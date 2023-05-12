https://sputnikarabic.ae/20230512/أسطول-البحر-الأسود-يتزود-بـ3-سفن-مسلحة-بصواريخ-بعيدة-المدى-وعالية-الدقة--1076935761.html
أسطول البحر الأسود يتزود بـ3 سفن مسلحة بصواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة
أسطول البحر الأسود يتزود بـ3 سفن مسلحة بصواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة
ستنضم ثلاث سفن مزودة بصواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة إلى أسطول البحر الأسود بحلول نهاية العام 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T08:11+0000
2023-05-12T08:11+0000
2023-05-12T08:11+0000
أسطول البحر الأسود
روسيا
سلاح روسيا
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قال نائب أسطول البحر الأسود، الأدميرال فيكتور سوكولوف، إنه في عام 2023 سيتم تجديد القوة القتالية لأسطول البحر الأسود بثلاث سفن صاروخية صغيرة من طراز "كاراكورت". وستكون مسلحة بصواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة من طراز "كاليبر".وأفاد سوكولوف بأنه "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، نفذت سفن أسطول البحر الأسود أكثر من 180 ضربة علي مواقع القوات الأوكرانية بصواريخ من طراز "كاليبر".وقال سوكولوف: "هاجمت الفرقاطات وسفن الصواريخ الصغيرة والغواصات التابعة لأسطول البحر الأسود المسلحة بأنظمة صواريخ "كاليبر" أكثر من 180 هدفًا للقوات الأوكرانية، من هذه الأهداف محطات الرادار لأنظمة الدفاع الجوي، ونقاط الانتشار المؤقت لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية ومستودعات أسلحة الصواريخ والمدفعية ومستودعات النفط والقواعد الجوية".لما يقرب من قرنين ونصف دافع أسطول البحر الأسود ببطولة عن مينائه الأصلي خلال حرب القرم، ولم يدخر أفراده حياتهم خلال الحرب الوطنية العظمى وتمكنوا من الحفاظ على "جوهر الأسطول" في التسعينيات الصعبة.الآن، أسطول البحر الأسود يضمن أمن روسيا في جنوب البلاد. ويضم العشرات من أحدث السفن الهجومية والغواصات المجهزة بأحدث أسلحة الصواريخ، التي تسمح للبحارة بحل أي مشاكل في مناطق البحر والمحيط البعيدة، بما في ذلك قبالة سواحل سوريا.
https://sputnikarabic.ae/20230511/ميركوري-تدخل-الخدمة-لدى-سلاح-البحرية-الروسي--1076921813.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أسطول البحر الأسود, روسيا, سلاح روسيا
أسطول البحر الأسود, روسيا, سلاح روسيا
أسطول البحر الأسود يتزود بـ3 سفن مسلحة بصواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة
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ستنضم ثلاث سفن مزودة بصواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة إلى أسطول البحر الأسود بحلول نهاية العام
قال نائب أسطول البحر الأسود، الأدميرال فيكتور سوكولوف، إنه في عام 2023 سيتم تجديد القوة القتالية لأسطول البحر الأسود بثلاث سفن صاروخية صغيرة من طراز "كاراكورت". وستكون مسلحة بصواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة من طراز "كاليبر".
وأفاد سوكولوف بأنه "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، نفذت سفن أسطول البحر الأسود أكثر من 180 ضربة علي مواقع القوات الأوكرانية بصواريخ من طراز "كاليبر".
وقال سوكولوف: "هاجمت الفرقاطات وسفن الصواريخ الصغيرة والغواصات التابعة لأسطول البحر الأسود المسلحة بأنظمة صواريخ "كاليبر" أكثر من 180 هدفًا للقوات الأوكرانية، من هذه الأهداف محطات الرادار لأنظمة الدفاع الجوي، ونقاط الانتشار المؤقت لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية ومستودعات أسلحة الصواريخ والمدفعية ومستودعات النفط والقواعد الجوية".
لما يقرب من قرنين ونصف دافع أسطول البحر الأسود
ببطولة عن مينائه الأصلي خلال حرب القرم، ولم يدخر أفراده حياتهم خلال الحرب الوطنية العظمى وتمكنوا من الحفاظ على "جوهر الأسطول" في التسعينيات الصعبة.
الآن، أسطول البحر الأسود يضمن أمن روسيا في جنوب البلاد. ويضم العشرات من أحدث السفن الهجومية والغواصات المجهزة بأحدث أسلحة الصواريخ، التي تسمح للبحارة بحل أي مشاكل في مناطق البحر والمحيط البعيدة، بما في ذلك قبالة سواحل سوريا.