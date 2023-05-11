https://sputnikarabic.ae/20230511/نجاة-رئيس-محكمة-زابوروجيه-من-محاولة-اغتيال-1076927315.html
نجاة رئيس محكمة زابوروجيه من محاولة اغتيال
نجاة رئيس محكمة زابوروجيه من محاولة اغتيال
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، أنه جرت محاولة لاغتيال رئيس محكمة مقاطعة زابوروجيه في ميليتوبول. 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T16:59+0000
2023-05-11T16:59+0000
2023-05-11T17:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/0d/1065007522_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4f1fb946a78d4dec4c99ec340cf187e1.jpg
وكتب باليتسكي في قناته على "تلغرام": "اليوم، في ميليتوبول جرت محاولة اغتيال رئيس محكمة مقاطعة زابوروجيه، لم يصب القاضي، بل أصيب حارسان، وهما الآن في المستشفى، ويتم تقديم كل المساعدة اللازمة لهما".ووفقا له، وبمشاركة مباشرة من رئيس المحكمة في مقاطعة زابوروجيه، تمت استعادة عمل القضاء في وقت قصير.وأضاف: "تمكنت المحاكم من البدء في النظر في جميع فئات القضايا الجنائية والمدنية وقضايا المخالفات الإدارية".يذكر أن مقاطعة زابوروجيه أصبحت كيانا فيدراليا ضمن تشكيل روسيا بعد الاستفتاء الذي جري فيها في سبتمبر/ أيلول عام 2022.ولم يعترف نظام كييف بنتائج الاستفتاء وواصل قصف المناطق السكنية في المقاطعة.وتقع أكثر من 70 %من مساحة مقاطعة زابوروجيه حاليا تحت سيطرة روسيا، في حين أن المركز الإداري للمقاطعة وهو مدينة زابوروجيه، ما زال تحت سيطرة القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230511/مصادر-تتحدث-عن-خلاف-بين-زيلينسكي-وقائد-القوات-الأوكرانية-تسبب-مشكلة-مع-الناتو-1076920829.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/0d/1065007522_33:0:2764:2048_1920x0_80_0_0_ca8d3b03faeb4eccf13cac84ded8969c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم
نجاة رئيس محكمة زابوروجيه من محاولة اغتيال
16:59 GMT 11.05.2023 (تم التحديث: 17:00 GMT 11.05.2023) تابعنا عبر
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، أنه جرت محاولة لاغتيال رئيس محكمة مقاطعة زابوروجيه في ميليتوبول.
وكتب باليتسكي في قناته على "تلغرام": "اليوم، في ميليتوبول جرت محاولة اغتيال رئيس محكمة مقاطعة زابوروجيه، لم يصب القاضي، بل أصيب حارسان، وهما الآن في المستشفى، ويتم تقديم كل المساعدة اللازمة لهما".
وأكد القائم بأعمال الحاكم أن "هذه المحاولة ليست سوى محاولة أخرى من قبل نازيي كييف لزعزعة استقرار الوضع على أراضي منطقتنا، لمنع تشكيل حياة سلمية".
ووفقا له، وبمشاركة مباشرة من رئيس المحكمة في مقاطعة زابوروجيه، تمت استعادة عمل القضاء في وقت قصير.
وأضاف: "تمكنت المحاكم من البدء في النظر في جميع فئات القضايا الجنائية والمدنية وقضايا المخالفات الإدارية".
يذكر أن مقاطعة زابوروجيه أصبحت كيانا فيدراليا ضمن تشكيل روسيا بعد الاستفتاء الذي جري فيها في سبتمبر/ أيلول عام 2022.
ولم يعترف نظام كييف بنتائج الاستفتاء وواصل قصف المناطق السكنية في المقاطعة.
وتقع أكثر من 70 %من مساحة مقاطعة زابوروجيه حاليا تحت سيطرة روسيا، في حين أن المركز الإداري للمقاطعة وهو مدينة زابوروجيه، ما زال تحت سيطرة القوات الأوكرانية.