدولة وقيادة الجيش".وأضاف: "هذا حدث غير مسبوق. سيكون له عواقب وخيمة".وفي وقت سابق، أعلن رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، الأدميرال روباو، رفض القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية المشاركة في الاجتماع التنظيمي على مستوى قادة هيئة الأركان العامة، حتى عبر تقنية الفيديو. لهذا السبب، كانت هناك تكهنات في وسائل الإعلام ربما يتم تصفيته على خط المواجهة. وفي وقت لاحق، نفت نائبة وزير الدفاع الأوكراني آنا ماليار هذه المعلومات.
https://sputnikarabic.ae/20230511/الكرملين-مصادرة-الولايات-المتحدة-لأموال-مواطنين-روس-سرقة-لا-يمكن-أن-تترك-دون-رد--1076912074.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068828311_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b58e98f058ae67e1f295e796f53e940f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم

مصادر تتحدث عن خلاف بين زيلينسكي وقائد القوات الأوكرانية تسبب مشكلة مع "الناتو"

14:05 GMT 11.05.2023
© Photo / Telegram / Zelensky Officialالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
© Photo / Telegram / Zelensky Official
تابعنا عبرTelegram
قال أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، إن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، قد يرفض المشاركة في اجتماع للجنة العسكرية للناتو.
وقال سوسكين، على قناته في "يوتيوب": "القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، من الممكن أن يرفض الانضمام إلى اجتماع اللجنة العسكرية للناتو بسبب خلافات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي".
وأشار سوسكين إلى أن "رفض المشاركة في اللجنة العسكرية يعني أن عمليات معقدة للغاية تجري داخل البلاد، وقد تنشأ خلافات جدية وخطيرة بين رئيس الدولة وقيادة الجيش".
وأضاف: "هذا حدث غير مسبوق. سيكون له عواقب وخيمة".
الكرملين، موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: مصادرة أمريكا لأموال مواطنين روس سرقة لا يمكن أن تترك دون رد
11:30 GMT
وفي وقت سابق، أعلن رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، الأدميرال روباو، رفض القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية المشاركة في الاجتماع التنظيمي على مستوى قادة هيئة الأركان العامة، حتى عبر تقنية الفيديو. لهذا السبب، كانت هناك تكهنات في وسائل الإعلام ربما يتم تصفيته على خط المواجهة. وفي وقت لاحق، نفت نائبة وزير الدفاع الأوكراني آنا ماليار هذه المعلومات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو13:17 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала