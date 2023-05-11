https://sputnikarabic.ae/20230511/هل-تدفع-سياسة-الاغتيالات-الإسرائيلية-لحرب-مفتوحة-في-غزة؟-1076915724.html

هل تدفع سياسة الاغتيالات الإسرائيلية لحرب مفتوحة في غزة؟

هل تدفع سياسة الاغتيالات الإسرائيلية لحرب مفتوحة في غزة؟

قطاع غزة تحت قصف العمليات الإسرائيلية، فبعد يوم من الصمت الفصائلي أدى إلى إرباك الوضع في حكومة نتنياهو والمجتمع الإسرائيلي، كرر الجيش الإسرائيلي ضرباته على... 11.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-11T12:42+0000

2023-05-11T12:42+0000

2023-05-11T12:42+0000

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هل تدفع سياسة الاغتيالات الإسرائيلية لحرب مفتوحة في غزة؟ هل تدفع سياسة الاغتيالات الإسرائيلية لحرب مفتوحة في غزة؟

الفصائل بدأت المعركة، وأطلقت أكثر من 400 صاروخ، واستمر الطيران الحربي والمفخخ والمدفعية في قصف مواقع مختلفة، لكن التأثير الأبرز هو عمليات الاغتيال التي بدأتها حكومة نتنياهو يوم الثلاثاء باستهداف منازل قيادات عسكرية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في غزة، وهي النقطة الأساسية الآن التي تشكل معرقلا لأي جهود في الوساطة القائمة إقليميا وتقودها مصر وقطر لعودة الهدوء.مآلات الوضع في غزة باتت ضبابية، فالغرفة المشاركة في القطاع والتي تجمع الفصائل أكدت الاستمرار حتى تقديم ضمانات بوقف الاغتيالات، وحكومة إسرائيل تشدد على أنها المتحكمة في إنهاء الاشتباك. وبين هذا وذاك، أرواح تزهق، تتزايد أعدادهم مع كل صاروخ أو تفجير أو استهداف.وأضاف أنه لابد أن يقتنع قادة الجهاد الإسلامي بأن إسرائيل ستلتزم باتفاق القاهرة الذي انتهكته إسرائيل بهذا التصعيد، مشيرا إلى أن الشرط الأساسي للفصائل للتوصل لتهدئة هو توقف إسرائيل عن سياسة الاغتيالات، لأن هذه السياسة ستطال جميع قيادات الفصائل، على حد قوله.ودعا القيادي بحركة حماس "لأن تكون هناك تعهدات إسرائيلية مكتوبة برعاية الأطراف الدولية (مصر و قطر والأمم المتحدة وواشنطن) بعدم عودة إسرائيل لهذه السياسة".وأوضح أن إسرائيل خرقت اتفاق التهدئة الذي جرى مؤخرا، وبالتالي هي من يتحمل مسؤولية التداعيات التي جرت في غزة.وذكر أن الفصائل لن تتراجع بل ستزيد من حدة الرد، لأن العنوان الرئيسي للتفاوض هو وقف الاغتيالات وهو عكس ما تقوم به إسرائيل.وأوضح أن هناك نقاط ربحها نتنياهو محاولا كسب المعارضة على الأقل وخفض صوت الاحتجاجات حول الانقلاب القضائي، ولكن تحول الأمر مع إطالة أيام الصراع إلى مزيد من الانتقادات.وأشار إلى أن كل ما يريده نتنياهو الآن هو الخروج من هذه الجولة "بصورة نصر"، لم يحصل عليه حتى الآن، في ظل عمل الفصائل أن تفشل هذه الأهداف.المزيد من التفاصيل في حلقة الليلة من برنامج ملفات ساخنةإعداد وتقديم: عبد الله حميد

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