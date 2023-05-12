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Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230512/أسطول-البحر-الأسود-يعزز-وسائل-الحماية-من-هجمات-الطائرات-المسيرة-الأوكرانية-1076936165.html
أسطول البحر الأسود يعزز وسائل الحماية من هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية
أسطول البحر الأسود يعزز وسائل الحماية من هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية
أعلن قائد أسطول البحر الأسود الروسي، نائب الأدميرال فيكتور سوكولوف، أن أسطول البحر الأسود زاد من حماية قواعده من هجمات الطائرات دون طيار الأوكرانية السطحية... 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T08:18+0000
2023-05-12T08:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاءت تصريحات سوكولوف خلال مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا"، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 240 لأسطول البحر الأسود، قال خلالها إن العدو محروم من القدرة على الهجوم في البحر، حيث يركز جهوده على تنفيذ عمليات تخريبية وهجمات إرهابية على منشآت الأسطول والبنية التحتية الحيوية في شبه جزيرة القرم.وأضاف سوكولوف، قائلا: "فيما يتعلق بالتهديد من الهجمات التي تشنها الأنظمة الروبوتية السطحية وتحت الماء، فقد قمنا بزيادة الوسائل التقنية لحماية القاعدة الرئيسية للأسطول والأماكن التي ترسو فيها السفن، ومجهزة بأعمدة مراقبة بصرية إلكترونية".كما تابع بالقول إن "قوات كاسحة الألغام التابعة للأسطول قامت بمسح بحر آزوف، مما جعل من الممكن إشراك موانئ مناطق جديدة في مختلف أنواع النقل البحري".
https://sputnikarabic.ae/20230424/أسطول-البحر-الأسود-الروسي-يصد-هجوما-بطائرة-مسيرة-على-سيفاستوبول-1076209630.html
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أسطول البحر الأسود يعزز وسائل الحماية من هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية

08:18 GMT 12.05.2023
© Sputnik . Vitaly Timkiv /  / الانتقال إلى بنك الصورأحدث سفينة دورية "فاسيلي بيكوف" (مشروع 22160)، تدخل في خدمة أسطول البحر الأسود، القاعدة البحرية العسكرية في نوفوسيبيرسك
أحدث سفينة دورية فاسيلي بيكوف (مشروع 22160)، تدخل في خدمة أسطول البحر الأسود، القاعدة البحرية العسكرية في نوفوسيبيرسك - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
© Sputnik . Vitaly Timkiv /
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أعلن قائد أسطول البحر الأسود الروسي، نائب الأدميرال فيكتور سوكولوف، أن أسطول البحر الأسود زاد من حماية قواعده من هجمات الطائرات دون طيار الأوكرانية السطحية وتحت الماء.
وجاءت تصريحات سوكولوف خلال مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا"، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 240 لأسطول البحر الأسود، قال خلالها إن العدو محروم من القدرة على الهجوم في البحر، حيث يركز جهوده على تنفيذ عمليات تخريبية وهجمات إرهابية على منشآت الأسطول والبنية التحتية الحيوية في شبه جزيرة القرم.
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وأضاف سوكولوف، قائلا: "فيما يتعلق بالتهديد من الهجمات التي تشنها الأنظمة الروبوتية السطحية وتحت الماء، فقد قمنا بزيادة الوسائل التقنية لحماية القاعدة الرئيسية للأسطول والأماكن التي ترسو فيها السفن، ومجهزة بأعمدة مراقبة بصرية إلكترونية".
كما تابع بالقول إن "قوات كاسحة الألغام التابعة للأسطول قامت بمسح بحر آزوف، مما جعل من الممكن إشراك موانئ مناطق جديدة في مختلف أنواع النقل البحري".
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