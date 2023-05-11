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https://sputnikarabic.ae/20230511/9-ولايات-جزائرية-تتعرض-لموجة-حر-وأمطار-رعدية-غزيرة-1076898593.html
9 ولايات جزائرية تتعرض لموجة حر وأمطار رعدية غزيرة
9 ولايات جزائرية تتعرض لموجة حر وأمطار رعدية غزيرة
حذر خبراء الأرصاد الجوية من تعرض 9 ولايات جزائرية لأمطار غزيرة مع ارتفاع في درجات الحرارة يصل لـ 44 درجة. 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T07:16+0000
2023-05-11T07:16+0000
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وذكرت مصالح الأرصاد الجوية أن الأمطار الرعدية من المتوقع أن تستمر حتى فجر غد الجمعة، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، اليوم الخميس.وشمل التحذير ولايات أم البواقي وسوق أهراس وبجاية وتبسة وسكيكدة وجيجل وخنشلة وباتنة وعنابة.ولفت الديوان الوطني للأرصاد الجوية إلى أن الشريط الحدودي بين الجزائر ومالي سيشهد أجواء حارة نسبيا خاصة في منطقتي تندوف وبني عباس.
https://sputnikarabic.ae/20230509/الرئيس-الجزائري-يعقد-مباحثات-مع-وزير-الخارجية-السعودي-صور-1076832800.html
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العالم العربي, الجزائر, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط, أخبار العالم الآن
العالم العربي, الجزائر, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط, أخبار العالم الآن

9 ولايات جزائرية تتعرض لموجة حر وأمطار رعدية غزيرة

07:16 GMT 11.05.2023
© AFP 2023 / RYAD KRAMDIالجزائر العاصمة، 29 يونيو/ حزيران 2020
الجزائر العاصمة، 29 يونيو/ حزيران 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
© AFP 2023 / RYAD KRAMDI
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حذر خبراء الأرصاد الجوية من تعرض 9 ولايات جزائرية لأمطار غزيرة مع ارتفاع في درجات الحرارة يصل لـ 44 درجة.
وذكرت مصالح الأرصاد الجوية أن الأمطار الرعدية من المتوقع أن تستمر حتى فجر غد الجمعة، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، اليوم الخميس.
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الحفل الختامي للقمة الحادية والثلاثين للجامعة العربية في العاصمة الجزائرية الجزائر في 2 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
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وشمل التحذير ولايات أم البواقي وسوق أهراس وبجاية وتبسة وسكيكدة وجيجل وخنشلة وباتنة وعنابة.
ولفت الديوان الوطني للأرصاد الجوية إلى أن الشريط الحدودي بين الجزائر ومالي سيشهد أجواء حارة نسبيا خاصة في منطقتي تندوف وبني عباس.
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