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https://sputnikarabic.ae/20230512/أرنب-أسود-يثير-الذعر-في-ولاية-أمريكية-فيديو--1076953596.html
أرنب أسود يثير الذعر في ولاية أمريكية... فيديو
أرنب أسود يثير الذعر في ولاية أمريكية... فيديو
أرهب أرنب أسود أحد أحياء ولاية آيوا الأمريكية، حيث أبلغ الناس الشرطة عن رصد أرنب يستعد للهجوم عليهم. 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T13:24+0000
2023-05-12T13:24+0000
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وفي حين أن معظم الناس يعتبرون الأرانب من أجمل المخلوقات في العالم، فإن رامونا روستان تروي العكس.قالت روستان: "واجهت الأرنب الأسود، لقد قفز الأرنب وعضني، وكنت أقول، ياإلهي لقد عضني الأرنب للتو".كما طارد الأرنب مقيمةً أخرى من عند سيارتها وصولًا إلى باب منزلها.وأفاد تقرير صادر عن شرطة الحي بأن الحيوان المشاكس قام بعضّ صبي يبلغ من العمر 13 عامًا، اضطر بعدها إلى أخذ حقنة ضد داء الكلب، بحسب موقع "nbc15".وأشار سكان الحي إلى أنه تم القبض على الأرنب واقتادته الشرطة إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي في المدينة، حيث تم إطلاق سراحه، ولم يُر في الحي منذ ذلك الحين.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

أرنب أسود يثير الذعر في ولاية أمريكية... فيديو

13:24 GMT 12.05.2023
© AP Photo / Michael Probst / أرنب
أرنب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
© AP Photo / Michael Probst /
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أرهب أرنب أسود أحد أحياء ولاية آيوا الأمريكية، حيث أبلغ الناس الشرطة عن رصد أرنب يستعد للهجوم عليهم.
وفي حين أن معظم الناس يعتبرون الأرانب من أجمل المخلوقات في العالم، فإن رامونا روستان تروي العكس.
قالت روستان: "واجهت الأرنب الأسود، لقد قفز الأرنب وعضني، وكنت أقول، ياإلهي لقد عضني الأرنب للتو".
كما طارد الأرنب مقيمةً أخرى من عند سيارتها وصولًا إلى باب منزلها.
وأفاد تقرير صادر عن شرطة الحي بأن الحيوان المشاكس قام بعضّ صبي يبلغ من العمر 13 عامًا، اضطر بعدها إلى أخذ حقنة ضد داء الكلب، بحسب موقع "nbc15".
وأشار سكان الحي إلى أنه تم القبض على الأرنب واقتادته الشرطة إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي في المدينة، حيث تم إطلاق سراحه، ولم يُر في الحي منذ ذلك الحين.
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