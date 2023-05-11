https://sputnikarabic.ae/20230511/9-ولايات-جزائرية-تتعرض-لموجة-حر-وأمطار-رعدية-غزيرة-1076898593.html
9 ولايات جزائرية تتعرض لموجة حر وأمطار رعدية غزيرة
9 ولايات جزائرية تتعرض لموجة حر وأمطار رعدية غزيرة
حذر خبراء الأرصاد الجوية من تعرض 9 ولايات جزائرية لأمطار غزيرة مع ارتفاع في درجات الحرارة يصل لـ 44 درجة. 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T07:16+0000
2023-05-11T07:16+0000
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وذكرت مصالح الأرصاد الجوية أن الأمطار الرعدية من المتوقع أن تستمر حتى فجر غد الجمعة، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، اليوم الخميس.وشمل التحذير ولايات أم البواقي وسوق أهراس وبجاية وتبسة وسكيكدة وجيجل وخنشلة وباتنة وعنابة.ولفت الديوان الوطني للأرصاد الجوية إلى أن الشريط الحدودي بين الجزائر ومالي سيشهد أجواء حارة نسبيا خاصة في منطقتي تندوف وبني عباس.
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العالم العربي, الجزائر, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط, أخبار العالم الآن
العالم العربي, الجزائر, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط, أخبار العالم الآن
9 ولايات جزائرية تتعرض لموجة حر وأمطار رعدية غزيرة
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حذر خبراء الأرصاد الجوية من تعرض 9 ولايات جزائرية لأمطار غزيرة مع ارتفاع في درجات الحرارة يصل لـ 44 درجة.