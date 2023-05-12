https://sputnikarabic.ae/20230512/أرنب-أسود-يثير-الذعر-في-ولاية-أمريكية-فيديو--1076953596.html
أرنب أسود يثير الذعر في ولاية أمريكية... فيديو
أرنب أسود يثير الذعر في ولاية أمريكية... فيديو
أرهب أرنب أسود أحد أحياء ولاية آيوا الأمريكية، حيث أبلغ الناس الشرطة عن رصد أرنب يستعد للهجوم عليهم. 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T13:24+0000
2023-05-12T13:24+0000
2023-05-12T13:24+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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وفي حين أن معظم الناس يعتبرون الأرانب من أجمل المخلوقات في العالم، فإن رامونا روستان تروي العكس.قالت روستان: "واجهت الأرنب الأسود، لقد قفز الأرنب وعضني، وكنت أقول، ياإلهي لقد عضني الأرنب للتو".كما طارد الأرنب مقيمةً أخرى من عند سيارتها وصولًا إلى باب منزلها.وأفاد تقرير صادر عن شرطة الحي بأن الحيوان المشاكس قام بعضّ صبي يبلغ من العمر 13 عامًا، اضطر بعدها إلى أخذ حقنة ضد داء الكلب، بحسب موقع "nbc15".وأشار سكان الحي إلى أنه تم القبض على الأرنب واقتادته الشرطة إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي في المدينة، حيث تم إطلاق سراحه، ولم يُر في الحي منذ ذلك الحين.
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
أرنب أسود يثير الذعر في ولاية أمريكية... فيديو
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أرهب أرنب أسود أحد أحياء ولاية آيوا الأمريكية، حيث أبلغ الناس الشرطة عن رصد أرنب يستعد للهجوم عليهم.
وفي حين أن معظم الناس يعتبرون الأرانب من أجمل المخلوقات في العالم، فإن رامونا روستان تروي العكس.
قالت روستان: "واجهت الأرنب الأسود، لقد قفز الأرنب وعضني، وكنت أقول، ياإلهي لقد عضني الأرنب للتو".
كما طارد الأرنب مقيمةً أخرى من عند سيارتها وصولًا إلى باب منزلها.
وأفاد تقرير صادر عن شرطة الحي بأن الحيوان المشاكس قام بعضّ صبي يبلغ من العمر 13 عامًا، اضطر بعدها إلى أخذ حقنة ضد داء الكلب، بحسب موقع "nbc15".
وأشار سكان الحي إلى أنه تم القبض على الأرنب واقتادته الشرطة إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي في المدينة، حيث تم إطلاق سراحه، ولم يُر في الحي منذ ذلك الحين.