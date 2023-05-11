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https://sputnikarabic.ae/20230511/مقتل-وإصابة-6-إثر-انفجار-في-محطة-للغاز-بمحافظة-أبين-اليمنية-1076895947.html
مقتل وإصابة 6 إثر انفجار في محطة للغاز بمحافظة أبين اليمنية
مقتل وإصابة 6 إثر انفجار في محطة للغاز بمحافظة أبين اليمنية
أسفر انفجار في محطة لتعبئة الغاز بمحافظة أبين جنوب اليمن، مساء أمس الأربعاء، عن مقتل وإصابة 6 أشخاص. 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T00:04+0000
2023-05-11T00:04+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وكشف مصدر في السلطة المحلية بمحافظة أبين لوكالة "سبوتنيك" عن أن صهريج غاز انفجر في محطة تجارية بحي المثلث في مدينة جعار بمديرية خنفر شرق مدينة زنجبار مركز المحافظة.وتسبب الانفجار فى مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين بينهم اثنين في حالة حرجة، كما أسفر الانفجار عن إلحاق أضرار بالمحطة وسيارتين على الأقل كانتا متوقفتين فيها، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا في الواقعة لكشف ملابساتها.يذكر أن 9 أشخاص كانوا قد لقوا مصرعهم وأصيب 5 آخرون، يوم السبت الماضي، جراء سقوط سيارتهم من منحدر جبلي في محافظة ريمة غربي اليمن.وأفاد مصدر في السلطة المحلية، بمحافظة ريمة لوكالة سبوتنيك، بأن سيارة انحرفت عن مسارها في الطريق العام وسقطت من مرتفع جبلي في منطقة شَّيبوب بمديرية كُسَّمة جنوب مدينة الجَّبين مركز المحافظة.وأفاد المصدر أن الحادث تسبب في مصرع 9 أشخاص وإصابة 5 آخرين بينهم 3 بحالة حرجة، وأوضح أنه تم نقل الضحايا لمستشفى مديرية الجَّبين في المحافظة المعروفة بالطبيعة الوعرة والجبال الشاهقة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.
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العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط

مقتل وإصابة 6 إثر انفجار في محطة للغاز بمحافظة أبين اليمنية

00:04 GMT 11.05.2023
© AFP 2023 / -صورة أرشيفية لتدمير خط أنابيب نفط في اليمن
صورة أرشيفية لتدمير خط أنابيب نفط في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
© AFP 2023 / -
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أسفر انفجار في محطة لتعبئة الغاز بمحافظة أبين جنوب اليمن، مساء أمس الأربعاء، عن مقتل وإصابة 6 أشخاص.
القاهرة- سبوتنيك. وكشف مصدر في السلطة المحلية بمحافظة أبين لوكالة "سبوتنيك" عن أن صهريج غاز انفجر في محطة تجارية بحي المثلث في مدينة جعار بمديرية خنفر شرق مدينة زنجبار مركز المحافظة.
وتسبب الانفجار فى مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين بينهم اثنين في حالة حرجة، كما أسفر الانفجار عن إلحاق أضرار بالمحطة وسيارتين على الأقل كانتا متوقفتين فيها، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا في الواقعة لكشف ملابساتها.
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يذكر أن 9 أشخاص كانوا قد لقوا مصرعهم وأصيب 5 آخرون، يوم السبت الماضي، جراء سقوط سيارتهم من منحدر جبلي في محافظة ريمة غربي اليمن.
وأفاد مصدر في السلطة المحلية، بمحافظة ريمة لوكالة سبوتنيك، بأن سيارة انحرفت عن مسارها في الطريق العام وسقطت من مرتفع جبلي في منطقة شَّيبوب بمديرية كُسَّمة جنوب مدينة الجَّبين مركز المحافظة.
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وأفاد المصدر أن الحادث تسبب في مصرع 9 أشخاص وإصابة 5 آخرين بينهم 3 بحالة حرجة، وأوضح أنه تم نقل الضحايا لمستشفى مديرية الجَّبين في المحافظة المعروفة بالطبيعة الوعرة والجبال الشاهقة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.
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