https://sputnikarabic.ae/20230512/أبرز-بنود-إعلان-جدة-أول-اتفاق-بين-الجيش-السوداني-والدعم-السريع-1076952081.html
أبرز بنود "إعلان جدة"... أول اتفاق بين الجيش السوداني والدعم السريع
أبرز بنود "إعلان جدة"... أول اتفاق بين الجيش السوداني والدعم السريع
أسفرت جهود الوساطة الدولية بين الأطراف المتنازعة في السودان، عن توقيع كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اتفاقا أوليا في جدة، المملكة العربية السعودية. 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T12:58+0000
2023-05-12T12:58+0000
2023-05-12T12:58+0000
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ويعتبر هذا الاتفاق هو الأول بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ بداية النزاع في 15 أبريل/ نيسان الماضي، حيث أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن التوقيع على الاتفاق المبدئي الأولي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في جدة يشكل خطوة أولى، ستتبعها خطوات أخرى.
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انفوجرافيك, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, инфографика
انفوجرافيك, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, инфографика
أبرز بنود "إعلان جدة"... أول اتفاق بين الجيش السوداني والدعم السريع
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أسفرت جهود الوساطة الدولية بين الأطراف المتنازعة في السودان، عن توقيع كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اتفاقا أوليا في جدة، المملكة العربية السعودية.
ويعتبر هذا الاتفاق هو الأول بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ بداية النزاع في 15 أبريل/ نيسان الماضي، حيث أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن التوقيع على الاتفاق المبدئي الأولي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في جدة يشكل خطوة أولى، ستتبعها خطوات أخرى.