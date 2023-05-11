https://sputnikarabic.ae/20230511/هل-تدفع-سياسة-الاغتيالات-الإسرائيلية-لحرب-مفتوحة-في-غزة؟-1076915724.html
هل تدفع سياسة الاغتيالات الإسرائيلية لحرب مفتوحة في غزة؟
هل تدفع سياسة الاغتيالات الإسرائيلية لحرب مفتوحة في غزة؟
قطاع غزة تحت قصف العمليات الإسرائيلية، فبعد يوم من الصمت الفصائلي أدى إلى إرباك الوضع في حكومة نتنياهو والمجتمع الإسرائيلي، كرر الجيش الإسرائيلي ضرباته على... 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T12:42+0000
2023-05-11T12:42+0000
2023-05-11T12:42+0000
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هل تدفع سياسة الاغتيالات الإسرائيلية لحرب مفتوحة في غزة؟
هل تدفع سياسة الاغتيالات الإسرائيلية لحرب مفتوحة في غزة؟
الفصائل بدأت المعركة، وأطلقت أكثر من 400 صاروخ، واستمر الطيران الحربي والمفخخ والمدفعية في قصف مواقع مختلفة، لكن التأثير الأبرز هو عمليات الاغتيال التي بدأتها حكومة نتنياهو يوم الثلاثاء باستهداف منازل قيادات عسكرية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في غزة، وهي النقطة الأساسية الآن التي تشكل معرقلا لأي جهود في الوساطة القائمة إقليميا وتقودها مصر وقطر لعودة الهدوء.مآلات الوضع في غزة باتت ضبابية، فالغرفة المشاركة في القطاع والتي تجمع الفصائل أكدت الاستمرار حتى تقديم ضمانات بوقف الاغتيالات، وحكومة إسرائيل تشدد على أنها المتحكمة في إنهاء الاشتباك. وبين هذا وذاك، أرواح تزهق، تتزايد أعدادهم مع كل صاروخ أو تفجير أو استهداف.وأضاف أنه لابد أن يقتنع قادة الجهاد الإسلامي بأن إسرائيل ستلتزم باتفاق القاهرة الذي انتهكته إسرائيل بهذا التصعيد، مشيرا إلى أن الشرط الأساسي للفصائل للتوصل لتهدئة هو توقف إسرائيل عن سياسة الاغتيالات، لأن هذه السياسة ستطال جميع قيادات الفصائل، على حد قوله.ودعا القيادي بحركة حماس "لأن تكون هناك تعهدات إسرائيلية مكتوبة برعاية الأطراف الدولية (مصر و قطر والأمم المتحدة وواشنطن) بعدم عودة إسرائيل لهذه السياسة".وأوضح أن إسرائيل خرقت اتفاق التهدئة الذي جرى مؤخرا، وبالتالي هي من يتحمل مسؤولية التداعيات التي جرت في غزة.وذكر أن الفصائل لن تتراجع بل ستزيد من حدة الرد، لأن العنوان الرئيسي للتفاوض هو وقف الاغتيالات وهو عكس ما تقوم به إسرائيل.وأوضح أن هناك نقاط ربحها نتنياهو محاولا كسب المعارضة على الأقل وخفض صوت الاحتجاجات حول الانقلاب القضائي، ولكن تحول الأمر مع إطالة أيام الصراع إلى مزيد من الانتقادات.وأشار إلى أن كل ما يريده نتنياهو الآن هو الخروج من هذه الجولة "بصورة نصر"، لم يحصل عليه حتى الآن، في ظل عمل الفصائل أن تفشل هذه الأهداف.المزيد من التفاصيل في حلقة الليلة من برنامج ملفات ساخنةإعداد وتقديم: عبد الله حميد
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
ملفات ساخنة, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, аудио
ملفات ساخنة, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, аудио
هل تدفع سياسة الاغتيالات الإسرائيلية لحرب مفتوحة في غزة؟
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قطاع غزة تحت قصف العمليات الإسرائيلية، فبعد يوم من الصمت الفصائلي أدى إلى إرباك الوضع في حكومة نتنياهو والمجتمع الإسرائيلي، كرر الجيش الإسرائيلي ضرباته على القطاع ولكن على المناطق السكنية.
الفصائل بدأت المعركة، وأطلقت أكثر من 400 صاروخ، واستمر الطيران الحربي والمفخخ والمدفعية في قصف مواقع مختلفة، لكن التأثير الأبرز هو عمليات الاغتيال التي بدأتها حكومة نتنياهو يوم الثلاثاء باستهداف منازل قيادات عسكرية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في غزة، وهي النقطة الأساسية الآن التي تشكل معرقلا لأي جهود في الوساطة القائمة إقليميا وتقودها مصر وقطر لعودة الهدوء.
مآلات الوضع في غزة باتت ضبابية، فالغرفة المشاركة في القطاع والتي تجمع الفصائل أكدت الاستمرار حتى تقديم ضمانات بوقف الاغتيالات، وحكومة إسرائيل
تشدد على أنها المتحكمة في إنهاء الاشتباك. وبين هذا وذاك، أرواح تزهق، تتزايد أعدادهم مع كل صاروخ أو تفجير أو استهداف.
في هذا السياق، قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أحمد يوسف، إن إسرائيل غير معنية بوقف التصعيد في قطاع غزة
، مؤكدا أن الشرط الأساسي للفصائل الفلسطينية للتوصل لتهدئة هو تعهد إسرائيل أمام الأطراف الدولية بالتوقف عن سياسة الاغتيالات.
وأضاف أنه لابد أن يقتنع قادة الجهاد الإسلامي بأن إسرائيل ستلتزم باتفاق القاهرة الذي انتهكته إسرائيل بهذا التصعيد، مشيرا إلى أن الشرط الأساسي للفصائل للتوصل لتهدئة هو توقف إسرائيل عن سياسة الاغتيالات، لأن هذه السياسة ستطال جميع قيادات الفصائل، على حد قوله.
ودعا القيادي بحركة حماس "لأن تكون هناك تعهدات إسرائيلية مكتوبة برعاية الأطراف الدولية (مصر و قطر والأمم المتحدة وواشنطن) بعدم عودة إسرائيل لهذه السياسة".
من جهته، قال عضو اللجنة المركزية في الجبهة الديمقراطية، محمود خلف، إن إسرائيل بدأت التصعيد في غزة بعد استهداف ثلاثة قادة من حركة الجهاد يوم الثلاثاء الماضي، لذلك جاء موقف غرفة العمليات المشتركة بضرورة الرد على الهجمات.
وأوضح أن إسرائيل خرقت اتفاق التهدئة
الذي جرى مؤخرا، وبالتالي هي من يتحمل مسؤولية التداعيات التي جرت في غزة.
وذكر أن الفصائل لن تتراجع بل ستزيد من حدة الرد، لأن العنوان الرئيسي للتفاوض هو وقف الاغتيالات وهو عكس ما تقوم به إسرائيل.
من جهته، يرى الكاتب والمحلل السياسي، سهيل دياب، أن بنيامين نتنياهو
يقع تحت طائلة أسئلة عديدة داخل المجتمع الإسرائيلي سياسيا وعسكريا، حول ضرورة الدخول في مغامرة لن تجلب شيئا في توازن القوى مع الفصائل في غزة.
وأوضح أن هناك نقاط ربحها نتنياهو محاولا كسب المعارضة على الأقل وخفض صوت الاحتجاجات حول الانقلاب القضائي، ولكن تحول الأمر مع إطالة أيام الصراع إلى مزيد من الانتقادات.
وأشار إلى أن كل ما يريده نتنياهو الآن هو الخروج من هذه الجولة "بصورة نصر"، لم يحصل عليه حتى الآن، في ظل عمل الفصائل أن تفشل هذه الأهداف.
المزيد من التفاصيل في حلقة الليلة من برنامج ملفات ساخنة
إعداد وتقديم: عبد الله حميد