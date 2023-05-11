https://sputnikarabic.ae/20230511/نجاة-رئيس-محكمة-زابوروجيه-من-محاولة-اغتيال-1076927315.html

نجاة رئيس محكمة زابوروجيه من محاولة اغتيال

نجاة رئيس محكمة زابوروجيه من محاولة اغتيال

أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، أنه جرت محاولة لاغتيال رئيس محكمة مقاطعة زابوروجيه في ميليتوبول. 11.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-11T16:59+0000

2023-05-11T16:59+0000

2023-05-11T17:00+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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وكتب باليتسكي في قناته على "تلغرام": "اليوم، في ميليتوبول جرت محاولة اغتيال رئيس محكمة مقاطعة زابوروجيه، لم يصب القاضي، بل أصيب حارسان، وهما الآن في المستشفى، ويتم تقديم كل المساعدة اللازمة لهما".ووفقا له، وبمشاركة مباشرة من رئيس المحكمة في مقاطعة زابوروجيه، تمت استعادة عمل القضاء في وقت قصير.وأضاف: "تمكنت المحاكم من البدء في النظر في جميع فئات القضايا الجنائية والمدنية وقضايا المخالفات الإدارية".يذكر أن مقاطعة زابوروجيه أصبحت كيانا فيدراليا ضمن تشكيل روسيا بعد الاستفتاء الذي جري فيها في سبتمبر/ أيلول عام 2022.ولم يعترف نظام كييف بنتائج الاستفتاء وواصل قصف المناطق السكنية في المقاطعة.وتقع أكثر من 70 %من مساحة مقاطعة زابوروجيه حاليا تحت سيطرة روسيا، في حين أن المركز الإداري للمقاطعة وهو مدينة زابوروجيه، ما زال تحت سيطرة القوات الأوكرانية.

https://sputnikarabic.ae/20230511/مصادر-تتحدث-عن-خلاف-بين-زيلينسكي-وقائد-القوات-الأوكرانية-تسبب-مشكلة-مع-الناتو-1076920829.html

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