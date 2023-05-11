https://sputnikarabic.ae/20230511/مقتل-إسرائيلي-جراء-سقوط-صاروخ-من-غزة-على-تل-أبيب-فيديو-1076926817.html

مقتل إسرائيلي جراء سقوط صاروخ من غزة على تل أبيب... فيديو

مقتل إسرائيلي جراء سقوط صاروخ من غزة على تل أبيب... فيديو

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس، بمقتل إسرائيلي، بعد أن أصاب صاروخ أطلق من قطاع غزة، مبنى سكنيا في تل أبيب. 11.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-11T16:30+0000

2023-05-11T16:30+0000

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن صاروخا أطلق من قطاع غزة، أصاب مبنى مكوناً من 4 طوابق في منطقة رحوفوت، الواقعة جنوب تل أبيب.وأضافت أن الحادث أدى لمقتل إسرائيلي وإصابة آخرين، وإحداث دمار في بعض أجزاء المبنى المستهدف.ولم تشر التقارير إلى أسباب فشل منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية في اعتراض الصاروخ، الذي سقط في منطقة مأهولة في تل أبيب.ودوت صافرات الإنذار، مساء الخميس، في عدد من المدن والبلدات الإسرائيلية المحاذية لغزة، جراء إطلاق رشقات صاروخية مكثفة من قطاع غزة.يأتي القصف الجديد من قبل الفصائل الفلسطينية بعد اغتيال الجيش الإسرائيلي لنائب قائد الوحدة الصاروخية في حركة "الجهاد الإسلامي" أحمد أبو دقة جنوب قطاع غزة، وقائد الوحدة الصاروخية علي غالي، الذي اغتالته إسرائيل فجراً.وتواصل القوات الإسرائيلية قصفها على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، منذ فجر يوم الثلاثاء.ذكر الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، إن الفصائل الفلسطينية أطلقت 469 صاروخا من قطاع غزة، اجتازت 333 منها الأراضي الإسرائيلية.يأتي ذلك في ظل استمرار قصفه للقطاع ورد الفصائل برشقات صاروخية، وسط حديث عن جهود للهدنة لم تفض عن نتائج حتى الآن.واليوم الخميس، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن عدد قتلى الفلسطينيين نتيجة القصف الإسرائيلي وصل لـ 24 قتيلا وأكثر من 60 مصابا بينهم نساء وأطفال.

https://sputnikarabic.ae/20230511/إصابة-6-إسرائيليين-باستهداف-مبنى-في-تل-أبيب-أحدهم-بحالة-حرجة-فيديو-وصور-1076925789.html

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أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, التصعيد السياسي والعسكري في قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط