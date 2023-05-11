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https://sputnikarabic.ae/20230511/25-قتيلا-وعشرات-الجرحى-وتدمير-14-منزلا-منذ-بدء-القصف-الإسرائيلي-على-غزة--1076907418.html
25 قتيلا وعشرات الجرحى وتدمير 14 منزلا منذ بدء القصف الإسرائيلي على غزة
25 قتيلا وعشرات الجرحى وتدمير 14 منزلا منذ بدء القصف الإسرائيلي على غزة
تواصل القوات الإسرائيلية قصفها على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، وارتفعت حصيلة القتلى إلى 25 بعد مقتل ثلاثة مواطنين في استهداف شقة سكنية في محافظة "خان... 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T09:36+0000
2023-05-11T09:46+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
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وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بأن "من بين القتلى الـ 25، 6 أطفال و3 نساء، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 76 بينهم 21 طفلاً و8 نساء".وما زالت الطائرات الإسرائيلية تستهدف بيوت المواطنين مسببة دماراً جزئياً وكلياً في وحدات سكنية، وبلغ عدد المنازل المدمرة حتى هذه اللحظة 14 منزلا، بعد تدمير شقة سكنية في منطقة في خان يونس، واستهداف منزل لعائلة المصري في بيت لاهيا شمالي غزة.وقال محمد المصري، صاحب المنزل لوكالة "سبوتنيك": "لقد اتصل جيش الاحتلال بجارنا هاتفياً ليخبرنا بالخروج من المنزل بسرعة، وقمنا بحمل الأطفال وما نستطيع وخرجنا، وبعد وقت قصير قاموا بإطلاق صواريخ على المنزل ودمروه بالكامل".وأضافت أم رامي المصري، صاحبة المنزل لـ"سبوتنيك": "كانت ليلة صعبة للغاية، خرجنا مسرعين ولم نأخذ شيئاً معنا، هذا البيت الذي فيه أطفال هل يعقل أن يكون فيه سلاح أو صواريخ، ولكن هذا الاحتلال لا يفرق بين أحد ويقصف ويدمر دون رادع".واستهدفت الطائرات الإسرائيلية منزلاً في منطقة القرارة شمال شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، ودمرته بشكل كامل. وقصفت الطائرات الإسرائيلية منشأة صناعية في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، وتشارك مختلف أنواع الطائرات منها المقاتلات الحربية النفاثة والمسيرات في تدمير منازل المواطنين.
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

25 قتيلا وعشرات الجرحى وتدمير 14 منزلا منذ بدء القصف الإسرائيلي على غزة

09:36 GMT 11.05.2023 (تم التحديث: 09:46 GMT 11.05.2023)
© Sputnik . Ajwad Jradatآثار القصف الإسرائيلي في قطاع غزة
آثار القصف الإسرائيلي في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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حصري
تواصل القوات الإسرائيلية قصفها على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، وارتفعت حصيلة القتلى إلى 25 بعد مقتل ثلاثة مواطنين في استهداف شقة سكنية في محافظة "خان يونس" جنوبي قطاع غزة.
وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بأن "من بين القتلى الـ 25، 6 أطفال و3 نساء، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 76 بينهم 21 طفلاً و8 نساء".
وما زالت الطائرات الإسرائيلية تستهدف بيوت المواطنين مسببة دماراً جزئياً وكلياً في وحدات سكنية، وبلغ عدد المنازل المدمرة حتى هذه اللحظة 14 منزلا، بعد تدمير شقة سكنية في منطقة في خان يونس، واستهداف منزل لعائلة المصري في بيت لاهيا شمالي غزة.
وقال محمد المصري، صاحب المنزل لوكالة "سبوتنيك": "لقد اتصل جيش الاحتلال بجارنا هاتفياً ليخبرنا بالخروج من المنزل بسرعة، وقمنا بحمل الأطفال وما نستطيع وخرجنا، وبعد وقت قصير قاموا بإطلاق صواريخ على المنزل ودمروه بالكامل".
© Sputnik . Ajwad Jradatآثار القصف الإسرائيلي في قطاع غزة
آثار القصف الإسرائيلي في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
آثار القصف الإسرائيلي في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأضافت أم رامي المصري، صاحبة المنزل لـ"سبوتنيك": "كانت ليلة صعبة للغاية، خرجنا مسرعين ولم نأخذ شيئاً معنا، هذا البيت الذي فيه أطفال هل يعقل أن يكون فيه سلاح أو صواريخ، ولكن هذا الاحتلال لا يفرق بين أحد ويقصف ويدمر دون رادع".
© Sputnik . Ajwad Jradatآثار القصف الإسرائيلي في قطاع غزة
آثار القصف الإسرائيلي في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
آثار القصف الإسرائيلي في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
واستهدفت الطائرات الإسرائيلية منزلاً في منطقة القرارة شمال شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، ودمرته بشكل كامل.
© Sputnik . Ajwad Jradatآثار القصف الإسرائيلي في قطاع غزة
آثار القصف الإسرائيلي في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
آثار القصف الإسرائيلي في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
© Sputnik . Ajwad Jradatآثار القصف الإسرائيلي في قطاع غزة
آثار القصف الإسرائيلي في قطاع غزة - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . Ajwad Jradat
آثار القصف الإسرائيلي في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradatآثار القصف الإسرائيلي في قطاع غزة
آثار القصف الإسرائيلي في قطاع غزة - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . Ajwad Jradat
آثار القصف الإسرائيلي في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradatآثار القصف الإسرائيلي في قطاع غزة
آثار القصف الإسرائيلي في قطاع غزة - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . Ajwad Jradat
آثار القصف الإسرائيلي في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradatآثار القصف الإسرائيلي في قطاع غزة
آثار القصف الإسرائيلي في قطاع غزة - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . Ajwad Jradat
آثار القصف الإسرائيلي في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradatآثار القصف الإسرائيلي في قطاع غزة
آثار القصف الإسرائيلي في قطاع غزة - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . Ajwad Jradat
آثار القصف الإسرائيلي في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradatآثار القصف الإسرائيلي في قطاع غزة
آثار القصف الإسرائيلي في قطاع غزة - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . Ajwad Jradat
آثار القصف الإسرائيلي في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradatآثار القصف الإسرائيلي في قطاع غزة
آثار القصف الإسرائيلي في قطاع غزة - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . Ajwad Jradat
آثار القصف الإسرائيلي في قطاع غزة
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© Sputnik . Ajwad Jradat
آثار القصف الإسرائيلي في قطاع غزة
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© Sputnik . Ajwad Jradat
آثار القصف الإسرائيلي في قطاع غزة
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© Sputnik . Ajwad Jradat
آثار القصف الإسرائيلي في قطاع غزة
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© Sputnik . Ajwad Jradat
آثار القصف الإسرائيلي في قطاع غزة
5/7
© Sputnik . Ajwad Jradat
آثار القصف الإسرائيلي في قطاع غزة
6/7
© Sputnik . Ajwad Jradat
آثار القصف الإسرائيلي في قطاع غزة
7/7
© Sputnik . Ajwad Jradat
آثار القصف الإسرائيلي في قطاع غزة
وقصفت الطائرات الإسرائيلية منشأة صناعية في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، وتشارك مختلف أنواع الطائرات منها المقاتلات الحربية النفاثة والمسيرات في تدمير منازل المواطنين.
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