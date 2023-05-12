https://sputnikarabic.ae/20230512/أسطول-البحر-الأسود-240-عاما-في-حراسة-أمن-روسيا-البحري-1076958120.html

أسطول البحر الأسود... 240 عاما في حراسة أمن روسيا البحري

أسطول البحر الأسود... 240 عاما في حراسة أمن روسيا البحري

يحتفل أسطول البحر الأسود الروسي يوم السبت 13 مايو/ أيار بالذكرى 240 لتأسيسه. 12.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-12T14:12+0000

2023-05-12T14:12+0000

2023-05-12T14:12+0000

أسطول البحر الأسود

روسيا

سلاح روسيا

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في مثل هذا اليوم من عام 1783، دخلت مفرزة من سفن أسطول آزوف خليج أختيار، والذي أصبح فيما بعد خليج سيفاستوبول.لما يقرب من قرنين ونصف دافع أسطول البحر الأسود ببطولة عن مينائه الأصلي خلال حرب القرم، ولم يدخر أفراده حياتهم خلال الحرب الوطنية العظمى وتمكنوا من الحفاظ على "جوهر الأسطول" في التسعينيات الصعبة.الآن، أسطول البحر الأسود يضمن أمن روسيا في جنوب البلاد. ويضم العشرات من أحدث السفن الهجومية والغواصات المجهزة بأحدث أسلحة الصواريخ، التي تسمح للبحارة بحل أي مشكلات في مناطق البحار والمحيطات البعيدة، بما في ذلك قبالة سواحل سوريا.يضم أسطول البحر الأسود الروسي:أسطول البحر الأسود يتزود بـ3 سفن مجهزة بصواريخ بعيدة المدى وعالية الدقةفي عام 2023 سيتم تجديد القوة القتالية لأسطول البحر الأسود بثلاث سفن صاروخية صغيرة من طراز "كاراكورت". وستكون مسلحة بصواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة من طراز "كاليبر".أسطول البحر الأسود يعزز وسائل الحماية من هجمات الطائرات المسيرةقال قائد أسطول البحر الأسود الروسي، فيكتور سوكولوف، زاد أسطول البحر الأسود من حماية قواعده من هجمات الطائرات دون طيار السطحية وتحت الماء.ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، هاجمت الفرقاطات وسفن الصواريخ الصغيرة والغواصات التابعة لأسطول البحر الأسود المسلحة بأنظمة صواريخ "كاليبر" أكثر من 180 هدفًا للقوات الأوكرانية، من هذه الأهداف محطات الرادار لأنظمة الدفاع الجوي، ونقاط الانتشار المؤقت لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية ومستودعات أسلحة الصواريخ والمدفعية ومستودعات النفط والقواعد الجوية.

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أسطول البحر الأسود, روسيا, سلاح روسيا