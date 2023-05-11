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Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230511/نجاة-رئيس-محكمة-زابوروجيه-من-محاولة-اغتيال-1076927315.html
نجاة رئيس محكمة زابوروجيه من محاولة اغتيال
نجاة رئيس محكمة زابوروجيه من محاولة اغتيال
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، أنه جرت محاولة لاغتيال رئيس محكمة مقاطعة زابوروجيه في ميليتوبول. 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T16:59+0000
2023-05-11T17:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وكتب باليتسكي في قناته على "تلغرام": "اليوم، في ميليتوبول جرت محاولة اغتيال رئيس محكمة مقاطعة زابوروجيه، لم يصب القاضي، بل أصيب حارسان، وهما الآن في المستشفى، ويتم تقديم كل المساعدة اللازمة لهما".ووفقا له، وبمشاركة مباشرة من رئيس المحكمة في مقاطعة زابوروجيه، تمت استعادة عمل القضاء في وقت قصير.وأضاف: "تمكنت المحاكم من البدء في النظر في جميع فئات القضايا الجنائية والمدنية وقضايا المخالفات الإدارية".يذكر أن مقاطعة زابوروجيه أصبحت كيانا فيدراليا ضمن تشكيل روسيا بعد الاستفتاء الذي جري فيها في سبتمبر/ أيلول عام 2022.ولم يعترف نظام كييف بنتائج الاستفتاء وواصل قصف المناطق السكنية في المقاطعة.وتقع أكثر من 70 %من مساحة مقاطعة زابوروجيه حاليا تحت سيطرة روسيا، في حين أن المركز الإداري للمقاطعة وهو مدينة زابوروجيه، ما زال تحت سيطرة القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230511/مصادر-تتحدث-عن-خلاف-بين-زيلينسكي-وقائد-القوات-الأوكرانية-تسبب-مشكلة-مع-الناتو-1076920829.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

نجاة رئيس محكمة زابوروجيه من محاولة اغتيال

16:59 GMT 11.05.2023 (تم التحديث: 17:00 GMT 11.05.2023)
© Sputnik . Алексей Майшев / الانتقال إلى بنك الصورجندي روسي في أحد شوارع مدينة ميليتوبول بممقاطعة زابوروجيه في جنوب أوكرانيا
جندي روسي في أحد شوارع مدينة ميليتوبول بممقاطعة زابوروجيه في جنوب أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
© Sputnik . Алексей Майшев
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أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، أنه جرت محاولة لاغتيال رئيس محكمة مقاطعة زابوروجيه في ميليتوبول.
وكتب باليتسكي في قناته على "تلغرام": "اليوم، في ميليتوبول جرت محاولة اغتيال رئيس محكمة مقاطعة زابوروجيه، لم يصب القاضي، بل أصيب حارسان، وهما الآن في المستشفى، ويتم تقديم كل المساعدة اللازمة لهما".

وأكد القائم بأعمال الحاكم أن "هذه المحاولة ليست سوى محاولة أخرى من قبل نازيي كييف لزعزعة استقرار الوضع على أراضي منطقتنا، لمنع تشكيل حياة سلمية".

ووفقا له، وبمشاركة مباشرة من رئيس المحكمة في مقاطعة زابوروجيه، تمت استعادة عمل القضاء في وقت قصير.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
مصادر تتحدث عن خلاف بين زيلينسكي وقائد القوات الأوكرانية تسبب مشكلة مع "الناتو"
14:05 GMT
وأضاف: "تمكنت المحاكم من البدء في النظر في جميع فئات القضايا الجنائية والمدنية وقضايا المخالفات الإدارية".
يذكر أن مقاطعة زابوروجيه أصبحت كيانا فيدراليا ضمن تشكيل روسيا بعد الاستفتاء الذي جري فيها في سبتمبر/ أيلول عام 2022.
ولم يعترف نظام كييف بنتائج الاستفتاء وواصل قصف المناطق السكنية في المقاطعة.
وتقع أكثر من 70 %من مساحة مقاطعة زابوروجيه حاليا تحت سيطرة روسيا، في حين أن المركز الإداري للمقاطعة وهو مدينة زابوروجيه، ما زال تحت سيطرة القوات الأوكرانية.
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